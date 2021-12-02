5 марта, суббота
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
Косметика2 декабря 2021

Адвент-календари Kiehl’s и Lumene, мусс для губ Morphe, аромасвечи с кардамоном Windsor’s Soap и другие новинки декабря

Адвент-календари Kiehl’s и Lumene, мусс для губ Morphe, аромасвечи с кардамоном Windsor’s Soap и другие новинки декабря

Бьюти-индустрия не стоит на месте. Пока мы занимаемся работой, встречаемся с друзьями и отдыхаем, крупные компании бьются над тем, чтобы завоевать наше внимание (и деньги) новыми бьюти-продуктами, инновационными разработками и необычными ароматами. Часть из них действительно оказывается настоящими маст-хэвами, другая оседает на полках в ванной мертвым грузом.

Каждый месяц мы составляем косметичку с новинками, рассказывая о по-настоящему интересных и стоящих своих денег румянах, ароматах, расческах, глиттерах и других косметических продуктах.

Наведите курсор на красную точку, чтобы увидеть название и стоимость понравившегося средства.

Не адвент-календарь, а самостоятельный набор, который марка выпустила к своему 170-летию, так что коробка будет уместным подарком себе и близким и после 1 декабря. Внутри — 11 продуктов-бестселлеров Kiehl’s: крем для кожи вокруг глаз с авокадо и классический в белой банке для лица, успокаивающая маска, тоник с календулой, бальзам для губ, мягкое средство для очищения кожи и другие продукты, которые подойдут обладателям разных типов кожи (поэтому набор удобно разделить с подругой или сестрой).

К году Тигра подготовились в Kerastase — под конец 2021-го у марки вышла лимитированная версия классического масла для блеска волос Elixir Ultime в красивой ало-золотой упаковке. В остальном все по-прежнему — это не требующее смывания масло, которое интенсивно питает тусклые волосы, защищает их от воздействия высоких температур и предотвращает пушение.

Адвент-календарь, буквально нашпигованный хитами, которых у L’Occitane за долгую историю существования накопилось немало. Здесь молочко для тела и масла для душа, кремы для рук и для лица, гели для душа, шампуни и мыло, ночные эликсиры, питательные бальзамы и многое другое — удобнее всего миниатюры по 30 и 50 граммов брать с собой в поездки или раскладывать по карманам (актуально для кремов для рук).

После четырех лет существования онлайн московская марка ароматов для дома и спа-продуктов Windsor’s Soap наконец-то открыла первый офлайн-магазин. В нем представлены все 700 с лишним продуктов во всех 65 ароматах, которые можно понюхать, чтобы выбрать свой любимый. Предновогодние поиски подарков — отличный повод зайти и собрать здесь собственный адвент-календарь из средств для тела и ванны.

Задорная марка с ретродизайном к декабрю объединила все хиты в небольшой адвент-календарь. В нем 12 продуктов для макияжа: туши и подводки, гели для бровей, праймеры и фиксирующая пудра. В общем, если активно пользуетесь косметикой Benefit или давно ищете симпатичные новые банки, советуем присмотреться.

К сезону подарков L’Oréal Professionnel собрал симпатичные комбо, которые приятно как получать, так и дарить (а стоят такие наборы меньше, чем два средства по отдельности). Действенный пак — набор из шампуня и кондиционера для восстановления поврежденных волос. Два полноразмерных флакона из гаммы Absolut Repair, которая создана специально для восстановления волос даже после экстремальных повреждений.

Огромный адвент с 24 миниатюрами (на самом деле не такими уж мини — от 10 до 60 миллилитров). В яркую коробку поместились крем для рук, пена и гель для ванны, масла для тела, мочалка из экологичного волокна рами, кремы для рук и тела, гель для умывания, тканевые маски, средства для волос и даже заколка. Кажется, хватит такого набора на весь год.

В «Золотом яблоке» появилась марка Morphe. Бренд известен обширным ассортиментом профессиональной декоративной косметики и косметических принадлежностей (одних только кистей для макияжа в ассортименте более 300). Компания успела посотрудничать с визажисткой Жаклин Хилл, актрисой, писательницей и инфлюенсеркой Мэдди Зиглер, певицей Мэдисон Бир. Обратить внимание советуем на легкий тинт для выравнивания тона лица, полупрозрачный бальзам для губ и щек и хайлайтер с удобным широким аппликатором.

