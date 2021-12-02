Адвент-календари Kiehl’s и Lumene, мусс для губ Morphe, аромасвечи с кардамоном Windsor’s Soap и другие новинки декабря
Бьюти-индустрия не стоит на месте. Пока мы занимаемся работой, встречаемся с друзьями и отдыхаем, крупные компании бьются над тем, чтобы завоевать наше внимание (и деньги) новыми бьюти-продуктами, инновационными разработками и необычными ароматами. Часть из них действительно оказывается настоящими маст-хэвами, другая оседает на полках в ванной мертвым грузом.
Каждый месяц мы составляем косметичку с новинками, рассказывая о по-настоящему интересных и стоящих своих денег румянах, ароматах, расческах, глиттерах и других косметических продуктах.
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Не адвент-календарь, а самостоятельный набор, который марка выпустила к своему 170-летию, так что коробка будет уместным подарком себе и близким и после 1 декабря. Внутри — 11 продуктов-бестселлеров Kiehl’s: крем для кожи вокруг глаз с авокадо и классический в белой банке для лица, успокаивающая маска, тоник с календулой, бальзам для губ, мягкое средство для очищения кожи и другие продукты, которые подойдут обладателям разных типов кожи (поэтому набор удобно разделить с подругой или сестрой).
К году Тигра подготовились в Kerastase — под конец 2021-го у марки вышла лимитированная версия классического масла для блеска волос Elixir Ultime в красивой ало-золотой упаковке. В остальном все по-прежнему — это не требующее смывания масло, которое интенсивно питает тусклые волосы, защищает их от воздействия высоких температур и предотвращает пушение.
Адвент-календарь, буквально нашпигованный хитами, которых у L’Occitane за долгую историю существования накопилось немало. Здесь молочко для тела и масла для душа, кремы для рук и для лица, гели для душа, шампуни и мыло, ночные эликсиры, питательные бальзамы и многое другое — удобнее всего миниатюры по 30 и 50 граммов брать с собой в поездки или раскладывать по карманам (актуально для кремов для рук).
После четырех лет существования онлайн московская марка ароматов для дома и спа-продуктов Windsor’s Soap наконец-то открыла первый офлайн-магазин. В нем представлены все 700 с лишним продуктов во всех 65 ароматах, которые можно понюхать, чтобы выбрать свой любимый. Предновогодние поиски подарков — отличный повод зайти и собрать здесь собственный адвент-календарь из средств для тела и ванны.
Задорная марка с ретродизайном к декабрю объединила все хиты в небольшой адвент-календарь. В нем 12 продуктов для макияжа: туши и подводки, гели для бровей, праймеры и фиксирующая пудра. В общем, если активно пользуетесь косметикой Benefit или давно ищете симпатичные новые банки, советуем присмотреться.
К сезону подарков L’Oréal Professionnel собрал симпатичные комбо, которые приятно как получать, так и дарить (а стоят такие наборы меньше, чем два средства по отдельности). Действенный пак — набор из шампуня и кондиционера для восстановления поврежденных волос. Два полноразмерных флакона из гаммы Absolut Repair, которая создана специально для восстановления волос даже после экстремальных повреждений.
Огромный адвент с 24 миниатюрами (на самом деле не такими уж мини — от 10 до 60 миллилитров). В яркую коробку поместились крем для рук, пена и гель для ванны, масла для тела, мочалка из экологичного волокна рами, кремы для рук и тела, гель для умывания, тканевые маски, средства для волос и даже заколка. Кажется, хватит такого набора на весь год.
В «Золотом яблоке» появилась марка Morphe. Бренд известен обширным ассортиментом профессиональной декоративной косметики и косметических принадлежностей (одних только кистей для макияжа в ассортименте более 300). Компания успела посотрудничать с визажисткой Жаклин Хилл, актрисой, писательницей и инфлюенсеркой Мэдди Зиглер, певицей Мэдисон Бир. Обратить внимание советуем на легкий тинт для выравнивания тона лица, полупрозрачный бальзам для губ и щек и хайлайтер с удобным широким аппликатором.
Симпатичный адвент-календарь финской марки, которая умудрилась уместить в одной коробочке многочисленные хиты всех основных линеек. Внутри — 24 миниатюры с ухаживающей и декоративной косметикой: маски, хайлайтеры, кремы для лица, гели для бровей, бальзамы для губ, средства для умывания и многое другое. Все в симпатичных флаконах, которые удобно брать с собой в поездки.
У хита марки, вышедшего в 2020 году, ретиноловой сыворотки Don’t Touch My Retinol, появилась обновленная версия. В ней содержится повышенная концентрация ретинола, а подходит продукт уже продвинутым пользователям, которые добавили ретинол в свою бьюти-рутину уже давно. Сыворотка содержит инкапсулированный ретинол (0,7 %), который эффективно борется с признаками старения и воспалениями. Также в составе есть ниацинамид, который нейтрализует раздражения и укрепляет защитный барьер кожи, и молочная кислота, которая увлажняет и мягко отшелушивает кожу.
Фотографии: 1-Kiehl’s, 2-Kerastase, 3-L’Occitane, 4-Windsor’s, 5- Sephora, 6-Salonsecret, 7-The Body Shop 8-Goldapple, 9- Lumene, 10-Don’t Touch My.