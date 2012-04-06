Хозяева: Дима — студент, диджей.
Комнат: 2
Метраж: 85 кв. м
Потолки: 2,8 м

 

Квартиру в районе метро «Первомайская» Диме купили родители два года назад. Раньше он с семьёй жил в Подмосковье, но после поступления в университет пришлось переехать в Москву.

Планировку и интерьер Дима придумывал вместе с дизайнером. Некоторые детали интерьера молодой человек подсмотрел в квартире друга. В итоге получилось именно то, что хотел хозяин, — комфортное холостяцкое пространство, где удобно жить и встречать гостей. 

Дима хотел добавить в интерьер элемент лофта, поэтому в прихожей выложили кирпичную стену. Светлые стены покрыты венецианской штукатуркой. Кожаный комод — Andrew Martin. 

Хозяин хотел чего-то эпатажного — так в квартире появилась люстра Wofi.

Голубые вставки на кухне и в стеклах шкафа — решение дизайнера, к которому Дима не может привыкнуть до сих пор. Светильники нашли на строительном рынке на Нахимовском. Кухня и островок сделаны на заказ по эскизам дизайнера.

В потолок, кухню и шкаф в прихожей встроили несколько видов подсветки. Диван с тканевой обивкой — российского производства. По мнению хозяина, такой вариант более практичный, чем кожаный.

Акустическое деревянное покрытие для стены изготовлено на заказ. 

Тумбу под телевизор сделал тот же мастер, что и кухню. 

Стол Andrew Martin из железнодорожных шпал купили в шоу-руме вместе с комодом. 

Дима каждые выходные ездит в Подмосковье, где диджеит в местном клубе, поэтому дома есть место для пульта и стоит качественная аппаратура. 

Фактурные итальянские шторы на окне напротив телевизора защищают от яркого света и бликов. 

Кожаная кровать — подарок мамы. 

Шторы сшили на заказ. 

Длинная столешница и стекло вместо занавески в ванной — идеи, подсмотренные в квартире друга. 

Второй санузел расположен рядом с прихожей. 

Хозяин очень любит встречать гостей. В Подмосковье он устраивал балконные вечеринки, которые планирует продолжить этим летом в Москве. 