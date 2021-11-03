Что такое пилочный маникюр? И чем он лучше обрезного и аппаратного? Отвечают эксперты

Лусине Варданян

технолог poroshok.studio

Маникюр пилками — это довольно молодая техника атравматичной обработки кутикулы. При таком маникюре кутикула и все грубые участки убираются одноразовыми пилками, что обеспечивает 100%-ю стерильность. У каждого клиента свой персональный набор пилок, который приклеивается при нем на основу и после использования утилизируется.

Данная техника отличается от аппаратного и обрезного маникюра тем, что мы не задействуем никакие режущие инструменты или фрезы. Кутикула деликатно убирается специальными пилками, а из инструментов достаточно иметь пушер либо апельсиновую палочку.

Данная техника позволяет коже отрастать очень аккуратно: вы избавляетесь от заусенцев и чрезмерного нарастания кутикулы. Уже после 2–3 сеансов пилочного маникюра заметна разница. Никаких огрубевших валиков и налипшей кутикулы. Данный вид маникюра самый естественный, так как мы затрагиваем исключительно омертвевшие клетки, и риск пореза или травмы сводится к нулю.