Хозяин: Артур занимается международными отношениями, Зара — домохозяйка, их дочь Аделла Комнат: 3

Метраж: 125 кв. м

Потолки: 3,8 м Квартиру на Тверской улице Артур и Зара купили сразу после свадьбы. Требований к будущему жилью было немало: расположение в центре, в старом доме, чтобы можно было восстановить кирпич дореволюционной кладки, и большой метраж. Только после 15 просмотренных квартир нашли подходящую. Правда, ремонт занял целый год: в помещении сделали масштабную перепланировку, так как треть квартиры занимали коридоры. В итоге количество комнат осталось прежним, но одно пространство теперь объединяет сразу три зоны — столовую, гостиную и спальню. Проект будущего дома разработал архитектор и дизайнер Тимур Колчин, но мебель и детали хозяева подбирали сами. Большую часть сделали на заказ или привезли из Италии.

Одну из стен в спальне сначала хотели сделать контрастной, но потом от ярко-синего цвета отказались и покрасили стену в теплый серый оттенок.

Кровать — Alivar. Свадебная фотография, висящая над постелью, сделана на Английской набережной в Петербурге в 5 утра. Фотограф — Максим Гарибальди

Занавески шили на заказ.

Кабинет после нескольких лет супружеской жизни стал детской. Здесь нельзя делать перепланировку, так как все стены несущие, поэтому пространство визуально расширили с помощью освещения.

Вся мебель, кроме дивана и полок, — BoConcept.

Картину купили в Германии.

Артур попросил дизайнера продумать точечную систему освещения. Светильники — Guzzini.

Сантехника — Duravit.

Хозяева планировали оборудовать для себя спальню здесь — в объединенном пространстве с выдвижной стеной. Но идея оказалась не слишком практичной, поэтому обычно здесь останавливаются гости.

Кровать заказали в Италии.

Все шкафы в квартире заказали в Mr. Doors, но хозяева остались недовольны качеством работы.

Подставка под телевизор и аудиосистему — BoConcept.

Диван также привезли из Италии. Картина Дмитрия Гутова была куплена в галерее Гельмана. Картина в спальне — Гор Чахал.

Кушетку и стеклянный столик нашли в книге о легендарных интерьерных объектах — Alivar.

Стулья и стол — BoConcept.

Светильники — Axolight.

Пуфики, они же хранилище подшивок журналов, Артур увидел в Esquire и заказал себе похожие в Германии.

На кирпичной стене 1906 года в гостиной, очищенной от слоев обоев и краски, сохранились фамилии и отпечатки рук рабочих.