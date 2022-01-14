Студия на Республиканской с велосипедом в ванной, качелями в коридоре и мартышками по всей квартире
Традиционно для «Квартиры недели» мы снимаем и пишем об интересных интерьерах. На этот раз мы отправились в гости к Насте Полозовой и Филу Макарову в их небольшую, но уютную студию на Республиканской, буквально напротив «Куба».
Площадь
54 кв. м
Потолки
2,9 метра
Комнат
1
Этаж
13
Настя купила эту однушку почти пять лет назад еще на этапе строительства, и подразумевалось, что это будет такая холостяцкая девичья квартира в духе Кэрри Брэдшоу, с ремонтом не торопилась и переехала сюда уже вместе с мужем, то есть, холостяцкой квартира так и не стала.
С дизайн-проектом все было просто — мама Насти Мария Полозова — дизайнер, и, совместно с коллегой-архитектором Любовью Пискуновой, они сразу придумали интересную перепланировку, поменяли возможные стены, утеплили пол и создали дополнительную чилл-зону. Несмотря на то, что планировка была полностью переделана функционально, сейчас паре эта квартира не очень подходит — и Настя, и Фил часто работают дома и, хотя рабочие места себе вполне можно найти — квартира достаточно большая, мешают регулярные зум-встречи и созвоны каждого из супругов, поэтому в будущем в жилье нужно побольше изолированных зон. Кстати, насчет звука — у ребят часто бывают гости, поэтому сразу было решено сделать дополнительную звукоизоляцию, чтобы веселиться до ночи и не мешать соседям.
Квартира легко трансформируется для вечеринок — есть детская зона, все столы и диваны двигаются, и можно менять пространство.
Ребята не любят шкафы, поэтому рядом со спальней есть большая гардеробная, куда легко спрятать всю одежду, там же «прячется» гладильная доска и можно быстро гладить прямо в гардеробной и оставлять ее в разобранном виде, а если приходят гости, то быстро закрыть дверь, и возможный бардак никто не увидит.
В квартире много разного акцентного света — Мария и Любовь как раз на нем специализируются и экспериментируют. Если говорить о мебели, то, как ни странно, здесь практически нет любимой всеми ИКЕА, родители Насти со-владеют салоном итальянской мебели «Калипсо» и основные объекты заказали там — вышло дороже, но все точно качественное и будет служить много-много лет: в основном это доступные бренды из Италии, такие как Calligaris, Tomasella и Seletti.
В доме хватает акцентных деталей, которые сразу же обращают на себя внимание — например, ретро-холодильник Gorenje с дизайном минивэна 50-х Volkswagen T1, Настя как раз ездила на автомобиле этой марки и не смогла устоять перед покупкой. При этом, у него маленькая морозилка, поэтому в квартире есть еще один встроенный холодильник, скрытый под деревянной отделкой от посторонних глаз.
Кресло в чилл-зоне досталось еще от прабабушки, его отреставрировали и поменяли ткань, второе такое же кресло, но уже с родной обивкой, хранится у семьи как память. Из этой же ткани выполнены дорожки на столе и подушки. Тему джунглей поддерживают веселые лампы-обезьяны итальянской фабрики Seletti.
Еще одна вещь, которая сразу же обращает на себя внимание на входе в квартиру, это деревянные качели, которые, на самом деле, подразумевались как прикроватная тумба, куда можно класть телефон и книги, но возле кровати они никак не умещались, пришлось бы жертвовать гардеробной, поэтому их разместили в прихожей вместо пуфа. Сидя на качелях, можно спокойно обуваться перед выходом, либо просто качаться — друзья семьи их очень любят.
Вообще, если все акцентные детали убрать, то квартира очень спокойных оттенков, в основе — серый цвет, который тут везде очень разный. Одна подруга семьи даже называет квартиру «50 оттенков серого» — здесь, действительно, при ремонте использовалось больше десяти оттенков. На паре стен можно увидеть декоративные обои с узором «мятая бумага», с помощью них происходит зонирование. Изначально была идея все выкрасить в белый, но оказалось, что просто белые стены не слишком уютные, «когда я прихожу в квартиру, где много белого, мне сразу становится холодно, поэтому наш выбор молочно-сероватый» — говорит хозяйка.
Одну стену хозяева покрасили сами, граффити с таким рисунком и надписью на итальянском «Жизнь прекрасна, и вы тоже» увидели в Палермо и поняли, что это и их мантра. Стена совсем не бросается в глаза и видно ее только с определенного ракурса.
В ванной комнате тоже есть любопытная деталь — в качестве основы под раковину стоит жизнерадостный желтый велосипед. Прораб и рабочие во время ремонта очень смеялись, когда его монтировали. Велосипед достаточно долго искали, не хотелось очень винтажный, потому что это портило бы современный вид квартиры, нашли подходящий шоссейник у бабушки с дедушкой, это велосипед папы Насти, но ее брат забрал его себе и теперь гоняет на нем по Москве. Пришлось искать дальше, и этот с корзиной очень подходит общему настроению ванной комнаты, а плитка напоминает песочный пляж и создается впечатление, что велосипед просто забыли на побережье. При этом в корзине удобно хранить фен и полотенца.
Серф в гостиной, который друзья подарили Филу на день рождения, выполняет важнейшую функцию — закрывает розетки, при этом это реальный, не декоративный серф, хотя он еще ни разу не путешествовал на океан из-за закрытых границ.
Возле панорамного окна теперь чилл-зона и небольшое рабочее место Фила. Стол ИКЕА очень хорошо вписался в дизайнерский интерьер квартиры. На полу по всему дому паркет, по советам дизайнеров решили придерживаться правила: «лучше дешевый паркет, чем дорогой ламинат». Пару лет назад в ванной взорвался полотенцесушитель и залил кипятком всю квартиру, так паркет выстоял и даже не покрылся пузырями.
У хозяев много друзей, компания большая и пьющая, и специально для них в коридоре перед входом есть ниша, где можно хранить бутылки вина. Как только друзья приходят в гости, то сразу могут положить принесенное туда. Также на входе можно увидеть большую картину со слоником на велосипеде — ее нарисовала мама Насти и подарила ребятам на новоселье. Тут же есть скрытая маленькая гардеробная для верхней одежды, обуви, сумок и чемоданов.
Ребята признаются, что в квартире очень хорошая энергетика, а ремонт было делать весело и интересно, находить нестандартные решения — тоже, но, кажется, для пары эта квартира уже маловата, поэтому совсем скоро для этой уютной студии будут искать новых хозяев.