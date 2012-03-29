Квартира недели (Петербург) Квартира у площади Восстания с мастерской, белыми стенами, деревянными полами и неоновой вывеской на стене.
Хозяева: Алексей — дизайнер, арт-директор,
В двухкомнатную квартиру напротив БКЗ «Октябрьский» Алексей и Ольга въехали чуть больше года назад. Главным в выборе съемного жилья была возможность переделать пространство под себя. Ремонт в рабочей зоне не занял много времени: со стен убрали персиково-розовые обои и покрыли всё белой краской. Из мебели выбросили всё, что разрешили хозяева, но далеко не всё, что хотели.
В большой комнате ребята оборудовали многофункциональную мастерскую, где работают почти ежедневно. Спальню оставили практически без изменений. Квартира Оли и Леши — удачный пример того, что можно сделать минимальными усилиями в съемном жилье. За год они переставляли мебель много раз и в итоге пришли к легкотрансформируемым решениям вроде складных столов и тумб на колесах, занавесок, разделяющих комнату на две части, и модульных систем хранения.
Аналоговый синтезатор Vermona Synthesizer 1984 года из ГДР.
Привезенные из путешествий газеты и журналы какое-то время лежат повсюду в мастерской, потом лучшие из них ребята перемещают в стеллаж.
Неоновая вывеска — название маленькой дизайн-фирмы Wehavereason, которую открыли Леша и Оля.
Подходящую люстру пока не нашли, а вместо абажура старой свернули оригами из бумаги.
Одна из четырех столешниц в комнате — спинка кровати, купленная в икеевской уценёнке.
Макетный коврик позволяет резать картон, бумагу и пластик прямо на столе. Венские стулья достались от хозяев квартиры.
На магнитной доске — то ли записная книжка, то ли мудборд. Складной светильник, найденный в Хельсинки, так и не прикрутили к стене, зато он прекрасно встал на тумбу.
За швейной машинкой в свободное время работает Оля с оговоркой, что процесс важнее результата.
Часы купили за 19 евро полтора года назад в магазине, заставленном стульями Чарльза Имса и светильниками Вернера Пантона.
Большая лампа вытягивается на два метра в высоту, ее привезли из Хельсинки.
Гантели ждут своего часа.
В квартире несколько магнитных досок, содержание которых время от времени обновляется. На этой всегда есть что-то структурированное: по цветам, форме или другим признакам.
Спальню практически не переделывали: поменяли один развалившийся шкаф на зеркальный и разделили пространство двумя рядами занавесок. Летом это помогает справиться с жарой, так как все окна выходят на солнечную сторону.
Велосипед ждет новых колес и сухого асфальта.
Импровизированный модульный комод в прихожей собрали из икеевских контейнеров для разделения мусора, посаженных на общую доску.
Из поездок ребята часто привозят буквы и цифры. Эта — из Гамбурга.
Кухня светлая, и в ней особенно хорошо по утрам. Окна на последнем этаже дома небольшие, зато рядом с квартирой открыт выход на крышу.
Постер про хот-доги-закладки — анонс вечеринки в Motto Distribution Berlin.
Комментарии
Бумага довольно далеко от самих лампочек и мы проверяли, чтобы она не грелась + в этой люстре энергосберегающие лампы, которые не сильно нагреваются.
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