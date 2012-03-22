Полтора года назад Илья и Катя сняли квартиру напротив парка Политехнического университета. Несмотря на странную планировку, характерную для бывших коммуналок, квартиру сделали удобной для жизни. Ванную, стоящую прямо на кухне — типовой элемент многих советских квартир, — отгородили плотными серыми шторами из театрального занавеса. В маленьком кабинете оборудовали второй этаж с дополнительным местом для сна, где часто остаются друзья.

Ремонтом занимался хозяин квартиры —театральный художник. Когда Катя и Илья въехали, из предметов интерьера здесь были стулья, сервант, ванна, часы и старинные радиолы. Остальную мебель ребята купили на барахолке, а полки и домашние мелочи — в Ikea. Скоро жильцы въезжают в собственную квартиру, а для этой будут искать новых хозяев.