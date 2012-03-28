Когда Эдик въехал в квартиру в только что сданном в эксплуатацию доме, здесь не было ни света, ни воды. Но желание сменить съемную однокомнатную квартиру на собственное жилье оказалось сильнее неудобств. Только спустя три месяца в здании появился свет, но воду по-прежнему приходилось набирать в котельной.

При выборе квартиры ключевую роль сыграло местоположение: дом стоит в живописном месте рядом с лесом. Дизайном и ремонтом хозяин занимался сам. Стены покрасили в белый, чтобы визуально расширить пространство, с той же целью повесили зеркала. Практически вся мебель в квартире винтажная, она досталась хозяину бесплатно. Эдик перекрасил шкафы, оклеил тумбы и подарил таким образом предметам вторую жизнь.

Эдик кулинар, поэтому кухне отвели главное место в доме. На стенах развешано много кулинарных аксессуаров первой необходимости, а у каждой специи или крупы — своё место.