Квартира недели (Киев) Двухкомнатная квартира на первом этаже с террасой, окном в ванной и минимумом мебели.
Хозяйка: Татьяна Аксенти — архитектор
Комнат: 2
Двухкомнатную квартиру на Подоле Татьяна купила в 2008 году и поначалу сдавала под офис. Когда срок аренды истек, она не стала его продлевать, а решила переехать в квартиру сама.
Ремонт длился меньше полугода. Дизайн Татьяна придумывала сама, на свой вкус подбирала цвета, мебель и предметы интерьера. Поскольку квартира расположена на первом этаже, хозяйка смогла сделать отдельный выход во двор, где летом часто принимает гостей и устраивает пикники. Жилище полностью перепланировали. Все стены, кроме несущих, снесли. Санузел совместили с кухней и обустроили на их месте просторную ванную с окном. Коридор соединили с гостиной. Пространство проектировали, исходя из потребностей и стиля жизни Татьяны: максимум функциональности, минимум мебели, вместо шкафов и нагромождения полок — аккуратные ниши.
Татьяна любит белый цвет, считает его источником своего вдохновения и уверена, что он помогает раскрыться остальной гамме в интерьере.
Раму для зеркала заказали в киевской багетной мастерской «Студент».
Люстры, диван, фасады кухни и ткань для штор привезли из Италии.
Кухню разместили в гостиной.
Картину нарисовала подруга Татьяны, художница Лена Мироседина.
Дверцу холодильника украшает «мотивирующая доска» — жизненные планы и мечты хозяйки в картинках.
Изначально квартира была с террасой, которая представляла собою площадку, огражденную металлической решеткой. Во время ремонта над площадкой появилась крыша, а вместо решетки — полноценная утепленная стена с большими окнами. Окно и дверь, выходящие на террасу, демонтировали.
Здесь Татьяна читает.
Напротив разместили обеденный стол.
Домашний питомец, пес Платон.
Ниша в гостиной превратилась в стеллаж.
Одна из полок отведена под журналы по архитектуре и дизайну.
У спальни и ванной одна стена смежная. Размеры этих помещений проектировали с учетом каждого миллиметра, поскольку Татьяна хотела получить просторную ванную и при этом уютную и не тесную спальню.
Санузел соединили с кухней. Кухонную мебель пришлось переместить в гостиную, зато в ванной появилось окно.
Комментарии
Хихи, а я вот думаю, а хозяйка со стенами не сливается? Уж очень она по гамме на свою квартиру похожа)))))))
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