Трехкомнатная квартира с панорамным видом на Парк Маяковского Индастриал и радиальная планировка
В очередном выпуске рубрики «Квартира недели» — квартира в ЖК «Чемпион парк» с индустриальными элементами и обожженным деревом для молодой семьи с ребенком. Архитектор Евгений Швецов подобрал для пространства палитру, исходя из цветотипа заказчиков.
В очередном выпуске рубрики «Квартира недели» — квартира в ЖК «Чемпион парк» с индустриальными элементами и обожженным деревом для молодой семьи с ребенком. Архитектор Евгений Швецов подобрал для пространства палитру, исходя из цветотипа заказчиков.
Город
Екатеринбург
Дизайн
Комнат
3
Этаж
24
Площадь
108 м²
Высота потолка
2,7 м
Квартира с террасой находится на 24 этаже жилого комплекса «Чемпион парк» с панорамным видом на Парк Маяковского. На территории ЖК есть благоустроенный двор с круглосуточным видеонаблюдением, работают детский сад, спортивный центр, банки, предприятия сферы услуг, салон красоты и магазины.
Радиальная планировка обеспечивает много света в пространстве и сложную геометрию. Архитектор постарался подчеркнуть достоинства квартиры с высокими потолками и радиальной планировкой за счет таких деталей, как скрытый плинтус, высокие двери под потолок, прозрачные опоры мебели из закаленного стекла, островная вытяжка, закрепленная под потолком.
Округлая общественная зона в квартире формирует квадрат, вершинами которого стали кухонный остров, телевизор, диван и обеденная зона. Кухня стала ядром квартиры. Цельный мраморный блок острова формирует архитектуру пространства. Столешница обеденной зоны с невесомым эффектом благодаря прозрачной опоре подчеркивает контраст с тяжелым камнем.
Оттенок фасадов кухни меняется в зависимости от освещения: от винного до инжирного. Чтобы сохранить объем и обилие воздуха в квартире, архитектор применил островную вытяжку Elica потолочной конструкции. А каркас для фильтров и воздуховодов спрятали в подшивной потолок, предусмотрели люк для обслуживания и объединили всю конструкцию с существующим вентиляционным каналом. Чтобы на рабочей поверхности было комфортно готовить, в короб интегрировали дополнительное освещение. Обеденный стол раскрывается на диванную зону, создавая единое пространство с кухней.
Детская комната спроектирована для девочки 8 лет, которая занимается тхэквондо и играет на электронном фортепиано. В зависимости от освещения рабочего стола уроки можно делать с разных сторон. Также за столешницей могут разместиться компания друзей, родители или репетитор.
«Оценив оттенок кожи, цвет волос и глаз хозяев, стало ясно, что супруг имеет высокую степень контраста, а супруга — среднюю. Таким образом, дизайн помещений отражает не только характеры заказчиков, он служит фоном и аккомпанементом для их внешности», — рассказал архитектор Евгений Швецов. И поэтому цветовая палитра квартиры сформирована с учетом цветотипа и степени контраста заказчиков.
В проекте используется обожженное дерево: бук средней степени обжига в изголовье кровати хозяев и дуб глубокого обжига в зоне телевизора. Другой интересный элемент — декоративная штукатурка, которая служит тональным переходом от светлого к темному на стенах в гостиной. Это не только красивые, но и практичные материалы: их можно мыть даже щелочными растворами.
Хозяева работают в горнодобывающей области, поэтому в интерьере есть индустриальные элементы: от рамы кровати в детской комнате до большого количества камня на кухне и в санузле. Во всей квартире подоконные радиаторы от застройщика заменили на вертикальные, рассчитав мощность с учетом объема помещений.
Бренды
Керамогранит Kerama Marazzi, Italon
Паркет Finex
Декоративная штукатурка и краска Derufa
Обожженное дерево Suntan wood
Скамья Calligaris
Пуфы и кресло Annki Studio
Кухня, шкаф, обеденная и ТВ зона Fillini Kitchen
Вытяжка Elica
Диван Calligaris
Журнальный стол Roche Bobois
Декор H& M Home, Calligaris, галерея «Антонов», Zara Home
Кровать Calligaris
Лампа Roche Bobois
Столик One mebel
Радиаторы Loten
Ковры Arte de Vivre