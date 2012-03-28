Хозяин: Эдуард Насыров — кулинарный блогер, дизайнер одежды
Комнат: 1
Метраж: 40 кв. м
Потолки: 2,6 м

 

Когда Эдик въехал в квартиру в только что сданном в эксплуатацию доме, здесь не было ни света, ни воды. Но желание сменить съемную однокомнатную квартиру на собственное жилье оказалось сильнее неудобств. Только спустя три месяца в здании появился свет, но воду по-прежнему приходилось набирать в котельной. 

При выборе квартиры ключевую роль сыграло местоположение: дом стоит в живописном месте рядом с лесом. Дизайном и ремонтом хозяин занимался сам. Стены покрасили в белый, чтобы визуально расширить пространство, с той же целью повесили зеркала. Практически вся мебель в квартире винтажная, она досталась хозяину бесплатно. Эдик перекрасил шкафы, оклеил тумбы и подарил таким образом предметам вторую жизнь. 

Эдик кулинар, поэтому кухне отвели главное место в доме. На стенах развешано много кулинарных аксессуаров первой необходимости, а у каждой специи или крупы — своё место.

Профитроли Эдик приготовил подруге на день рождения.

Кресло нашли на барахолке.

Чтобы украсить полки на кухне, хозяин разобрал старую хрустальную люстру.

Любимый рецепт хозяина — заварное бисквитное тесто из книги десертов Le Cordon Bleu.

Аксессуары, без которых хозяин не может обойтись на кухне. 

Картину нарисовала подруга Катерина Рябоконь.

Стена в коридоре обклеена старыми дисками, чтобы визуально увеличить пространство. Издалека такая поверхность смотрится как зеркало. 

На электрощиток в коридоре наклеили фотографии с показов коллекций Эдика.

Пол в туалете обклеили вырезками из глянца.

Подоконник на кухне выложили монетками в 1 и 2 копейки. Решение оказалось очень функциональным, так как теперь на поверхность смело можно ставить горячее.

 

 

Шкаф подарила подруга, а Эдик его перекрасил.

Торшер в комнате декорирован бумажной гирляндой и палочками для размешивания кофе.

Мудборд состоит из фотографий любимых мест, снимков семьи и друзей.

Кошка Байра.

Пол и дверь в ванную Эдик красил сам в одном стиле.