Квартира недели (Петербург) Двухкомнатная квартира в парке возле Политехнического университета с ванной посреди совмещенной кухни и гостиной.
Хозяева: Илья — сценарист, Катя — архитектор
Комнат: 2
Полтора года назад Илья и Катя сняли квартиру напротив парка Политехнического университета. Несмотря на странную планировку, характерную для бывших коммуналок, квартиру сделали удобной для жизни. Ванную, стоящую прямо на кухне — типовой элемент многих советских квартир, — отгородили плотными серыми шторами из театрального занавеса. В маленьком кабинете оборудовали второй этаж с дополнительным местом для сна, где часто остаются друзья.
Ремонтом занимался хозяин квартиры —театральный художник. Когда Катя и Илья въехали, из предметов интерьера здесь были стулья, сервант, ванна, часы и старинные радиолы. Остальную мебель ребята купили на барахолке, а полки и домашние мелочи — в Ikea. Скоро жильцы въезжают в собственную квартиру, а для этой будут искать новых хозяев.
Шторы, отделяющие ванную, хозяин сделал из театрального занавеса. Они не пропускают звук и свет.
Кухонный стол и стулья ребята принесли с барахолки.
Маски привезли из Флоренции бабушка и дедушка Ильи. Из аксессуара они превратились в элемент интерьера.
Большинство открыток на холодильнике — из сувенирного магазина в Брюсселе.
Кот Зевс.
Снятая крышка на щитке — исключительно интерьерное решение.
Кухню оборудовали с нуля. Раньше здесь была только розетка.
Лампу сделал из зонта предыдущий хозяин квартиры.
Картину нарисовал друг отца хозяина, Тигран Малхасян.
Выключатели придумали прошлые жильцы квартиры.
Кабинет Кати совмещен с небольшим спальным местом на втором этаже.
Комментарии
Это просто доски, в которых самостоятельно вырезаны дыры и потом вставлены раковина и плита.)
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