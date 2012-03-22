Хозяева: Илья — сценарист, Катя — архитектор
Комнат: 2
Метраж: 50 кв. м
Потолки: 3 м

 

Полтора года назад Илья и Катя сняли квартиру напротив парка Политехнического университета. Несмотря на странную планировку, характерную для бывших коммуналок, квартиру сделали удобной для жизни. Ванную, стоящую прямо на кухне — типовой элемент многих советских квартир, — отгородили плотными серыми шторами из театрального занавеса. В маленьком кабинете оборудовали второй этаж с дополнительным местом для сна, где часто остаются друзья. 

Ремонтом занимался хозяин квартиры театральный художник. Когда Катя и Илья въехали, из предметов интерьера здесь были стулья, сервант, ванна, часы и старинные радиолы. Остальную мебель ребята купили на барахолке, а полки и домашние мелочи — в Ikea. Скоро жильцы въезжают в собственную квартиру, а для этой будут искать новых хозяев.

Шторы, отделяющие ванную, хозяин сделал из театрального занавеса. Они не пропускают звук и свет.

Кухонный стол и стулья ребята принесли с барахолки.

Маски привезли из Флоренции бабушка и дедушка Ильи. Из аксессуара они превратились в элемент интерьера.

Большинство открыток на холодильнике — из сувенирного магазина в Брюсселе.

Кот Зевс.

Снятая крышка на щитке — исключительно интерьерное решение.

Кухню оборудовали с нуля. Раньше здесь была только розетка.

Лампу сделал из зонта предыдущий хозяин квартиры.

Картину нарисовал друг отца хозяина, Тигран Малхасян.

Выключатели придумали прошлые жильцы квартиры.

Кабинет Кати совмещен с небольшим спальным местом на втором этаже.