Симпатичный адвент-календарь финской марки, которая умудрилась уместить в одной коробочке многочисленные хиты всех основных линеек. Внутри — 24 миниатюры с ухаживающей и декоративной косметикой: маски, хайлайтеры, кремы для лица, гели для бровей, бальзамы для губ, средства для умывания и многое другое. Все в симпатичных флаконах, которые удобно брать с собой в поездки.

У хита марки, вышедшего в 2020 году, ретиноловой сыворотки Don’t Touch My Retinol, появилась обновленная версия. В ней содержится повышенная концентрация ретинола, а подходит продукт уже продвинутым пользователям, которые добавили ретинол в свою бьюти-рутину уже давно. Сыворотка содержит инкапсулированный ретинол (0,7 %), который эффективно борется с признаками старения и воспалениями. Также в составе есть ниацинамид, который нейтрализует раздражения и укрепляет защитный барьер кожи, и молочная кислота, которая увлажняет и мягко отшелушивает кожу.

Фотографии: 1-Kiehl’s,  2-Kerastase,  3-L’Occitane, 4-Windsor’s,  5- Sephora, 6-Salonsecret, 7-The Body Shop  8-Goldapple, 9- Lumene, 10-Don’t Touch My.

Share
скопировать ссылку

Тэги

Прочее

Новое и лучшее

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

«В Италии у меня нет ни работы, ни дома»: Иностранцы в Екатеринбурге

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Первая полоса

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов) И что подорожает больше всего
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
И что подорожает больше всего

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village
«В Италии у меня нет ни работы, ни дома»: Иностранцы в Екатеринбурге
«В Италии у меня нет ни работы, ни дома»: Иностранцы в Екатеринбурге
«В Италии у меня нет ни работы, ни дома»: Иностранцы в Екатеринбурге

«В Италии у меня нет ни работы, ни дома»: Иностранцы в Екатеринбурге

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Заявление редакции The Village о блокировке сайта
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью

Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит? Разбираем указы президента и новые ограничения
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Разбираем указы президента и новые ограничения

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева «Все, кто успел купить билеты, улетают»
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
«Все, кто успел купить билеты, улетают»

Россиянам стали приходить повестки из военкомата
Россиянам стали приходить повестки из военкомата Юристы рассказывают, что делать и как это связано со «спецоперацией» в Украине
Россиянам стали приходить повестки из военкомата

Россиянам стали приходить повестки из военкомата
Юристы рассказывают, что делать и как это связано со «спецоперацией» в Украине

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»
Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»
Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»

Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Куда можно улететь из России прямо сейчас Список обновляется
Куда можно улететь из России прямо сейчас

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Список обновляется

Весенние концерты в Екатеринбурге

Весенние концерты в ЕкатеринбургеСписок будет обновляться

Весенние концерты в Екатеринбурге

Весенние концерты в Екатеринбурге Список будет обновляться

Коктейли за 300 рублей в Momo и новинки завтраков в бистро «Горожане»
Коктейли за 300 рублей в Momo и новинки завтраков в бистро «Горожане» А еще про музей пиццы и роллов
Коктейли за 300 рублей в Momo и новинки завтраков в бистро «Горожане»

Коктейли за 300 рублей в Momo и новинки завтраков в бистро «Горожане»
А еще про музей пиццы и роллов

Куда идти за блинами в Масленицу в Екатеринбурге
Куда идти за блинами в Масленицу в Екатеринбурге Итальянские креспелле, гурьевские с яблочным припеком и безглютеновые
Куда идти за блинами в Масленицу в Екатеринбурге

Куда идти за блинами в Масленицу в Екатеринбурге
Итальянские креспелле, гурьевские с яблочным припеком и безглютеновые

Писать отзывы и искать промокоды в инстаграме: Как еще экономить на покупках в интернете
Промо
Писать отзывы и искать промокоды в инстаграме: Как еще экономить на покупках в интернете
Писать отзывы и искать промокоды в инстаграме: Как еще экономить на покупках в интернете
Промо

Писать отзывы и искать промокоды в инстаграме: Как еще экономить на покупках в интернете

Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»
Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации» Увольнения, отмены и угрозы
Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»

Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»
Увольнения, отмены и угрозы

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел» Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом

Куда идти на бизнес-ланч в Екатеринбурге
Куда идти на бизнес-ланч в Екатеринбурге Где подают домашний борщ, бургер с фалафелем и мексиканский ананасовый квас
Куда идти на бизнес-ланч в Екатеринбурге

Куда идти на бизнес-ланч в Екатеринбурге
Где подают домашний борщ, бургер с фалафелем и мексиканский ананасовый квас

Подпишитесь на рассылку