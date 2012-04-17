Квартира недели (Киев) Просторная двухкомнатная квартира с белыми стенами, ярко-жёлтыми креслами-мешками, пальмами и телевизором в неоновом сердце.
Хозяева: Даниил и Маргарита — режиссёры, сын Кий
Комнат: 2
В двухкомнатную квартиру на проспекте Героев Сталинграда Даниил въехал в 2008 году и поначалу был единственным жителем новостройки. Первые полгода не работал даже лифт в подъезде, и на 17-й этаж приходилось подниматься пешком.
Изначально в квартире была типовая планировка, но в первый же день рабочие снесли практически все стены. А те, что остались, Даниил выкрасил белой краской. В спальню вместо кровати он заказал большой матрас, о котором всегда мечтал, и детскую кровать для сына Кия.
Полы во всей квартире застелили светлым ковролином с длинным ворсом: с маленьким ребёнком это очень удобно. Друзья, правда, отговаривали от этой затеи, уверяя, что покрытие непрактичное и моментально испачкается, но за три года Даниил ни разу не пожалел о своем выборе.
Желтые кресла-мешки сшил друг семьи — дизайнер Гео.
Фактически в квартире осталась лишь одна стена, вернее ее часть, которая разделяет пространство на две зоны — гостиную и спальню.
Благодаря большим окнам и белым стенам в квартире всегда очень светло.
Телевизор обрамили неоновой лампой, которую смастерил знакомый стеклодув.
Сперва хозяева хотели купить матрас большего размера, но он бы не поместился в грузовой лифт, поэтому остановились на этом.
Место для перекладины выбрали не случайно: если повиснуть на ней лицом к окну, открывается самый выигрышный вид на Днепр.
Бумажные люстры-шары купили в Гонконге за 10 долларов.
В гостиной вместо телевизора поставили проектор.
Кухонная стенка состоит из огромного количества шкафов. Кроме посуды и продуктов, хозяева хранят в них и остальные вещи.
Столешница сделана из каленого стекла.
В углу гостиной обустроили небольшую рабочую зону: компьютерный стол, обитый белым мехом, и монтажную станцию с двумя мониторами.
В ванной кусок стены решили не штукатурить, оставив кирпичную основу.
Комментарии
У нас пока домашних животных нет, пока обходимся соседской собакой. В смысле погулять и поиграть, а не съесть:). Судя по друзьям дети и животные хорошо уживаются, не переживайте.
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