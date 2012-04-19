Вещи недели19 апреля 2012
Вещи недели: 8 пар белых кроссовок The Village прошелся по московским магазинам и выбрал восемь пар белых кроссовок из коллекций Nike, Makia, New Balance и других марок.
Белые кроссовки, пожалуй, не самая практичная обувь для Москвы. Зато точно одна из самых запоминающихся. Учитывая всеобщий недавно возникший ажиотаж вокруг кроссовок, новая пара может стать чуть ли не покупкой сезона. Важно не переборщить: худи, треники и кроссовки вместе взятые сделают вас похожим скорее на неряшливого бездельника, чем на героя блога Jak & Jil. А вообще, сложно представить, к какой одежде белые кроссовки могут не подойти. Главное, правильно за ними ухаживать, тогда и белую замазку покупать не придётся.
Makia, 2 000 р.
Большая Новодмитровская ул., 36, стр. 2
+7 (495) 972–69–31
Ann Demeulemeester, 10 380 р.
«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1
+7 (495) 737–77–73
Adidas Originals, 4 990 р.
«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1
+7 (495) 737–77–73
Reebok Сlassic Men, 4 499 р.
«Атриум»
Земляной Вал ул., 33
+7 (495) 970–11–59
Nike Air Force 1 High, 4 500 р.
Пушечная ул., 4
+7 (495) 628–54–53
Asics Gel-Lyte III «Yin & Yang», 5 300 р.
Столешников пер., 7, стр. 5
+7 (926) 082–84–85
New Balance x Mita, 5 800 р.
Столешников пер., 7, стр. 5
+7 (926) 082–84–85
Nike Air Max 90, 5 500 р.
Пушечная ул., 4
+7 (495) 628–54–53
Фотографии: Иван Кайдаш
Продюсер: Настя Михайлова
Вещи: Даша Жемчуг
Ассистент: Владимир Алексеев
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Комментарии
ну и самая дорогая тоже, кстати!
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