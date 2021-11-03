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Косметика3 ноября 2021

Против сухости кожи: 10 питательных кремов для рук Варианты для сухой, чувствительной и обезвоженной кожи

Против сухости кожи: 10 питательных кремов для рук

Весной антисептики стали главным спутником любых выходов из дома, летом санитайзеры остались с нами, а к ним прибавились полиэтиленовые перчатки, которые приходилось носить в некоторых магазинах и других общественных местах. Осенью ситуацию усугубила холодная погода за окном и иссушающее все вокруг центральное отопление.

Осенью и зимой кожа рук сохнет даже у тех, кто обычно с подобными проблемами не сталкивается. Всему виной холод и ветер на улице и центральное отопление в помещении, от которого воздух в квартирах и офисах становится сухим. Прибавьте к этому регулярное использование санитайзеров — как результат получаем сухую кожу, покраснения, шелушение и ощущение стянутости, а в самых неприятных ситуациях даже ранки и трещинки.

Поправить ситуацию локально (повлиять на нее масштабно будет сложнее, но подумайте про увлажнитель воздуха) помогут питательные и увлажняющие кремы для рук. Первые — плотные и жирные, требуют тщательного нанесения и времени на то, чтобы средство впиталось в кожу, зато быстро приводят в порядок пересушенную кожу. Вторые работают на коже с незначительными следами сухости и подходят для регулярного использования в течение дня.

Для настоящих холодов и особенно ветреной погоды подойдут защитные интенсивные кремы — это уже отдельная категория, которую можно наносить незадолго до выхода из дома. А если в домашнем уходе хочется чего-то посерьезнее крема, обратите внимание на специальные продукты — восстанавливающие масла и баттеры, ночные бальзамы для рук и маски-перчатки.

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Фотографии: 1-Loccitane, 2-Bodyshop, 3-Foamstore,  4-Stories,  5-Lamoda,  6-Goldapple, 7-Flame,  8-iherb, 9-Zielinskiandrozen, 10-Goldapple.

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