Хозяйка: Татьяна Аксенти  — архитектор
Комнат: 2
Метраж: 71 кв. м
Потолки: 3,6 м

 

Двухкомнатную квартиру на Подоле Татьяна купила в 2008 году и поначалу сдавала под офис. Когда срок аренды истек, она не стала его продлевать, а решила переехать в квартиру сама.

Ремонт длился меньше полугода. Дизайн Татьяна придумывала сама, на свой вкус подбирала цвета, мебель и предметы интерьера. Поскольку квартира расположена на первом этаже, хозяйка смогла сделать отдельный выход во двор, где летом часто принимает гостей и устраивает пикники. Жилище полностью перепланировали. Все стены, кроме несущих, снесли. Санузел совместили с кухней и обустроили на их месте просторную ванную с окном. Коридор соединили с гостиной. Пространство проектировали, исходя из потребностей и стиля жизни Татьяны: максимум функциональности, минимум мебели, вместо шкафов и нагромождения полок — аккуратные ниши. 

Татьяна любит белый цвет, считает его источником своего вдохновения и уверена, что он помогает раскрыться остальной гамме в интерьере. 

Раму для зеркала заказали в киевской багетной мастерской «Студент».

Люстры, диван, фасады кухни и ткань для штор привезли из Италии.

Кухню разместили в гостиной. 

Картину нарисовала подруга Татьяны, художница Лена Мироседина.

Дверцу холодильника украшает «мотивирующая доска» — жизненные планы и мечты хозяйки в картинках. 

Изначально квартира была с террасой, которая представляла собою площадку, огражденную металлической решеткой. Во время ремонта над площадкой появилась крыша, а вместо решетки — полноценная утепленная стена с большими окнами. Окно и дверь, выходящие на террасу, демонтировали.

Здесь Татьяна читает.

Напротив разместили обеденный стол.

Домашний питомец, пес Платон.

Ниша в гостиной превратилась в стеллаж.

Одна из полок отведена под журналы по архитектуре и дизайну.

У спальни и ванной одна стена смежная. Размеры этих помещений проектировали с учетом каждого миллиметра, поскольку Татьяна хотела получить просторную ванную и при этом уютную и не тесную спальню.

Санузел соединили с кухней. Кухонную мебель пришлось переместить в гостиную, зато в ванной появилось окно.