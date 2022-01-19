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Квартира недели19 января 2022

Трехкомнатная квартира с панорамным видом на Парк Маяковского Индастриал и радиальная планировка

Трехкомнатная квартира с панорамным видом на Парк Маяковского
АвторСоня Глухова
ФотографАскар Кабжан

В очередном выпуске рубрики «Квартира недели» — квартира в ЖК «Чемпион парк» с индустриальными элементами и обожженным деревом для молодой семьи с ребенком. Архитектор Евгений Швецов подобрал для пространства палитру, исходя из цветотипа заказчиков.

В очередном выпуске рубрики «Квартира недели» — квартира в ЖК «Чемпион парк» с индустриальными элементами и обожженным деревом для молодой семьи с ребенком. Архитектор Евгений Швецов подобрал для пространства палитру, исходя из цветотипа заказчиков.

Город

Екатеринбург

Дизайн

Евгений Швецов

Комнат

3

Этаж

24

Площадь

108 м²

Высота потолка

2,7 м

Квартира с террасой находится на 24 этаже жилого комплекса «Чемпион парк» с панорамным видом на Парк Маяковского. На территории ЖК есть благоустроенный двор с круглосуточным видеонаблюдением, работают детский сад, спортивный центр, банки, предприятия сферы услуг, салон красоты и магазины.

Радиальная планировка обеспечивает много света в пространстве и сложную геометрию. Архитектор постарался подчеркнуть достоинства квартиры с высокими потолками и радиальной планировкой за счет таких деталей, как скрытый плинтус, высокие двери под потолок, прозрачные опоры мебели из закаленного стекла, островная вытяжка, закрепленная под потолком.

Округлая общественная зона в квартире формирует квадрат, вершинами которого стали кухонный остров, телевизор, диван и обеденная зона. Кухня стала ядром квартиры. Цельный мраморный блок острова формирует архитектуру пространства. Столешница обеденной зоны с невесомым эффектом благодаря прозрачной опоре подчеркивает контраст с тяжелым камнем.

Оттенок фасадов кухни меняется в зависимости от освещения: от винного до инжирного. Чтобы сохранить объем и обилие воздуха в квартире, архитектор применил островную вытяжку Elica потолочной конструкции. А каркас для фильтров и воздуховодов спрятали в подшивной потолок, предусмотрели люк для обслуживания и объединили всю конструкцию с существующим вентиляционным каналом. Чтобы на рабочей поверхности было комфортно готовить, в короб интегрировали дополнительное освещение. Обеденный стол раскрывается на диванную зону, создавая единое пространство с кухней.

Детская комната спроектирована для девочки 8 лет, которая занимается тхэквондо и играет на электронном фортепиано. В зависимости от освещения рабочего стола уроки можно делать с разных сторон. Также за столешницей могут разместиться компания друзей, родители или репетитор.

«Оценив оттенок кожи, цвет волос и глаз хозяев, стало ясно, что супруг имеет высокую степень контраста, а супруга — среднюю. Таким образом, дизайн помещений отражает не только характеры заказчиков, он служит фоном и аккомпанементом для их внешности», — рассказал архитектор Евгений Швецов. И поэтому цветовая палитра квартиры сформирована с учетом цветотипа и степени контраста заказчиков.

В проекте используется обожженное дерево: бук средней степени обжига в изголовье кровати хозяев и дуб глубокого обжига в зоне телевизора. Другой интересный элемент — декоративная штукатурка, которая служит тональным переходом от светлого к темному на стенах в гостиной. Это не только красивые, но и практичные материалы: их можно мыть даже щелочными растворами.

Хозяева работают в горнодобывающей области, поэтому в интерьере есть индустриальные элементы: от рамы кровати в детской комнате до большого количества камня на кухне и в санузле. Во всей квартире подоконные радиаторы от застройщика заменили на вертикальные, рассчитав мощность с учетом объема помещений.

Бренды

Керамогранит Kerama Marazzi, Italon

Паркет Finex

Декоративная штукатурка и краска Derufa

Обожженное дерево Suntan wood

Скамья Calligaris

Пуфы и кресло Annki Studio

Кухня, шкаф, обеденная и ТВ зона Fillini Kitchen

Вытяжка Elica

Диван Calligaris

Журнальный стол Roche Bobois

Декор H& M Home, Calligaris, галерея «Антонов», Zara Home

Кровать Calligaris

Лампа Roche Bobois

Столик One mebel

Радиаторы Loten

Ковры Arte de Vivre

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