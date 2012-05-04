Мало что может испортить хорошую хлопковую футболку так, как нелепый принт. Поэтому, если есть хоть малейшие сомнения, лучше взять простую однотонную. Другое дело — весна, когда хочется надеть что-то яркое, а чёрную и серую одежду спрятать подальше в шкаф. И в этом случае футболка — лучший выход, когда не знаешь, что надеть.

Topman, 399 р﻿.

«Европейский»﻿

Киевского Вокзала пл., 2

+7 (495) 980–51–72﻿

Sunspel, 2 000 р.

«Цветной»

Цветной бульвар, 15, стр. 1

+7 (495) 737–77–73﻿

Zara﻿, 599﻿ р.

Zara

Тверская, 4

+7 (495) 692–07–22﻿

Bershka, 399 р﻿.

«Европейский»

﻿Киевского Вокзала пл., 2

+7 (495) 980–51–72﻿﻿﻿

Bikkembergs﻿, 3 550﻿ р.

ЦУМ

Петровка, 2

+7 (495) 933–73–00﻿

H&M, 399 р.

«Атриум»

Земляной Вал, 33

+7 (495) 970–15–55﻿

American Vintage, 1 890 р.

Podium Market

Гостиница «Москва»

Охотный Ряд ул., 2

﻿﻿+7 (495) 225–02–05﻿

Sunspel﻿, 2 000 р.

«Цветной»

Цветной бульвар, 15, стр. 1

+7 (495) 737–77–73﻿

Stussy﻿, 1 600 р.

Kix Box

«Европейский»

Киевского Вокзала пл., 2

+7 (495) 980–51–72

«Цветной»

Цветной бульвар, 15, стр. 1

+7 (495) 737–77–73﻿

Uniqlo﻿, 249 р.

«Атриум»

Земляной Вал, 33

+7 (495) 970–15–55﻿﻿

Фотографии: Егор Васильев

Вещи: Даша Жемчуг

Ассистенты: Владимир Алексеев, Олеся Седова