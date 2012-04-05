Хозяева: Александр — предприниматель,

Ольга — фотограф-декоратор, флорист.﻿ Комнат: 1

Метраж: 37 кв. м

Потолки: 2,65 м

Саша и Оля въехали в собственную квартиру в высотном доме на «Приморской» меньше года назад. От предыдущего владельца им досталось тесное и мрачное помещение, глухие двери, темно-красные обои в коридоре и зеленые — на кухне. Главными плюсами были окна во всю стену и пол из светлого дерева. Небольшое пространство нужно было увеличить хотя бы визуально. Для этого хозяева сняли двери, практически превратив квартиру в студию, выкрасили стены в белый и разграничили помещение зеркальным шкафом. Основной ремонт длился около месяца. Всем, за исключением проводки и сантехники, Саша и Оля занимались сами. Так как эта квартира стала их первым настоящим домом, всё хотелось делать своими руками. Например, сложную фактуру стен получили с помощью подручных средств, в том числе отпечатывая мятую бумагу на мокрой штукатурке. Основную мебель купили в Ikea, а разные безделушки сделали сами, привезли из путешествий или получили в подарок от близких.