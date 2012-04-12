Квартира недели (Петербург) Однокомнатная квартира в высотном доме на проспекте Мориса Тореза со скандинавской отделкой и коллекцией гжели.
Хозяин: Регина — архитектор.
Комнат: 1
Регина въехала в собственную квартиру на проспекте Мориса Тореза около двух лет назад. Прежнее съемное жилье в центре стало слишком тесным для хозяйки. В ремонте новая квартира не нуждалась, она продавалась с так называемой белой, или скандинавской, отделкой: идеально ровными стенами, светлым ламинатом, аккуратной плиткой в ванной.
Несмотря на небольшую площадь, в квартире обустроили несколько функциональных зон. Отдыхает хозяйка на балконе с видом на город, гостей принимает за большим столом на кухне, где помещается десять человек, а работает и читает в спальне у окна. Интерьер Регина придумала сама, а большую часть мебели купила в Ikea. Чтобы дом не казался картинкой из каталога, она разбавила обстановку антиквариатом, маминой гжелью и подарками друзей.
Предметы интерьера купили в Ikea не только из-за привлекательной цены. Хозяйке показалось логичным обставить квартиру, построенную финской компанией, скандинавской мебелью.
В качестве спального места Регина выбрала раскладную тахту. Когда приходят друзья, спальня превращается в гостиную.
Рисунок панно повторяет орнамент штор.
Из-за небольшой площади квартиры рабочее место пришлось оборудовать в спальне.
Хозяйка гордится коллекцией старинных фотографий, которая досталась ей в наследство от прабабушки.
Кот Плюша.
Кресло у туалетного столика Регина нашла в венском магазине.
Первой деталью кухни стал сервиз с гжельской росписью, подаренный мамой задолго до покупки квартиры. Благодаря ему в интерьере кухни появился глубокий синий цвет.
Птичек хозяйка нашла на блошином рынке.
Балкон с видом на город — любимое место отдыха хозяйки.
Помимо кресла, на балконе удалось разместить даже кладовую, где хранится спортивное снаряжение и инструменты.
Комментарии
Это всего лишь фотографии моей прабабушки, не выдумывайте истории про бомжей
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