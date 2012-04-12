Регина въехала в собственную квартиру на проспекте Мориса Тореза около двух лет назад. Прежнее съемное жилье в центре стало слишком тесным для хозяйки. В ремонте новая квартира не нуждалась, она продавалась с так называемой белой, или скандинавской, отделкой: идеально ровными стенами, светлым ламинатом, аккуратной плиткой в ванной.

Несмотря на небольшую площадь, в квартире обустроили несколько функциональных зон. Отдыхает хозяйка на балконе с видом на город, гостей принимает за большим столом на кухне, где помещается десять человек, а работает и читает в спальне у окна. Интерьер Регина придумала сама, а большую часть мебели купила в Ikea. Чтобы дом не казался картинкой из каталога, она разбавила обстановку антиквариатом, маминой гжелью и подарками друзей.