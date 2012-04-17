В двухкомнатную квартиру на проспекте Героев Сталинграда Даниил въехал в 2008 году и поначалу был единственным жителем новостройки. Первые полгода не работал даже лифт в подъезде, и на 17-й этаж приходилось подниматься пешком.

Изначально в квартире была типовая планировка, но в первый же день рабочие снесли практически все стены. А те, что остались, Даниил выкрасил белой краской. В спальню вместо кровати он заказал большой матрас, о котором всегда мечтал, и детскую кровать для сына Кия.

Полы во всей квартире застелили светлым ковролином с длинным ворсом: с маленьким ребёнком это очень удобно. Друзья, правда, отговаривали от этой затеи, уверяя, что покрытие непрактичное и моментально испачкается, но за три года Даниил ни разу не пожалел о своем выборе.