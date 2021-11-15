5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Квартира недели15 ноября 2021

Двухэтажный дом с мансардой и спа-зоной на Ошаре

Двухэтажный дом с мансардой и спа-зоной на Ошаре

Традиционно для рубрики «Квартира недели» мы снимаем и пишем об интересных интерьерах. На этот раз мы отправились по наводке дизайнера Елены Тринитатской в двухэтажный дом со спа-зоной на Ошаре.

Город

Нижний Новгород

Хозяева

Вероника Романова

Площадь

250 кв. м

Комнат

6

Потолки

3 метра

Дизайн

Студия интерьерного дизайна Елены Тринитатской

Когда хозяева приобрели дом, то ремонтом хотели заниматься самостоятельно, потому что был скепсис по отношению к работе дизайнера, но практически сразу стало понятно, что для такого большого пространства требуется специалист, и это было очень правильным решением — можно было наблюдать за процессом со стороны, без «ремонтного стресса». Вдохновением и референсом дизайна дома были европейские отели бизнес-класса, где часто бывают хозяева, там им комфортно и приятно находиться, и хотелось дома повторить именно такую атмосферу — интерьер должен был быть простым и роскошным одновременно. Ремонт сделали всего за полгода.

В доме два этажа плюс мансарда. Первый этаж занимает общее пространство — большая кухня-гостиная, просторный холл, санузел и котельная. Прием с окнами с рулонными шторами без тюля применили во многих комнатах в доме — так в пространство попадает еще больше естественного света.

Кухня-гостиная состоит из двух зон, доминанта — большой диван, на котором можно разместиться всей семьей, кресло с плавными формами добавляет интерьеру современности и брутальности, а камин, оформленный натуральным камнем, наполняет гостиную уютом и спокойствием. Круглые легкие кофейные столики с оригинальным оформлением ножек продолжают круглые формы освещения.

В центре кухонной зоны находится обеденный стол эллипсовидной формы, его дополняют стулья на элегантных черных ножках из дерева. Вместо верхних шкафов на кухне обустроена необычная система хранения — шкафчики в зоне, где обычно делают фартук. Внутри хранятся бокалы и разная утварь.

На втором этаже разместили большую ванную с зоной отдыха и сауной (получилось домашнее спа), детскую, гостевую и гардеробную.

Круглая ванна в спа-зоне находится под зеркальным потолком. Здесь же обустроена система хранения с телевизором — все для комфортного отдыха хозяев и гостей дома. Сауна выполнена с радиальной формой лавок и анатомическим шезлонгом у окна. В качестве дополнительного оборудования в сауне установлено устройство автоматической подачи воды.

Детская для сына хозяев получилась веселая, но при этом не слишком красочная, здесь достаточно мест для хранения интересных форм, выполненных из натуральных материалов, а в одном из кружков можно посидеть.

Третий этаж с мастер-спальней, рабочим кабинетом и санузлом, доступ к которому есть только из спальни. В спальне, помимо двуспальной кровати с мягким изголовьем, внимание на себя обращает туалетный столик, в котором комбинируются сразу несколько геометрических форм из разных материалов. Потолок тут выполнен из паркетной доски — кроме общего света, установлена подсветка шкафов, продуманы бра для чтения и прикроватные лампы. Дом вообще оснащен системой «умный дом», а значит, тут можно регулировать подсветку, подачу воды в сауне и многое другое через гаджет. Хозяева сетуют, что отказались от идеи дизайнера с бельепроводом — это инженерная система гравитационной подачи белья из санузла напрямую в постирочную, находящуюся на первом этаже. В целом, дом получился уютным, но при этом лаконичным и одновременно с тем роскошным, как изначально и задумывалось.

Елена Тринитатская

дизайнер

Большая площадь в 260 квадратных метров позволила мне свободно распоряжаться пространством и применить решения, которые невозможны в более компактных квартирах. Это всегда очень большая радость для меня и простор для творчества. Чтобы продемонстрировать свои идеи, я использовала коллажи, благодаря которым можно было наглядно показать свои задумки, и уже совместно с хозяевами додумывать, создавать индивидуальный интерьер в соответствии с пожеланиями и образом жизни заказчиков. Мы, например, совсем не работали с 3D-визуализацией. Сейчас будет большая цитата из «Саги о Форсайтах», но основную цель при создании моих проектов очень хорошо описал Босини у Голсуорси:

«— Я хотел выстроить вам дом, который обладал бы… ну… чувством собственного достоинства, что ли! Если вам не нравится, скажите прямо. Обычно мало кто думает об этом — кого интересует чувство собственного достоинства в доме, если можно втиснуть в план лишнюю уборную? — Он ткнул пальцем в левую часть чертежа. — Здесь есть где размахнуться. Вот тут помещение для ваших картин, отделяется от двора портьерами; отдерните их, и у вас будет пространство пятьдесят один на двадцать три и шесть десятых. Вот здесь, в середине, печь — выходит одной стороной во двор, другой — в картинную галерею; эта стена сплошь из стекла, выходит на юго-восток, со двора будет литься северный свет. Часть картин можно развесить в верхней галерее или в других комнатах. В архитектуре, — продолжал он, глядя на собеседника, но словно не видя его, что коробило Сомса, — в архитектуре, так же как и в жизни, без правильности линий не может быть чувства собственного достоинства. Вам скажут, что это старомодно. Странная вещь! Мы никогда не заботимся о том, чтобы сделать наши жилища воплощением основных принципов жизни; мы загромождаем дома обстановкой, всякой мишурой, устраиваем в комнатах какие-то ниши — что угодно, лишь бы развлекало глаз. Глаз должен отдыхать; сумейте добиться эффекта двумя-тремя мужественными линиями. Все дело в правильности линий, без нее вам не добиться чувства собственного достоинства».

Вот на этих самых линиях и достоинстве я и попыталась создать интерьер этого дома.

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Места

Новое и лучшее

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Куда обратиться за бесплатной психологической помощью

Первая полоса

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов) И что подорожает больше всего
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
И что подорожает больше всего

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Заявление редакции The Village о блокировке сайта
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью

Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит? Разбираем указы президента и новые ограничения
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Разбираем указы президента и новые ограничения

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева «Все, кто успел купить билеты, улетают»
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
«Все, кто успел купить билеты, улетают»

Россиянам стали приходить повестки из военкомата
Россиянам стали приходить повестки из военкомата Юристы рассказывают, что делать и как это связано со «спецоперацией» в Украине
Россиянам стали приходить повестки из военкомата

Россиянам стали приходить повестки из военкомата
Юристы рассказывают, что делать и как это связано со «спецоперацией» в Украине

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»
Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»
Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»

Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Куда можно улететь из России прямо сейчас Список обновляется
Куда можно улететь из России прямо сейчас

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Список обновляется

Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»
Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации» Увольнения, отмены и угрозы
Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»

Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»
Увольнения, отмены и угрозы

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел» Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Что делать, если вы застряли за границей
Что делать, если вы застряли за границей Важные контакты и способы платежей
Что делать, если вы застряли за границей

Что делать, если вы застряли за границей
Важные контакты и способы платежей

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет Гид DOXA и «Роскомсвободы»
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Гид DOXA и «Роскомсвободы»

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство Памяти ростовского нойз-экспериментатора
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство
Памяти ростовского нойз-экспериментатора

Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили
Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили И что по закону положено пострадавшим пассажирам
Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили

Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили
И что по закону положено пострадавшим пассажирам

Подпишитесь на рассылку