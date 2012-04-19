Несколько лет назад Павел купил четырёхкомнатную квартиру в старом фонде у метро «Лиговский проспект». Она была в аварийном состоянии, поэтому ремонт пришлось делать основательный. Начали с масштабной перепланировки: снесли почти все стены и построили новые, совместили кухню с гостиной и перенесли санузел. На пол постелили паркет из тёмного дерева, на оставшихся несущих стенах открыли краснокирпичную кладку. На переоборудование квартиры ушло полтора года, так как Паша постоянно ездил в командировки. Со стройкой и интерьером помогал друг хозяина — архитектор Андрей Патрикеев.

Квартира находится на последнем этаже, поэтому Павел смог поставить в гостиной настоящий камин и вывести трубы на крышу.

Так как ремонт обошелся дорого, интерьер попытались создать с минимальными затратами. Поэтому почти всю мебель купили в Ikea.