Квартира недели (Петербург) Квартира в старой высотке у станции метро «Приморская» с потайной спальней и без дверей.
Хозяева: Александр — предприниматель,
Саша и Оля въехали в собственную квартиру в высотном доме на «Приморской» меньше года назад. От предыдущего владельца им досталось тесное и мрачное помещение, глухие двери, темно-красные обои в коридоре и зеленые — на кухне. Главными плюсами были окна во всю стену и пол из светлого дерева. Небольшое пространство нужно было увеличить хотя бы визуально. Для этого хозяева сняли двери, практически превратив квартиру в студию, выкрасили стены в белый и разграничили помещение зеркальным шкафом.
Основной ремонт длился около месяца. Всем, за исключением проводки и сантехники, Саша и Оля занимались сами. Так как эта квартира стала их первым настоящим домом, всё хотелось делать своими руками. Например, сложную фактуру стен получили с помощью подручных средств, в том числе отпечатывая мятую бумагу на мокрой штукатурке. Основную мебель купили в Ikea, а разные безделушки сделали сами, привезли из путешествий или получили в подарок от близких.
Из окон виден почти весь город: от Крестовского острова до Исаакиевского собора.
Хавьер Бардем — второй мужчина в доме. Разговаривает с гостями, всегда приветлив и в костюме.
Часы можно не переводить, а просто повернуть на бок. На полке — автопортрет Олиной мамы, художницы Альбины Кравцовой.
Книги на фоне белых стен казались слишком пестрыми, поэтому для каждой сделали светлую обложку.
Неоконченная картина папы хозяйки, Игоря Кравцова.
Оля работает флористом и часто составляет букеты дома. В это время квартира превращается в цветочную мастерскую.
Кровать отделили от светлой гостиной большим зеркальным шкафом.
Если в квартире всегда день, то в спальне за гардеробом всегда темно.
Цветочный шар хозяйка сделала своими руками.
Вид из коридора. Хозяева сознательно убрали все двери, чтобы небольшая квартира казалась просторнее.
Кухонный стол одновременно выполняет функцию рабочего места.
Оля собирает старинные вещи. Приборы — находка из антикварного магазина.
Швейная машинка досталась по наследству от родственников.
Кошку зовут Фиби, в честь героини сериала Friends.
Кирпичи обнаружили случайно, когда обивали старый кафель. Решили оставить их в качестве кухонного фартука.
Оля и Саша коллекционируют крошечные макеты стульев.
Минималистская матрешка дизайнера Екатерины Малаховой — подарок подруги.
Верхнюю часть кухни решили не утяжелять закрытыми навесными шкафами. Вместо них повесили полки — так потолки стали казаться еще выше.
Комментарии
Оля, я влюблена в ваши фактурные стены и долго мечтала сделать такие же!:)И вот наконец мы с мужем попытались сделать их сами. Но у нас даже близко не получилось такой красоты, как у вас:( Подскажите, пожалуйста, как вы это сделали?! Мы использовали покрытие тунто от тиккурилы. А вы? А в спальне у вас стена не матовая, а сияет. Это какое-то дополнительное покрытие или из-за освещения она так смотрится?
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