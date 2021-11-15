Двухэтажный дом с мансардой и спа-зоной на Ошаре

Елена Тринитатская

дизайнер

Большая площадь в 260 квадратных метров позволила мне свободно распоряжаться пространством и применить решения, которые невозможны в более компактных квартирах. Это всегда очень большая радость для меня и простор для творчества. Чтобы продемонстрировать свои идеи, я использовала коллажи, благодаря которым можно было наглядно показать свои задумки, и уже совместно с хозяевами додумывать, создавать индивидуальный интерьер в соответствии с пожеланиями и образом жизни заказчиков. Мы, например, совсем не работали с 3D-визуализацией. Сейчас будет большая цитата из «Саги о Форсайтах», но основную цель при создании моих проектов очень хорошо описал Босини у Голсуорси:

«— Я хотел выстроить вам дом, который обладал бы… ну… чувством собственного достоинства, что ли! Если вам не нравится, скажите прямо. Обычно мало кто думает об этом — кого интересует чувство собственного достоинства в доме, если можно втиснуть в план лишнюю уборную? — Он ткнул пальцем в левую часть чертежа. — Здесь есть где размахнуться. Вот тут помещение для ваших картин, отделяется от двора портьерами; отдерните их, и у вас будет пространство пятьдесят один на двадцать три и шесть десятых. Вот здесь, в середине, печь — выходит одной стороной во двор, другой — в картинную галерею; эта стена сплошь из стекла, выходит на юго-восток, со двора будет литься северный свет. Часть картин можно развесить в верхней галерее или в других комнатах. В архитектуре, — продолжал он, глядя на собеседника, но словно не видя его, что коробило Сомса, — в архитектуре, так же как и в жизни, без правильности линий не может быть чувства собственного достоинства. Вам скажут, что это старомодно. Странная вещь! Мы никогда не заботимся о том, чтобы сделать наши жилища воплощением основных принципов жизни; мы загромождаем дома обстановкой, всякой мишурой, устраиваем в комнатах какие-то ниши — что угодно, лишь бы развлекало глаз. Глаз должен отдыхать; сумейте добиться эффекта двумя-тремя мужественными линиями. Все дело в правильности линий, без нее вам не добиться чувства собственного достоинства».

Вот на этих самых линиях и достоинстве я и попыталась создать интерьер этого дома.