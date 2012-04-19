Белые кроссовки, пожалуй, не самая практичная обувь для Москвы. Зато точно одна из самых запоминающихся. Учитывая всеобщий недавно возникший ажиотаж вокруг кроссовок, новая пара может стать чуть ли не покупкой сезона. Важно не переборщить: худи, треники и кроссовки вместе взятые сделают вас похожим скорее на неряшливого бездельника, чем на героя блога Jak & Jil. А вообще, сложно представить, к какой одежде белые кроссовки могут не подойти. Главное, правильно за ними ухаживать, тогда и белую замазку покупать не придётся.

Makia, 2 000 р.

Konkrete Store

Большая Новодмитровская ул., 36, стр. 2 ﻿

+7 (495) 972–69–31﻿

Ann Demeulemeester, 10 380 р.

«Цветной»

Цветной бульвар, 15, стр. 1

+7 (495) 737–77–73

Adidas Originals, 4 990 р.

«Цветной»

Цветной бульвар, 15, стр. 1

+7 (495) 737–77–73

Reebok Сlassic Men, 4 499 р.

«﻿Атриум»﻿

Земляной Вал ул., 33﻿

+7 (495) 970–11–59﻿﻿

Nike Air Force 1 High, 4 500﻿ р.

Sneakerhead

Пушечная ул., 4

+7 (495) 628–54–53﻿﻿

Asics Gel-Lyte III «Yin & Yang», 5 300 р.

Fott

Столешников пер., 7, стр. 5

+7 (926) 082–84–85

New Balance x Mita﻿, 5 800 р.﻿

Fott

Столешников пер., 7, стр. 5

+7 (926) 082–84–85

Nike Air Max 90, 5 500 р.

Sneakerhead

Пушечная ул., 4

+7 (495) 628–54–53﻿﻿