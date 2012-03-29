Хозяева: Алексей — дизайнер, арт-директор,

Ольга — дизайнер интерфейсов.﻿ Комнат: 2

Метраж: 60 кв. м

Потолки: 3 м

В двухкомнатную квартиру напротив БКЗ «Октябрьский» Алексей и Ольга въехали чуть больше года назад. Главным в выборе съемного жилья была возможность переделать пространство под себя. Ремонт в рабочей зоне не занял много времени: со стен убрали персиково-розовые обои и покрыли всё белой краской. Из мебели выбросили всё, что разрешили хозяева, но далеко не всё, что хотели. В большой комнате ребята оборудовали многофункциональную мастерскую, где работают почти ежедневно. Спальню оставили практически без изменений. Квартира Оли и Леши — удачный пример того, что можно сделать минимальными усилиями в съемном жилье. За год они переставляли мебель много раз и в итоге пришли к легкотрансформируемым решениям вроде складных столов и тумб на колесах, занавесок, разделяющих комнату на две части, и модульных систем хранения.