Вещи недели17 января 2012
Вещи недели: 12 ярких свитеров The Village собрал в магазинах Москвы разноцветные зимние свитеры, которые уже сейчас продаются со скидками.
Разноцветные свитеры носят даже люди, в остальном предпочитающие всё черное и серое: боязнь выглядеть чересчур ярко или напутать с сочетаниями цветов в случае с зимними свитерами традиционно отступает. И правда, даже самые нелепые сочетания и узоры вроде снежинок или овечек на этом предмете гардероба почему-то всегда выглядят остроумно и уместно. К тому же в свитерах по-настоящему тепло, и сейчас они продаются со скидками, хотя до конца зимы еще очень далеко.
Topman, 1 899 р.
с учетом скидки 50 %
Topshop/Topman
Киевского Вокзала пл., 2
«Европейский»
+7 (495) 980-51-72
Melinda Gloss, 4 830 р.
с учетом скидки 30 %
«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1
+7 (495) 737-77-73
A.P.C., 7 320 р.
без учета сезонной скидки (до 50 %)
UK Style
Никитский бульвар, 17
+7 (495) 690-21-39
A Store, 3 010 р.
с учетом скидки 30 %
Trends Brands
http://www.trendsbrands.ru/
«Цветной», минус 1-й этаж
Цветной бульвар, 15, стр. 1
+7 (495) 737-77-73
Y.M.C., 6 475 р.
с учетом скидки 30 %
«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1
+7 (495) 737-77-73
Сarven, 21 175 р.
с учетом скидки 30 %
«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1
+7 (495) 737-77-73
Pull and Bear, 1 799 р.
без учета сезонной скидки (до 70 %)
Pull and Bear
«Метрополис»
Ленинградское ш., 16
+7 (495) 721-23-82
MGSM, 8 750 р.
с учетом скидки 50 %
Rehab-shop.ru
Paul & Joe, 6 265 р.
с учетом скидки 30 %
«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1
+7 (495) 737-77-73
Zara, 2 999 р.
без учета сезонной скидки (до 50 %)
Zara
Тверская, 4
+7 (495) 692-07-22
Henrik Vibskov, 14 200 р.
без учета сезонной скидки (30 %)
«Кузнецкий Мост 20»
Кузнецкий Мост, 20
+7 (495) 623-78-88
See by Chloe, 7 665 р.
с учетом скидки 30 %
«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1
+7 (495) 737-77-73
Предметы: Даша Жемчуг.
Фотографии: Егор Васильев
Уточняйте, пожалуйста, наличие вещей и размер скидки по телефонам магазинов.
25 ЦВЕТНЫХ ШАПОК ВЕЩИ НЕДЕЛИ:
Share
18
Комментарии
мужская ZARA ,это пример ширпотребного говна за деньги, которых оно не стоит.
Тэги
Прочее