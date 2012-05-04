Вещи недели4 мая 2012
Вещи недели: 10 ярких футболок The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал 10 цветных футболок из коллекций H&M, Zara, Sunspel и других марок.
Мало что может испортить хорошую хлопковую футболку так, как нелепый принт. Поэтому, если есть хоть малейшие сомнения, лучше взять простую однотонную. Другое дело — весна, когда хочется надеть что-то яркое, а чёрную и серую одежду спрятать подальше в шкаф. И в этом случае футболка — лучший выход, когда не знаешь, что надеть.
Topman, 399 р.
«Европейский»
Киевского Вокзала пл., 2
+7 (495) 980–51–72
Sunspel, 2 000 р.
«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1
+7 (495) 737–77–73
Zara, 599 р.
Zara
Тверская, 4
+7 (495) 692–07–22
Bershka, 399 р.
«Европейский»
Киевского Вокзала пл., 2
+7 (495) 980–51–72
Bikkembergs, 3 550 р.
ЦУМ
Петровка, 2
+7 (495) 933–73–00
H&M, 399 р.
«Атриум»
Земляной Вал, 33
+7 (495) 970–15–55
American Vintage, 1 890 р.
Podium Market
Гостиница «Москва»
Охотный Ряд ул., 2
+7 (495) 225–02–05
Sunspel, 2 000 р.
«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1
+7 (495) 737–77–73
Stussy, 1 600 р.
Kix Box
«Европейский»
Киевского Вокзала пл., 2
+7 (495) 980–51–72
«Цветной»
Цветной бульвар, 15, стр. 1
+7 (495) 737–77–73
Uniqlo, 249 р.
«Атриум»
Земляной Вал, 33
+7 (495) 970–15–55
Фотографии: Егор Васильев
Вещи: Даша Жемчуг
Ассистенты: Владимир Алексеев, Олеся Седова
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Комментарии
Я тоже сижу и понять не могу,что происходит!Да чем она,в конце концов,отличается от UniQlo?Хлопок сам по себе недорогой в производстве материал.
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