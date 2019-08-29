В пору отпусков часто возникает вопрос, как упаковать косметику с собой: обычно люди переливают любимые средства (те, которые возможно) в безликие баночки или тащат полноразмерные упаковки. Тем временем бьюти-индустрия продвинулась вперед, и сейчас многие бренды предлагают свои бестселлеры (обычно именно их) в мини-форматах. Некоторые можно поймать только в бьюти-боксах (лучшие составы — у GlamBox by Sample Society и Beauty Insider Magic Box), другие есть в свободной продаже. Мур Соболева, авторка телеграм-канала Fierce & Cute, выбрала 14 брендов, у которых можно купить необременительные для чемодана флаконы — а заодно и попробовать интересные средства.

Текст: Мур Соболева