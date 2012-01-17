Разноцветные свитеры носят даже люди, в остальном предпочитающие всё черное и серое: боязнь выглядеть чересчур ярко или напутать с сочетаниями цветов в случае с зимними свитерами традиционно отступает. И правда, даже самые нелепые сочетания и узоры вроде снежинок или овечек на этом предмете гардероба почему-то всегда выглядят остроумно и уместно. К тому же в свитерах по-настоящему тепло, и сейчас они продаются со скидками, хотя до конца зимы еще очень далеко.

 

 

Topman, 1 899 р.
с учетом скидки 50 %

Topshop/Topman
Киевского Вокзала пл., 2
«Европейский»
+7 (495) 980-51-72

 

 

Melinda Gloss, 4 830 р.
с учетом скидки 30 %

«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1 
+7 (495) 737-77-73

 

 

A.P.C., 7 320 р.
без учета сезонной скидки (до 50 %)

UK Style
Никитский бульвар, 17
+7 (495) 690-21-39

 

 

A Store, 3 010 р.
с учетом скидки 30 %

Trends Brands
http://www.trendsbrands.ru/
«Цветной», минус 1-й этаж
Цветной бульвар, 15, стр. 1 
+7 (495) 737-77-73

 

 

Y.M.C., 6 475 р.
с учетом скидки 30 %

«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1
+7 (495) 737-77-73

 

 

Сarven, 21 175 р.
с учетом скидки 30 %

«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1
+7 (495) 737-77-73

 

 

Pull and Bear, 1 799 р.
без учета сезонной скидки (до 70 %)

Pull and Bear
«Метрополис»
Ленинградское ш., 16
+7 (495) 721-23-82

 

 

MGSM, 8 750 р.
с учетом скидки 50 %

Rehab-shop.ru

 

 

Paul & Joe, 6 265 р.
с учетом скидки 30 %

«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1 
+7 (495) 737-77-73

 

 

Zara, 2 999 р.
без учета сезонной скидки (до 50 %)

Zara
Тверская, 4
+7 (495) 692-07-22

 

 

Henrik Vibskov, 14 200 р.
без учета сезонной скидки (30 %)

«Кузнецкий Мост 20»
Кузнецкий Мост, 20
+7 (495) 623-78-88

 

 

See by Chloe, 7 665 р.
с учетом скидки 30 %

«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1 
+7 (495) 737-77-73

 

Предметы: Даша Жемчуг. 
Фотографии: Егор Васильев
Уточняйте, пожалуйста, наличие вещей и размер скидки по телефонам магазинов.

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