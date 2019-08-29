Ручная кладь: 14 бестселлеров в тревел-формате Хорошие марки для ухода и макияжа
В пору отпусков часто возникает вопрос, как упаковать косметику с собой: обычно люди переливают любимые средства (те, которые возможно) в безликие баночки или тащат полноразмерные упаковки. Тем временем бьюти-индустрия продвинулась вперед, и сейчас многие бренды предлагают свои бестселлеры (обычно именно их) в мини-форматах. Некоторые можно поймать только в бьюти-боксах (лучшие составы — у GlamBox by Sample Society и Beauty Insider Magic Box), другие есть в свободной продаже. Мур Соболева, авторка телеграм-канала Fierce & Cute, выбрала 14 брендов, у которых можно купить необременительные для чемодана флаконы — а заодно и попробовать интересные средства.
Текст: Мур Соболева
Уход
Kiehl’s
Масло для душа
Раньше эти штуки назывались делюкс-сэмплами, теперь — тревел-форматами, но суть не изменилась: едва ли не половина средств Kiehl’s существует в мини-флаконах. Их имеет смысл покупать, даже если вы никуда не едете: объемы достаточно щедры, чтобы распробовать средство, но точно не успеют надоесть. В поездки же особенно хорошо брать маски, чтобы быстро привести себя в порядок с дороги, и средства для умывания — они в маленьком размере попадаются нечасто.
L’Occitane
Мицеллярный шампунь «Баланс и деликатный уход»
Марка из Прованса делает идеальные подарочные наборы, которые хороши и в качестве дорожной косметички: они неглупо собраны, и их редко приходится дополнять. Если же решитесь покупать средства по отдельности, то тоже не прогадаете: мыло, гели для душа, кремы для тела и шампуни особенно пригодятся тем, кто с подозрением относится к косметике в гостинице.
Erborian
Двухфазный лосьон для лица
Erborian прославились идеальным ВВ-кремом (он, кстати, тоже есть в мини-формате), но основной спектр их интересов — это все же уход за кожей. Список тревел-сайзов выглядит на первый взгляд загадочно, но все же разумно: двухфазный лосьон заменит и тоник, и сыворотку, крем для рук пригодится в дороге, а тканевые маски или патчи, которые вообще не займут места, сработают моментально.
Clinique
Матирующий увлажняющий крем
Заслуженная марка, которая первой стала заигрывать с медицинским направлением косметики, выпускает в дорожном формате всего несколько средств, но самых необходимых: увлажняющие кремы (классический Moisture Surge и Pep-Start из «молодежной» серии) и средства для снятия макияжа, а также твердое мыло для лица, которое удобно брать с собой. Кроме ухода, есть и маленькие тональные средства.
Glamglow
Моделирующая маска GravityMud
Glamglow одинаково знамениты масками для лица и лихим отношением к покупателям — их коробочки встречают потребителя словами «Hello, sexy!» Даже мини-флакончики и те называются Sexy Travel Size (серьезно). Несмотря на то что бренд обзавелся полной линейкой средств, самыми популярными остаются маски на основе глины: они понятные, рабочие, а одна из них, GravityMud, еще и классно выглядит на селфи.
Origins
Отшелушивающая маска с активированным углем
Выдающаяся американская марка пока не столь популярна у нас, как на своей родине — и тем приятнее, что познакомиться с ней можно, не покупая сразу большой флакон. Конек бренда — маски, и большинство из них Origins выпускает в объемах 10 и 30 миллилитров. Кроме того, в путешествие можно взять мини-вариант очищающей пенки и увлажняющего крема.
Oribe
Сухой шампунь «Роскошь золота»
На роскошные во всех смыслах этого слова средства Oribe подсаживаются даже те, кто к уходу за волосами равнодушен: настолько очевидно они хороши. Практически весь основной уход и стайлинг (включая главные удачи бренда — средства для объема) есть в объемах 50–75 миллилитров, которых хватит на два-три отпуска: немилосердные цены частично искупаются небольшим расходом.
Макияж
M.A.C
Рассыпчатые тени
Главная профмарка мира в последние годы сделала ставку на мини-форматы — и выпустила в ее рамках кучу всего: прелестные, почти игрушечные микропомады, пигменты для век (с ними, правда, надо быть поаккуратнее, чтобы не рассыпались), несколько версий хитовых фиксаторов Fix+ и тушь, причем в разных оттенках. Уход, который у марки сильно недооценен, тоже есть — не самый богатый выбор, но на одну небольшую поездку в самый раз.
Benefit
Пудра-хайлайтер нежно-розового оттенка
Веселый бренд уже давно прокламирует тревел-сайзы как одну из главных своих фишек — почти все средства марки представлены в таком виде. Можно выбрать средства для бровей в наборе или по отдельности, лайнер или тушь, знаменитые тинты, праймер Porefessional. Особенно удачен вариант с румянами и хайлайтером — у большинства девушек это средство оказывается вечным и ждет встречи с внуками, а тут есть шанс увидеть дно коробочки.
Lime Crime
Набор для макияжа губ
Наборы-малыши марка обычно выпускает под праздники, но рождественские сеты в некоторых магазинах можно купить до сих пор. В них входят средства для губ в разных формулах и форматах: карандаши для губ, жидкие помады Plushies и Velvetines, блески Wet Cherry и топы Diamond Crushers. В каждом сете средства подобраны в одном оттенке: можно взять с собой все и быть уверенной, что цвета отлично подойдут друг к другу.
Smashbox
Набор Cat-eye Kit
В Smashbox любят эргономичные упаковки. Гордость марки — удобно расфасованные небольшие праймеры. Есть и симпатичные наборы: для хищных стрелок (подводка + тушь), для свежего лица (праймер + румяна) и для знакомства с маркой (едва ли не самый удачный — идеальная походная косметичка).
NARS
Набор для губ Undressed Lip Duo Walkyrie
NARS нечасто выпускает мини-продукты — как правило, это средства для губ, которые заслуженно считаются сильной стороной марки, или кисти, объединенные в сеты. Наборы нужно ловить в лимитированных коллекциях: на официальном сайте сейчас довольно большой выбор, а в России пока доступен только набор кистей-кабуки и дуэты для губ — маленькая помада-карандаш и тинт в тон, который можно использовать поверх помады или отдельно.
Kat Von D
Хайлайтер и румяна
В свое время сеть «Иль де Ботэ» была первой, кто вынес тревел-форматы на отдельную стойку. Sephora приняла эстафету с размахом — и сделала одну из главных летних ставок именно на мини-флаконы, выставив на полки тревел-сайзы даже редких средств. Среди них — «малышки» Kat Von D, в том числе не существующие в полноразмерных вариантах: набор из хайлайтера с румянами и лапидарная версия палетки для контуринга.
Jeffree Star
Набор помад для губ Rainbow
Этим летом «Л’Этуаль» привезли ушедшую из России марку визажиста, скандалиста и блогера-миллионника Джеффри Стара — мастера яркого, плотного, бьющего по глазам макияжа. Жидкие матовые помады, которые в свое время положили начало бренду, теперь можно купить в наборе — в каждом из четырех будет семь мини-помад. Самым интересным кажется невероятный разноцветный Equality, он же Rainbow, созданный в партнерстве с Los Angeles LGBT Center.
Комментарии
Тэги
Сюжет
Прочее