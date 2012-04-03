Двухкомнатную квартиру на Подоле Татьяна купила в 2008 году и поначалу сдавала под офис. Когда срок аренды истек, она не стала его продлевать, а решила переехать в квартиру сама.

Ремонт длился меньше полугода. Дизайн Татьяна придумывала сама, на свой вкус подбирала цвета, мебель и предметы интерьера. Поскольку квартира расположена на первом этаже, хозяйка смогла сделать отдельный выход во двор, где летом часто принимает гостей и устраивает пикники. Жилище полностью перепланировали. Все стены, кроме несущих, снесли. Санузел совместили с кухней и обустроили на их месте просторную ванную с окном. Коридор соединили с гостиной. Пространство проектировали, исходя из потребностей и стиля жизни Татьяны: максимум функциональности, минимум мебели, вместо шкафов и нагромождения полок — аккуратные ниши.