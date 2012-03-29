Хозяева: Алексей — дизайнер, арт-директор,
Ольга — дизайнер интерфейсов.﻿
Комнат: 2
Метраж: 60 кв. м
Потолки: 3 м

 

В двухкомнатную квартиру напротив БКЗ «Октябрьский» Алексей и Ольга въехали чуть больше года назад. Главным в выборе съемного жилья была возможность переделать пространство под себя. Ремонт в рабочей зоне не занял много времени: со стен убрали персиково-розовые обои и покрыли всё белой краской. Из мебели выбросили всё, что разрешили хозяева, но далеко не всё, что хотели

В большой комнате ребята оборудовали многофункциональную мастерскую, где работают почти ежедневно. Спальню оставили практически без изменений. Квартира Оли и Леши — удачный пример того, что можно сделать минимальными усилиями в съемном жилье. За год они переставляли мебель много раз и в итоге пришли к легкотрансформируемым решениям вроде складных столов и тумб на колесах, занавесок, разделяющих комнату на две части, и модульных систем хранения.

Аналоговый синтезатор Vermona Synthesizer 1984 года из ГДР.

Привезенные из путешествий газеты и журналы какое-то время лежат повсюду в мастерской, потом лучшие из них ребята перемещают в стеллаж.

Неоновая вывеска — название маленькой дизайн-фирмы Wehavereason, которую открыли Леша и Оля.

Подходящую люстру пока не нашли, а вместо абажура старой свернули оригами из бумаги.

Одна из четырех столешниц в комнате — спинка кровати, купленная в икеевской уценёнке.

Макетный коврик позволяет резать картон, бумагу и пластик прямо на столе. Венские стулья достались от хозяев квартиры.

На магнитной доске — то ли записная книжка, то ли мудборд. Складной светильник, найденный в Хельсинки, так и не прикрутили к стене, зато он прекрасно встал на тумбу.

За швейной машинкой в свободное время работает Оля с оговоркой, что процесс важнее результата.

Часы купили за 19 евро полтора года назад в магазине, заставленном стульями Чарльза Имса и светильниками Вернера Пантона.

Большая лампа вытягивается на два метра в высоту, ее привезли из Хельсинки.  

Гантели ждут своего часа.

В квартире несколько магнитных досок, содержание которых время от времени обновляется. На этой всегда есть что-то структурированное: по цветам, форме или другим признакам.

Спальню практически не переделывали: поменяли один развалившийся шкаф на зеркальный и разделили пространство двумя рядами занавесок. Летом это помогает справиться с жарой, так как все окна выходят на солнечную сторону.

Велосипед ждет новых колес и сухого асфальта.

Импровизированный модульный комод в прихожей собрали из икеевских контейнеров для разделения мусора, посаженных на общую доску. 

Из поездок ребята часто привозят буквы и цифры. Эта — из Гамбурга.

Кухня светлая, и в ней особенно хорошо по утрам. Окна на последнем этаже дома небольшие, зато рядом с квартирой открыт выход на крышу. 

Постер про хот-доги-закладки — анонс вечеринки в Motto Distribution Berlin.