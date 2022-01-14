Студия на Республиканской с велосипедом в ванной, качелями в коридоре и мартышками по всей квартире

В квартире много разного акцентного света — Мария и Любовь как раз на нем специализируются и экспериментируют. Если говорить о мебели, то, как ни странно, здесь практически нет любимой всеми ИКЕА, родители Насти со-владеют салоном итальянской мебели «Калипсо» и основные объекты заказали там — вышло дороже, но все точно качественное и будет служить много-много лет: в основном это доступные бренды из Италии, такие как Calligaris, Tomasella и Seletti.

В доме хватает акцентных деталей, которые сразу же обращают на себя внимание — например, ретро-холодильник Gorenje с дизайном минивэна 50-х Volkswagen T1, Настя как раз ездила на автомобиле этой марки и не смогла устоять перед покупкой. При этом, у него маленькая морозилка, поэтому в квартире есть еще один встроенный холодильник, скрытый под деревянной отделкой от посторонних глаз.

Кресло в чилл-зоне досталось еще от прабабушки, его отреставрировали и поменяли ткань, второе такое же кресло, но уже с родной обивкой, хранится у семьи как память. Из этой же ткани выполнены дорожки на столе и подушки. Тему джунглей поддерживают веселые лампы-обезьяны итальянской фабрики Seletti.

Еще одна вещь, которая сразу же обращает на себя внимание на входе в квартиру, это деревянные качели, которые, на самом деле, подразумевались как прикроватная тумба, куда можно класть телефон и книги, но возле кровати они никак не умещались, пришлось бы жертвовать гардеробной, поэтому их разместили в прихожей вместо пуфа. Сидя на качелях, можно спокойно обуваться перед выходом, либо просто качаться — друзья семьи их очень любят.

Вообще, если все акцентные детали убрать, то квартира очень спокойных оттенков, в основе — серый цвет, который тут везде очень разный. Одна подруга семьи даже называет квартиру «50 оттенков серого» — здесь, действительно, при ремонте использовалось больше десяти оттенков. На паре стен можно увидеть декоративные обои с узором «мятая бумага», с помощью них происходит зонирование. Изначально была идея все выкрасить в белый, но оказалось, что просто белые стены не слишком уютные, «когда я прихожу в квартиру, где много белого, мне сразу становится холодно, поэтому наш выбор молочно-сероватый» — говорит хозяйка.

Одну стену хозяева покрасили сами, граффити с таким рисунком и надписью на итальянском «Жизнь прекрасна, и вы тоже» увидели в Палермо и поняли, что это и их мантра. Стена совсем не бросается в глаза и видно ее только с определенного ракурса.