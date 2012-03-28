Квартира недели (Киев) Квартира недели с подоконником из монеток, стеной из дисков и винтажной мебелью.
Хозяин: Эдуард Насыров — кулинарный блогер, дизайнер одежды
Комнат: 1
Когда Эдик въехал в квартиру в только что сданном в эксплуатацию доме, здесь не было ни света, ни воды. Но желание сменить съемную однокомнатную квартиру на собственное жилье оказалось сильнее неудобств. Только спустя три месяца в здании появился свет, но воду по-прежнему приходилось набирать в котельной.
При выборе квартиры ключевую роль сыграло местоположение: дом стоит в живописном месте рядом с лесом. Дизайном и ремонтом хозяин занимался сам. Стены покрасили в белый, чтобы визуально расширить пространство, с той же целью повесили зеркала. Практически вся мебель в квартире винтажная, она досталась хозяину бесплатно. Эдик перекрасил шкафы, оклеил тумбы и подарил таким образом предметам вторую жизнь.
Эдик кулинар, поэтому кухне отвели главное место в доме. На стенах развешано много кулинарных аксессуаров первой необходимости, а у каждой специи или крупы — своё место.
Профитроли Эдик приготовил подруге на день рождения.
Кресло нашли на барахолке.
Чтобы украсить полки на кухне, хозяин разобрал старую хрустальную люстру.
Любимый рецепт хозяина — заварное бисквитное тесто из книги десертов Le Cordon Bleu.
Аксессуары, без которых хозяин не может обойтись на кухне.
Картину нарисовала подруга Катерина Рябоконь.
Стена в коридоре обклеена старыми дисками, чтобы визуально увеличить пространство. Издалека такая поверхность смотрится как зеркало.
На электрощиток в коридоре наклеили фотографии с показов коллекций Эдика.
Пол в туалете обклеили вырезками из глянца.
Подоконник на кухне выложили монетками в 1 и 2 копейки. Решение оказалось очень функциональным, так как теперь на поверхность смело можно ставить горячее.
Шкаф подарила подруга, а Эдик его перекрасил.
Торшер в комнате декорирован бумажной гирляндой и палочками для размешивания кофе.
Мудборд состоит из фотографий любимых мест, снимков семьи и друзей.
Кошка Байра.
Пол и дверь в ванную Эдик красил сам в одном стиле.
Комментарии
в детстве (лет 20 с хвостиком назад) я собирала пачки от сигарет всякие иностранные, банки и вкладыши от жевачек ))))
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