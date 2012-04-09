Квартира недели (Киев) Двухкомнатная квартира на Вильямса в стиле скандинавского минимализма с мебелью, изготовленной по индивидуальному заказу.
Хозяева: Анна Ааен — заместитель директора IT-компании, Кристиан Ааен — вице-президент IT-компании.
Комнат: 2
Квартиру на улице Вильямса в Голосеевском районе Анна купила в марте 2008 года, еще до знакомства с Кристианом, но ремонт в квартире начали только спустя два года: до этого пара снимала жилье в центре с видом на Крещатик, поэтому уговорить Кристиана на переезд было трудно.
Компенсировать не самое выигрышное местоположение квартиры Анна решила за счет интерьера, который максимально отражает вкусы хозяев, чего сложно добиться в арендованном жилье.
Дизайн выдержан в стиле скандинавского минимализма: открытые пространства, натуральные материалы, пастельные тона, деревянные полы. Большинство идей принадлежит Анне, но она также советовалась с мужем и родными. Например, по многим вопросам ее консультировал дядя, архитектор Тарас Рабан. Он спроектировал почти всю мебель для квартиры, а изготовили ее из сосны в столярном цехе в Луцке.
Во время ремонта помещение полностью перепланировали: объединили пространства кухни, коридора и гостиной; ванную комнату и спальню увеличила за счет коридора между ними, а мойку на кухне перенесли к окну.
В гостиной после перепланировки появилась большая ниша, в которой расположен стеллаж, спроектированный Тарасом Рабаном.
Пуф накрыли оленьей шкурой, которую привезли из Швеции.
Декоративные утки — сувениры из Дании.
Люстра австрийской фирмы Eglo Camaro.
На полках поместилась большая коллекция DVD Кристиана, в основном это фильмы военной тематики.
Картина из кожи, сделанная дизайнером Натальей Градиск.
Пространство кухни отделяет от гостиной барная стойка, выполненная по индивидуальному эскизу.
Кухня Drewpol из массива дуба.
Мойка из керамогранита Deante.
Доска с мелками для записей.
Дизайн спальни придумали, вдохновившись поездкой в Шри-Ланку.
Семейный портрет нарисовали по фотографии из путешествия.
Красная мебель в ванной — давняя мечта хозяйки.
Сантехника фирмы Roca.
Фото: Роман Пашковский
Комментарии
Спасибо за информацию! У Вас отличная квартира, лично мне всё ОЧЕНЬ понравилось. Удачи!
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