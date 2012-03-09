Вещи недели: 9 толстовок с капюшоном The Village собрал в магазинах Москвы 9 толстовок с капюшоном, которые можно носить не только дома.
Пик популярности худи пришелся на конец 1970-х, особенно трепетное отношение к ним началось после фильма «Рокки», в котором герой Сталлоне надевал такую толстовку во время тренировок. Банды использовали капюшон как способ скрыть свое лицо (делая разрез для глаз в капюшоне и надевая худи задом наперед). Впрочем, сейчас это просто один из самых удобных и приятных предметов одежды, напрямую не ассоциирующийся ни с преступностью, ни со спортом. Худи можно носить даже в офисе с нестрогим дресс-кодом. Правда, надев его один раз, есть шанс долго не снимать. Зимой поверх худи можно носить куртку — вариант для тех, кто не любит шапки, а летом — надевать прохладными вечерами хоть на легкое платье, хоть поверх футболки.
Quicksilver, 2 980 р.
60% хлопка, 40% полиэстер
ТРЦ «Европейский»
+7 (495) 229-79-39
H&M, 999 р.
57% хлопок, 43% полиэстер
ТРК «Метрополис»
Ленинградское шоссе, 16
+7 (495) 626-55-88
Stussy, 2800 р.
80% хлопка, 20% синтетика
Sneakerhead
ул. Пушечная 4
+7 (495) 628-54-53
Denis Simachev, 26 300 р.
90% хлопка, 10% полиэстер
Shop & Bar Denis Simachev
Столешников пер., 12, стр. 2
H&M, 999 р.
57% хлопок, 43% полиэстер
ТРК «Метрополис
Ленинградское шоссе, 16
+7 (495) 626-55-88
Brixton, 2360 р.
40% акрил, 30% хлопок, 30% полиэстер
Konkrete Store
Большая Новодмитровская ул. д. 36 стр. 2
+7 (495) 972-69-31
Element 2 280 р.
60% полиэстер, 40% хлопка
Сквот
ул. Маршала Мерецкова, дом 4
+7 (499) 194-00-31
Щелковское ш, дом 3, строение 1
+7 (495) 973-78-97
Uniqlo 1 299 р.
66% хлопок, 34% полиэстер
Торговый центр «Атриум»
ул. Земляной Вал, д. 33,
+7(495) 981-21-31
Торговый центр «МЕГА Белая дача»
г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д.5
+7(495) 229-68-90
Levi's, 3 550 р.
100% хлопок
ТЦ ГУМ
Красная пл., д. 3, тел.
+7 (495) 725-41-64
Комментарии
Я прочитала комменты и удивилась, что только Вы об этом вспомнили. Мне от первой фотки плохо стало - сразу "Звонок" вспомнился.
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