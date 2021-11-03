Что такое пилочный маникюр? И чем он лучше обрезного и аппаратного? Отвечают эксперты
Пилочный маникюр — относительно новая услуга в московских салонах красоты, тем не менее найти ее уже можно во многих студиях, а некоторые специализируются только на ней (например, Kynsi или Poroshok.studio). Чем пилочный маникюр отличается от обрезного? Травматичен ли он для ногтей, кутикулы и кожи? Занимает ли он больше времени и подходит ли обладателям чувствительной кожи? Обо всем этом мы расспросили экспертов.
Лусине Варданян
технолог poroshok.studio
Маникюр пилками — это довольно молодая техника атравматичной обработки кутикулы. При таком маникюре кутикула и все грубые участки убираются одноразовыми пилками, что обеспечивает 100%-ю стерильность. У каждого клиента свой персональный набор пилок, который приклеивается при нем на основу и после использования утилизируется.
Данная техника отличается от аппаратного и обрезного маникюра тем, что мы не задействуем никакие режущие инструменты или фрезы. Кутикула деликатно убирается специальными пилками, а из инструментов достаточно иметь пушер либо апельсиновую палочку.
Данная техника позволяет коже отрастать очень аккуратно: вы избавляетесь от заусенцев и чрезмерного нарастания кутикулы. Уже после 2–3 сеансов пилочного маникюра заметна разница. Никаких огрубевших валиков и налипшей кутикулы. Данный вид маникюра самый естественный, так как мы затрагиваем исключительно омертвевшие клетки, и риск пореза или травмы сводится к нулю.
Маникюр делается очень быстро — 20–30 минут у опытного мастера. Эта техника подходит совершенно всем. Единственным нюансом может стать кожа с гипергидрозом (влажные руки). Здесь понадобится больше времени на обработку.
Данный маникюр нужно делать с такой же регулярностью, как и любой другой, однако, ваши руки будут выглядеть совершенно иначе, так как после маникюра пилками кутикула становится тонкой, а кожа — нежной. Мы считаем маникюр гигиеной, которая должна выполняться в среднем два раза в месяц. Многие гости ходят с покрытием дольше, поэтому и маникюр делается реже — раз в 3–4 недели.
А для поддержания рук в ухоженном виде, мы предлагаем нашим клиентам мини пилки домашнего формата, которыми они не смогут травмировать кожу или ногти, но сохранят их в безупречном виде надолго. Также мы выполняем педикюр по данной технике и рекомендуем соответствующий уход для ног.
Важно отметить, что, так как техника молодая, и не все мастера ещё в совершенстве ее освоили, нужно приложить чуть больше усилий в поисках салона и грамотных специалистов, которые в совершенстве владеют пилочным маникюром.
Алла Акперова
основательница компании Москвичка Beauty Group
Техника пилочного маникюра пришла к нам из Австралии, а точнее от Кристины Фицджеральд — основательницы одноименного бренда Christina Fitzgerald. Если говорить коротко, то пилочный маникюр — это одна из разновидностей маникюра, при выполнении которого не используются режущие инструменты и не требуется предварительное замачивание для размягчения кожи. Все работы мастер выполняет одноразовыми пилочками разной степени абразивности.
Неоспоримый плюс пилочного маникюра — это, конечно, его атравматичность и стерильность. Кроме того, пилочная техника замедляет рост кутикулы, что позволяет продлить срок жизни маникюра до трех недель. Что касается последовательности, то сначала ногтю придается форма, затем обрабатываются боковые валики, следом — кутикула. Завершает процедуру полировка кожи и нанесение питательного масла.
Чем он отличается от обрезного или аппаратного? Во время пилочного маникюра нет необходимости замачивать кутикулу для размягчения, как делается, например, в обрезном маникюре. Кроме того, при пилочном (и аппаратном) варианте маникюра, кутикула удаляется не полностью и защищает ноготь от попадания загрязнений и инфицирования. Аппаратный маникюр часто совмещают с пилочным для более глубокой проработки кутикулы и боковых валиков, но по отдельности это абсолютно разные и самодостаточные техники, где обработка происходит с помощью пилок или с помощью специального аппарата с разными насадками-фрезами.
В процессе маникюра мастер использует несколько видов пилок разной жесткости: для боковых валиков, для кутикулы, для придания формы, для полировки. Мастер индивидуально подбирает степень абразивности, исходя из состояния ногтевого ложа и кожи вокруг. Кроме того, необходима щеточка, для смахивания пыли с пальцев в процессе работы, апельсиновая палочка и масло как завершающий этап.
Сначала ногтю придается форма, пилочкой обрабатываются боковые валики, и затем кутикула мягко отодвигается апельсиновой палочкой. Обработка происходит без нажима, легкими короткими движениями сначала в одну сторону, затем в другую закругленным кончиком пилочки очищается пространство под кутикулой, и удаляется по возможности весь птеригий (нижний слой кутикулы). Затем мягкой шлифовочной пилкой завершается работа, удаляются остатки пыли и втирается масло для кутикулы, если дальше не предполагается покрытие.
Что касается времени, пилочный маникюр быстрее обрезного, так как не требует предварительного замачивания. Выполняется он примерно за 20–40 минут, в зависимости от опыта мастера и состояния кожи. Регулярное проведение пилочного маникюра замедляет рост кутикулы, и обработка постепенно будет занимать еще меньше времени.
У данного маникюра нет особых назначений, скорее — личный выбор. Конечно, со сверхчувствительной кожей с близкими капиллярами надо быть очень осторожным, но это правило касается любого вида маникюра. И скорее можно сказать кому он не подойдет — обладателям очень грубой кожи и плотной, глубокой кутикулы.
Может ли пилочный маникюр быть травматичным? Если мастер неопытный, то пилками можно повредить кожу и ногтевое ложе. Как и в любом виде маникюра, здесь необходимы внимательность и осторожность. Движения всегда мягкие и короткие, чтобы не допустить повреждений.