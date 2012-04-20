Хозяева: Лёша и Максим — фотографы. Комнат: 4

Метраж: 100 кв. м

Потолки: 3,4 м Квартиру в одном из переулков так называемой Золотой мили Лёша и Максим нашли чуть больше года назад. Конструктивистская шестиэтажка 1930 года постройки в свое время почти полностью была выкуплена: дом планировали снести под новую застройку. Но из-за нескольких очень упорных жильцов этим планам не суждено было сбыться — большая часть квартир, включая эту, стали сначала общежитиями для строителей, а потом и вовсе простаивали несколько лет. Ещё год назад язык не поворачивался назвать стометровое пространство квартирой: здесь не только не было проводки и отопления, но и большинство стен висело в воздухе, прогнив у основания, а в полу зияла огромная дыра с видом на подвал. Лёша и Максим, у которых уже был опыт спасения подобных помещений, за два месяца своими руками, не без помощи друзей, изменили квартиру до неузнаваемости.

Чтобы залатать все дыры и построить новые стены, потребовалось 150 мешков гипсовой штукатурки, а чтобы очистить пространство, пришлось четыре раза вывозить мусор в 14-кубовых контейнерах.

Хозяева время от времени устраивают шумные вечеринки и практически каждый вечер приглашают гостей. Во время ремонта друзей встречали со строительными комбинезонами и какой-нибудь миссией, теперь — кинопросмотрами и ужинами.

Во всей квартире, где это было возможно, стены очистили до кирпича. Люстра — хенд-мейд из мебельного щита, цепей и обычных плафонов из «Леруа Мерлен».

Напротив кухни находится комната Максима — самая большая в квартире. Максим изначально въезжал с девушкой, которая комнату и выбрала, а Лёша взамен взял себе две поменьше в конце коридора.

С помощью настольного хоккея во время ремонта решали споры о том, кто, например, будет выносить мусор. Большой барабан хозяин выменял на iPod во время последнего путешествия по Индии, получив в придачу месяц уроков от бывшего владельца инструмента.

На рабочем столе всегда под рукой книга любимого фотографа.

В квартире вместо громоздких шкафов используются рейлы, сделанные из водопроводной трубы и заглушки для трубы побольше. Себестоимость придуманной хозяевами конструкции — 800 рублей.

В комнате Максима, если приглядеться, можно увидеть коллекцию симпатичных ему животных.

Раньше в белой просторной комнате жил режиссёр, теперь здесь играют в настольный теннис, но скоро сюда въедет новый сосед.

В конце коридора расположены комнаты Лёши, в одной он спит, в другой — работает.

В комнате, выходящей окнами на набережную, Лёша сделал кабинет, потому что, во-первых, она больше, во-вторых, окна спальни выходят в тихий двор. Одну из стен хотелось выделить — так здесь появился рисунок из чёрных треугольников, приснившийся хозяину в детстве и с тех пор полюбившийся. Плоттер ребятам отдали на время, с его помощью они печатают фотографии для заказчиков и выставок.

Для Лёши важно, чтобы на рабочем месте всё необходимое было под рукой. Все предметы здесь — вертушки, синтезатор, укулеле, велосипед, несколько мониторов и фототехника — рассказывают об увлечениях хозяина.

Агрессивное на первый взгляд сочетание цветов в спальне Лёша выбрал намеренно: после частых ночных съёмок хочется спать все последующие сутки, что непросто в светлой комнате с большим окном. Изначально Лёша планировал покрасить стены в чёрный, но по просьбе теперь уже бывшей девушки выбрал серый.

Красный ретро-холодильник «Зил» — подарок. Холодильник работает, и Лёша сначала думал оборудовать в нём мини-бар, но из-за громкого шума решил использовать как декоративный элемент.

В коллекции кед есть ещё как минимум пять пар, все Лёша заказал на eBay: иначе сложно достать подходящую обувь 47-го размера.

Лампу собрали из балийского подсвечника и торшера из отдела распродаж Ikea.

Вопреки совету Лёшиного отца установить простую китайскую душевую кабину, ребята решили своими руками сделать гидроизоляцию и положить плитку.

Из-за устаревшего расположения слива с унитазом тоже пришлось повозиться, но вновь спас строительный рынок и последняя ретромодель «Родничок» за 1 200 рублей.