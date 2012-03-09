Пик популярности худи пришелся на конец 1970-х, особенно трепетное отношение к ним началось после фильма «Рокки», в котором герой Сталлоне надевал такую толстовку во время тренировок. Банды использовали капюшон как способ скрыть свое лицо (делая разрез для глаз в капюшоне и надевая худи задом наперед). Впрочем, сейчас это просто один из самых удобных и приятных предметов одежды, напрямую не ассоциирующийся ни с преступностью, ни со спортом. Худи можно носить даже в офисе с нестрогим дресс-кодом. Правда, надев его один раз, есть шанс долго не снимать. Зимой поверх худи можно носить куртку — вариант для тех, кто не любит шапки, а летом — надевать прохладными вечерами хоть на легкое платье, хоть поверх футболки.

 

 

Quicksilver, 2 980 р.

60% хлопка, 40% полиэстер

ТРЦ «Европейский» 
+7 (495) 229-79-39﻿

 

 

H&M, 999 р.

57% хлопок, 43% полиэстер

ТРК «Метрополис»
Ленинградское шоссе, 16
+7 (495) 626-55-88

 

 

Stussy, 2800 р.

80% хлопка, 20% синтетика

Sneakerhead
ул. Пушечная 4
+7 (495) 628-54-53﻿

 

 

Denis Simachev, 26 300 р.

90% хлопка, 10% полиэстер

Shop & Bar Denis Simachev
Столешников пер., 12, стр. 2 

 

 

H&M, 999 р.

57% хлопок, 43% полиэстер

ТРК «Метрополис
Ленинградское шоссе, 16
+7 (495) 626-55-88

 

 

Brixton, 2360 р.

40% акрил, 30% хлопок, 30% полиэстер

Konkrete Store
Большая Новодмитровская ул. д. 36 стр. 2 
+7 (495) 972-69-31﻿

 

 

Element 2 280 р.

60% полиэстер, 40% хлопка

Сквот
ул. Маршала Мерецкова, дом 4 
 +7 (499) 194-00-31
Щелковское ш, дом 3, строение 1
+7 (495) 973-78-97 ﻿

 

 

Uniqlo 1 299 р.

66% хлопок, 34% полиэстер

Торговый центр «Атриум» 
ул. Земляной Вал, д. 33, 
+7(495) 981-21-31﻿

Торговый центр «МЕГА Белая дача»﻿
г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д.5﻿
+7(495) 229-68-90﻿

 

 

Levi's, 3 550 р.

100% хлопок 

ТЦ ГУМ
Красная пл., д. 3, тел.
+7 (495) 725-41-64

 

 

Фотограф: Полина Ефремова//Monolog Studio
Вещи: Даша Жемчуг
Ассистент: Владимир Алексеев