Квартира недели (Москва) Трехкомнатная квартира с объединенными в одно пространство кухней, гостиной и спальней для гостей.
Хозяин: Артур занимается международными отношениями, Зара — домохозяйка, их дочь Аделла
Комнат: 3
Квартиру на Тверской улице Артур и Зара купили сразу после свадьбы. Требований к будущему жилью было немало: расположение в центре, в старом доме, чтобы можно было восстановить кирпич дореволюционной кладки, и большой метраж. Только после 15 просмотренных квартир нашли подходящую. Правда, ремонт занял целый год: в помещении сделали масштабную перепланировку, так как треть квартиры занимали коридоры. В итоге количество комнат осталось прежним, но одно пространство теперь объединяет сразу три зоны — столовую, гостиную и спальню.
Проект будущего дома разработал архитектор и дизайнер Тимур Колчин, но мебель и детали хозяева подбирали сами. Большую часть сделали на заказ или привезли из Италии.
Одну из стен в спальне сначала хотели сделать контрастной, но потом от ярко-синего цвета отказались и покрасили стену в теплый серый оттенок.
Кровать — Alivar. Свадебная фотография, висящая над постелью, сделана на Английской набережной в Петербурге в 5 утра. Фотограф — Максим Гарибальди
Занавески шили на заказ.
Кабинет после нескольких лет супружеской жизни стал детской. Здесь нельзя делать перепланировку, так как все стены несущие, поэтому пространство визуально расширили с помощью освещения.
Вся мебель, кроме дивана и полок, — BoConcept.
Картину купили в Германии.
Артур попросил дизайнера продумать точечную систему освещения. Светильники — Guzzini.
Сантехника — Duravit.
Хозяева планировали оборудовать для себя спальню здесь — в объединенном пространстве с выдвижной стеной. Но идея оказалась не слишком практичной, поэтому обычно здесь останавливаются гости.
Кровать заказали в Италии.
Все шкафы в квартире заказали в Mr. Doors, но хозяева остались недовольны качеством работы.
Подставка под телевизор и аудиосистему — BoConcept.
Диван также привезли из Италии. Картина Дмитрия Гутова была куплена в галерее Гельмана. Картина в спальне — Гор Чахал.
Кушетку и стеклянный столик нашли в книге о легендарных интерьерных объектах — Alivar.
Стулья и стол — BoConcept.
Светильники — Axolight.
Пуфики, они же хранилище подшивок журналов, Артур увидел в Esquire и заказал себе похожие в Германии.
На кирпичной стене 1906 года в гостиной, очищенной от слоев обоев и краски, сохранились фамилии и отпечатки рук рабочих.
Комментарии
Ya bi v etu otkrituyu spalnyu postavila divan--krovat: i prostornee bi stalo, i vizualno izbavilis bi ot "krovati na podiume". O, ili daze risknut i ustanovit Murphy bed.
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