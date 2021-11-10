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Квартира недели10 ноября 2021

Квартира дизайнеров с двухсветной кухней-гостиной Винтажные кресла, антресоль и самодельный стол из слэба мрамора

Квартира дизайнеров с двухсветной кухней-гостиной
АвторСоня Глухова
ФотографИлья Коваль

В очередном выпуске рубрики «Квартира недели» — квартира в ЖК «Мичуринский», которую дизайнер спроектировал для своей семьи. Иван и Елена Чирковы из дизайн-бюро «Миллиметрика» сделали функциональное двухэтажное пространство с антресолью.

В очередном выпуске рубрики «Квартира недели» — квартира в ЖК «Мичуринский», которую дизайнер спроектировал для своей семьи. Иван и Елена Чирковы из дизайн-бюро «Миллиметрика» сделали функциональное двухэтажное пространство с антресолью.

Город

Екатеринбург

Дизайн

Бюро «Миллиметрика»

Комнат

4

Этаж

3

Площадь

86 м²

Высота потолка

до 6 м

Квартира находится в жилом комплексе «Мичуринский» в районе Широкой речки с малоэтажной застройкой в 3–4 этажа. Особенность этого ЖК в двухуровневых квартирах под скатной крышей. Архитектор Иван Чирков и дизайнер Елена Чиркова самостоятельно разработали проект и отремонтировали квартиру для себя и детей. Главной задачей было сделать новое пространство больше и сложнее, чем есть на самом деле.

В первую очередь дизайнеры начали работать с самим помещением, чтобы раскрыть его потенциал. Квартира досталась им в отделке от застройщика с готовой лестницей. Вся структура пространства была открытой и просматривалась со входа, поэтому квартира казалась меньше. «Два света, антресоль, высокие шестиметровые потолки, лестница, скатная крыша — все это было невероятно трудно выстроить в работающую, грамотную и интересную структуру. К тому же в панельных домах нельзя трогать стены из железобетона, поэтому ограничения по возможностям перепланировки усложнили задачу. Наша квартира стала одним из сложнейших ребусов, с которыми мы сталкивались на своей практике», — рассказала Елена Чиркова.

Во время перепланировки Иван и Елена отделили зону прихожей легкой конструкцией шкафа, объединили кладовку и маленький санузел, получив полноценный гостевой туалет с прачечной, а также отодвинули его вход ближе к прихожей. Также дизайнеры построили легкое деревянное перекрытие над кухней. Этим они увеличили функциональную площадь квартиры из исходных 76 до 86 квадратных метров.

В квартире несколько функциональных зон: кухня-гостиная с двумя рядами окон и антресолью, спальня родителей, кабинет, детская и два санузла. При работе с формами и архитектурой дизайнеры выстраивали пропорции таким образом, чтобы сбалансировать высоту и ширину помещений. Это помогло избавиться от давящей пустоты из-за высоких потолков в маленьком пространстве. Также они встроили в квартиру визуальные обманы с зеркалами так, чтобы создать иллюзию проходов. Это визуально увеличило пространство.

В квартире есть несколько необычных световых решений. Например, скульптурная инсталляция служит еще и светильником на два этажа, а над обеденной зоной появилась авторская световая инсталляция, которая имитирует лучи солнца, проникающие сквозь облако перекрытия. Также Иван и Елена работали с контурным светом через скрытые подсветки. Например, остров на кухне подсветили по периметру снизу, поэтому в вечернее время он словно парит. А в спальной зоне установили авторские светильники, которые работают по принципу отраженного света, давая мягкое освещение для чтения.

Дизайнеры хотели, чтобы в квартире создавалась атмосфера загородного жилища, поэтому в квартире много природных материалов. Остров, стены и пол в санузлах облицованы керамогранитом под сланцевый камень. А обеденный стол и столешница в гостевом туалете изготовлены из массива ясеня. Стена кухни-гостиной выполнена из алькантара — замшевого материала на вспененной подложке. За счет тонкого ворса на нем можно рисовать, так же материал практичный — его легко очистить. А белые винтажные кресла достались владельцам квартиры по наследству — их сделали в середине 20 века в Чехословакии.

При создании проекта дизайнеры вдохновлялись уральской природой, работами русских супрематистов, отчасти даже классической архитектурой с ее пропорциями. Все это Иван и Елена пытались небанально транслировать через различные образы. Например, при работе с цветом они искали референсы в багровых осенних пейзажах, лесных массивах, скалистых Уральских горах.

«Бюджет нашей молодой семьи был сжатым — нужно было уложиться в  4–4,5 миллионов рублей. Сэкономить помогло то, что многие вещи мы сделали своими руками», — рассказала дизайнер. Например, светильники над обеденной зоной из медных трубочек сконструированы, собраны и установлены дизайнерами самостоятельно. Также в гостиной находится журнальный столик, сделанный дизайнерами. «Мы нашли уникальный слэб мрамора редкого сорта Salome в единичном экземпляре. У него была неровная геометрия, и это ограничение послужило идеей создания определенной формы столика — он состоит из двух ассиметричных столешниц, связанных единым основанием и медным профилем», — рассказала Елена Чиркова.

Бренды

Керамогранит Atlas Concorde

Краска Caparol, Amphibolin

Корпусная мебель и кухня «Бис Интерьер»

Комоды, гардероб и столы в кабинете Ikea

Декор H&M home

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