Квартира недели (Петербург) Квартира в старом доме с действующим камином, кирпичной кладкой и кикером.
Хозяин — Павел, IT-специалист.
Комнат: 3
Несколько лет назад Павел купил четырёхкомнатную квартиру в старом фонде у метро «Лиговский проспект». Она была в аварийном состоянии, поэтому ремонт пришлось делать основательный. Начали с масштабной перепланировки: снесли почти все стены и построили новые, совместили кухню с гостиной и перенесли санузел. На пол постелили паркет из тёмного дерева, на оставшихся несущих стенах открыли краснокирпичную кладку. На переоборудование квартиры ушло полтора года, так как Паша постоянно ездил в командировки. Со стройкой и интерьером помогал друг хозяина — архитектор Андрей Патрикеев.
Квартира находится на последнем этаже, поэтому Павел смог поставить в гостиной настоящий камин и вывести трубы на крышу.
Так как ремонт обошелся дорого, интерьер попытались создать с минимальными затратами. Поэтому почти всю мебель купили в Ikea.
В гостиной стоит кикер, а площадь комнаты позволяет часто устраивать домашние вечеринки.
Камин хозяин собрал сам.
В гостиной четыре окна: два выходят на улицу, а два упираются в глухую стену ближайшего здания.
Стену оставили пустой, чтобы её можно было использовать в качестве экрана для проектора.
Фонарики, в отличие от большинства предметов интерьера, хозяин привёз из путешествия. Паша купил их в Индонезии.
В одной из комнат оборудовали небольшой спортзал.
В спальне минимум мебели. Вместо прикроватных тумбочек решили использовать стулья.
Комментарии
я ничего не отвечаю потому что завидую) нет, правда здорово, молодец!
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