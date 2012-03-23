Хозяйка: Лена — дизайнер интерьеров

Комнат: 1 Метраж: 35 кв. м

Потолки: 3 м До покупки собственного жилья полтора года назад Лена жила с родителями. Свою квартиру она искала в старом доме на севере Москвы и, посмотрев два варианта, остановилась на Малой Ботанической улице. Небольшая по метражу, квартира сразу привлекла хозяйку большими окнами, высокими потолками и самим местом: буквально в паре минут ходьбы раскинулся Ботанический сад. До ремонта, длившегося полгода, квартира представляла собой типичный пример стиля 90-х: бордовые обои, розовые подвесные потолки, коричневая блестящая плитка в ванной. Впрочем, всё это богатство компенсировала студийная планировка. Из капитальных изменений Лена внесла разве что одно — перенесла нишу для шкафа со стены в ванной на противоположную. Хозяйка сама занимается интерьерами, поэтому пространство полностью продумала сама, воплощая в квартире всё, что ей близко: потертости, фактуры, сочетание дорогих и бюджетных элементов в отделке и деталях.

На эту стену ушло два рулона обоев английской фирмы Cole & Son из коллекции Fornasetti, вдохновленной работами знаменитого итальянского художника Пьеро Форназетти.

Люстру с лентами пастельных тонов привезла подруга из Польши.

Белый кухонный гарнитур делали на заказ в России, основным требованием к нему были ровные поверхности.

Столешница из натурального дуба во всю длину стены изготовлена по эскизу Лены.

Темная мозаика, из которой выложен фартук на кухне и пол в ванной, а также плитка в прихожей остались у Лены после ремонта квартиры заказчиков.

Белые пластиковые окна хозяйка заменила на темные, а вместо штор, которые не вписывались в интерьер, решила использовать жалюзи, дающие приятный мягкий свет.

Лена редко готовит дома, поэтому плита с двумя конфорками — оптимальный вариант.

Почти вся мебель в квартире, а также ковер куплены в Ikea.

Фактурная кирпичная стена была обнаружена под слоями старых обоев и штукатурки, ее оставалось лишь выбелить.

Плед — Zara Home.

Изначально Лена хотела выложить стену металлическими прямоугольными плитками, но в итоге остановилась на более бюджетном варианте, обклеив ее зеркалами из Ikea.

Светильники — Flos.

Белая плитка для ванной куплена на обычном строительном рынке.

Во время ремонта не хватило мозаики для пола в ванной, поэтому его частично залили бетоном.

Лена давно мечтала о большой столешнице в ванной. Ножка, правда, не входила в планы, но ее пришлось сделать для устойчивости конструкции.

Занавески с французской графикой выбраны в том числе потому, что перекликаются по стилю с обоями в прихожей.

В монохромный интерьер Лена всё же захотела добавить одну яркую деталь — так пришла идея сделать нестандартный потолок домиком голубого цвета.