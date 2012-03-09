Пик популярности худи пришелся на конец 1970-х, особенно трепетное отношение к ним началось после фильма «Рокки», в котором герой Сталлоне надевал такую толстовку во время тренировок. Банды использовали капюшон как способ скрыть свое лицо (делая разрез для глаз в капюшоне и надевая худи задом наперед). Впрочем, сейчас это просто один из самых удобных и приятных предметов одежды, напрямую не ассоциирующийся ни с преступностью, ни со спортом. Худи можно носить даже в офисе с нестрогим дресс-кодом. Правда, надев его один раз, есть шанс долго не снимать. Зимой поверх худи можно носить куртку — вариант для тех, кто не любит шапки, а летом — надевать прохладными вечерами хоть на легкое платье, хоть поверх футболки.

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Фотограф: Полина Ефремова//Monolog Studio

Вещи: Даша Жемчуг

Ассистент: Владимир Алексеев