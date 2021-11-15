Двухэтажный дом с мансардой и спа-зоной на Ошаре
Традиционно для рубрики «Квартира недели» мы снимаем и пишем об интересных интерьерах. На этот раз мы отправились по наводке дизайнера Елены Тринитатской в двухэтажный дом со спа-зоной на Ошаре.
Город
Нижний Новгород
Хозяева
Вероника Романова
Площадь
250 кв. м
Комнат
6
Потолки
3 метра
Дизайн
Студия интерьерного дизайна Елены Тринитатской
Когда хозяева приобрели дом, то ремонтом хотели заниматься самостоятельно, потому что был скепсис по отношению к работе дизайнера, но практически сразу стало понятно, что для такого большого пространства требуется специалист, и это было очень правильным решением — можно было наблюдать за процессом со стороны, без «ремонтного стресса». Вдохновением и референсом дизайна дома были европейские отели бизнес-класса, где часто бывают хозяева, там им комфортно и приятно находиться, и хотелось дома повторить именно такую атмосферу — интерьер должен был быть простым и роскошным одновременно. Ремонт сделали всего за полгода.
В доме два этажа плюс мансарда. Первый этаж занимает общее пространство — большая кухня-гостиная, просторный холл, санузел и котельная. Прием с окнами с рулонными шторами без тюля применили во многих комнатах в доме — так в пространство попадает еще больше естественного света.
Кухня-гостиная состоит из двух зон, доминанта — большой диван, на котором можно разместиться всей семьей, кресло с плавными формами добавляет интерьеру современности и брутальности, а камин, оформленный натуральным камнем, наполняет гостиную уютом и спокойствием. Круглые легкие кофейные столики с оригинальным оформлением ножек продолжают круглые формы освещения.
В центре кухонной зоны находится обеденный стол эллипсовидной формы, его дополняют стулья на элегантных черных ножках из дерева. Вместо верхних шкафов на кухне обустроена необычная система хранения — шкафчики в зоне, где обычно делают фартук. Внутри хранятся бокалы и разная утварь.
На втором этаже разместили большую ванную с зоной отдыха и сауной (получилось домашнее спа), детскую, гостевую и гардеробную.
Круглая ванна в спа-зоне находится под зеркальным потолком. Здесь же обустроена система хранения с телевизором — все для комфортного отдыха хозяев и гостей дома. Сауна выполнена с радиальной формой лавок и анатомическим шезлонгом у окна. В качестве дополнительного оборудования в сауне установлено устройство автоматической подачи воды.
Детская для сына хозяев получилась веселая, но при этом не слишком красочная, здесь достаточно мест для хранения интересных форм, выполненных из натуральных материалов, а в одном из кружков можно посидеть.
Третий этаж с мастер-спальней, рабочим кабинетом и санузлом, доступ к которому есть только из спальни. В спальне, помимо двуспальной кровати с мягким изголовьем, внимание на себя обращает туалетный столик, в котором комбинируются сразу несколько геометрических форм из разных материалов. Потолок тут выполнен из паркетной доски — кроме общего света, установлена подсветка шкафов, продуманы бра для чтения и прикроватные лампы. Дом вообще оснащен системой «умный дом», а значит, тут можно регулировать подсветку, подачу воды в сауне и многое другое через гаджет. Хозяева сетуют, что отказались от идеи дизайнера с бельепроводом — это инженерная система гравитационной подачи белья из санузла напрямую в постирочную, находящуюся на первом этаже. В целом, дом получился уютным, но при этом лаконичным и одновременно с тем роскошным, как изначально и задумывалось.
Елена Тринитатская
дизайнер
Большая площадь в 260 квадратных метров позволила мне свободно распоряжаться пространством и применить решения, которые невозможны в более компактных квартирах. Это всегда очень большая радость для меня и простор для творчества. Чтобы продемонстрировать свои идеи, я использовала коллажи, благодаря которым можно было наглядно показать свои задумки, и уже совместно с хозяевами додумывать, создавать индивидуальный интерьер в соответствии с пожеланиями и образом жизни заказчиков. Мы, например, совсем не работали с 3D-визуализацией. Сейчас будет большая цитата из «Саги о Форсайтах», но основную цель при создании моих проектов очень хорошо описал Босини у Голсуорси:
«— Я хотел выстроить вам дом, который обладал бы… ну… чувством собственного достоинства, что ли! Если вам не нравится, скажите прямо. Обычно мало кто думает об этом — кого интересует чувство собственного достоинства в доме, если можно втиснуть в план лишнюю уборную? — Он ткнул пальцем в левую часть чертежа. — Здесь есть где размахнуться. Вот тут помещение для ваших картин, отделяется от двора портьерами; отдерните их, и у вас будет пространство пятьдесят один на двадцать три и шесть десятых. Вот здесь, в середине, печь — выходит одной стороной во двор, другой — в картинную галерею; эта стена сплошь из стекла, выходит на юго-восток, со двора будет литься северный свет. Часть картин можно развесить в верхней галерее или в других комнатах. В архитектуре, — продолжал он, глядя на собеседника, но словно не видя его, что коробило Сомса, — в архитектуре, так же как и в жизни, без правильности линий не может быть чувства собственного достоинства. Вам скажут, что это старомодно. Странная вещь! Мы никогда не заботимся о том, чтобы сделать наши жилища воплощением основных принципов жизни; мы загромождаем дома обстановкой, всякой мишурой, устраиваем в комнатах какие-то ниши — что угодно, лишь бы развлекало глаз. Глаз должен отдыхать; сумейте добиться эффекта двумя-тремя мужественными линиями. Все дело в правильности линий, без нее вам не добиться чувства собственного достоинства».
Вот на этих самых линиях и достоинстве я и попыталась создать интерьер этого дома.