Разноцветные свитеры носят даже люди, в остальном предпочитающие всё черное и серое: боязнь выглядеть чересчур ярко или напутать с сочетаниями цветов в случае с зимними свитерами традиционно отступает. И правда, даже самые нелепые сочетания и узоры вроде снежинок или овечек на этом предмете гардероба почему-то всегда выглядят остроумно и уместно. К тому же в свитерах по-настоящему тепло, и сейчас они продаются со скидками, хотя до конца зимы еще очень далеко.

Topman, 1 899 р.

с учетом скидки 50 %

Topshop/Topman

Киевского Вокзала пл., 2

«Европейский»

+7 (495) 980-51-72

Melinda Gloss, 4 830 р.

с учетом скидки 30 %

«Цветной»

Цветной бульвар, 15, стр. 1

+7 (495) 737-77-73

A.P.C., 7 320 р.

без учета сезонной скидки (до 50 %)

UK Style

Никитский бульвар, 17

+7 (495) 690-21-39

A Store, 3 010 р.

с учетом скидки 30 %

Trends Brands

http://www.trendsbrands.ru/

«Цветной», минус 1-й этаж

Цветной бульвар, 15, стр. 1

+7 (495) 737-77-73

Y.M.C., 6 475 р.

с учетом скидки 30 %

«Цветной»

Цветной бульвар, 15, стр. 1

+7 (495) 737-77-73

Сarven, 21 175 р.

с учетом скидки 30 %

«Цветной»

Цветной бульвар, 15, стр. 1

+7 (495) 737-77-73

Pull and Bear, 1 799 р.

без учета сезонной скидки (до 70 %)

Pull and Bear

«Метрополис»

Ленинградское ш., 16

+7 (495) 721-23-82

MGSM, 8 750 р.

с учетом скидки 50 %

Paul & Joe, 6 265 р.

с учетом скидки 30 %

«Цветной»

Цветной бульвар, 15, стр. 1

+7 (495) 737-77-73

Zara, 2 999 р.

без учета сезонной скидки (до 50 %)

Zara

Тверская, 4

+7 (495) 692-07-22

Henrik Vibskov, 14 200 р.

без учета сезонной скидки (30 %)

«Кузнецкий Мост 20»

Кузнецкий Мост, 20

+7 (495) 623-78-88

See by Chloe, 7 665 р.

с учетом скидки 30 %

«Цветной»

Цветной бульвар, 15, стр. 1

+7 (495) 737-77-73

Предметы: Даша Жемчуг.

Фотографии: Егор Васильев

Уточняйте, пожалуйста, наличие вещей и размер скидки по телефонам магазинов.