Квартиру на улице Вильямса в Голосеевском районе Анна купила в марте 2008 года, еще до знакомства с Кристианом, но ремонт в квартире начали только спустя два года: до этого пара снимала жилье в центре с видом на Крещатик, поэтому уговорить Кристиана на переезд было трудно.

Компенсировать не самое выигрышное местоположение квартиры Анна решила за счет интерьера, который максимально отражает вкусы хозяев, чего сложно добиться в арендованном жилье.

Дизайн выдержан в стиле скандинавского минимализма: открытые пространства, натуральные материалы, пастельные тона, деревянные полы. Большинство идей принадлежит Анне, но она также советовалась с мужем и родными. Например, по многим вопросам ее консультировал дядя, архитектор Тарас Рабан. Он спроектировал почти всю мебель для квартиры, а изготовили ее ​​из сосны в столярном цехе в Луцке.

Во время ремонта помещение полностью перепланировали: объединили пространства кухни, коридора и гостиной; ванную комнату и спальню увеличила за счет коридора между ними, а мойку на кухне перенесли к окну.