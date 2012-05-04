Мало что может испортить хорошую хлопковую футболку так, как нелепый принт. Поэтому, если есть хоть малейшие сомнения, лучше взять простую однотонную. Другое дело — весна, когда хочется надеть что-то яркое, а чёрную и серую одежду спрятать подальше в шкаф. И в этом случае футболка — лучший выход, когда не знаешь, что надеть. 

 

 

Topman, 399 р﻿.

«Европейский»﻿
Киевского Вокзала пл., 2
+7 (495) 980–51–72﻿

 

 

Sunspel, 2 000 р.

«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1
 +7 (495) 737–77–73﻿

 

 

Zara﻿, 599﻿ р.

Zara
Тверская, 4
+7 (495) 692–07–22﻿

 

 

Bershka, 399 р﻿.

«Европейский»
﻿Киевского Вокзала пл., 2
+7 (495) 980–51–72﻿﻿﻿

 

 

Bikkembergs﻿, 3 550﻿ р.

ЦУМ
Петровка, 2
+7 (495) 933–73–00﻿

 

 

H&M, 399 р.

«Атриум»
Земляной Вал, 33
+7 (495) 970–15–55﻿

 

 

American Vintage, 1 890 р.

Podium Market
Гостиница «Москва»
Охотный Ряд ул., 2
﻿﻿+7 (495) 225–02–05﻿

 

 

Sunspel﻿, 2 000 р.

«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1
+7 (495) 737–77–73﻿

 

 

Stussy﻿, 1 600 р.

Kix Box
«Европейский»
Киевского Вокзала пл., 2
+7 (495) 980–51–72
«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1
+7 (495) 737–77–73﻿

 

 

Uniqlo﻿, 249 р.

«Атриум»
Земляной Вал, 33
+7 (495) 970–15–55﻿﻿

 

Фотографии: Егор Васильев
Вещи: Даша Жемчуг
Ассистенты: Владимир Алексеев, Олеся Седова