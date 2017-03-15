Есть разница — поглощение или рассеивание звука

Стеновые панели могут не только поглощать, но и рассеивать звук. Вы их наверняка видели: объемные (3D), сделаны из гипса или других твердых материалов. Такая поверхность отражает звук под определенным углом. Поглощающие и рассеивающие звук материалы тоже могут соседствовать, но у них разные цели. Первые скрадывают звук на определенных частотах, вторые — изменяют общие свойства акустики в помещении.

Не забывайте о частотах

Звуки разных частот поглощаются материалами разной структуры, массы и толщины. Легкие конструкции, например, эффективны в высоких частотах и проваливаются в нижних. Одни акустические панели хорошо взаимодействуют с музыкой, другие — с речью. Понять это непросто, поскольку производители указывают обычно лишь результат на рабочих частотах. То есть материал действительно может снизить шум втрое, но не тот, что нужно. Поэтому перед тем, как отдать деньги за материал, попросите показать результаты замеров по всему спектру слышимых частот.

Не полагайтесь на монтажную пену

Монтажная пена легко пропускает звук. А все почему: хороший звукоизоляционный материал должен быть тяжелым и эластичным, а пена ему — прямая противоположность. Особенно неприятно осознавать этот факт, если вы прилично вложились в звукоизоляцию стен, а дверную коробку и окна в местах примыкания со стеной обильно пропенили. Что делать? Оштукатурить срезы под наличниками, а в следующий раз использовать незасыхающий силиконовый герметик.

Пенопласт не поможет

Еще один материал, обманом пробравшийся в категорию звукоизоляторов, — пенопласт. Он, как и пена, легкий, не отличается упругостью, а значит, не может отвечать на звуковые колебания. Поглотить звуки он тоже не способен, поскольку не пропускает воздуха. Пусть вас не смущает и прогрессивное словосочетание «экструзионный пенополистирол»: с точки зрения борьбы со звуками этот материал ничем не лучше своего архаичного предка. Для стен выбирайте минеральную вату, а для плавающего пола — материалы из стекловолокна или вспененного полиэтилена в рулонах.

И вообще имейте в виду: производители теплоизоляционных материалов иной раз приписывают им особые акустические качества просто так, за компанию. Требуйте сопроводительную документацию. Найдите в ней данные по звукоизоляции воздушного шума (Rw), ударного шума (Lnw) и коэффициент звукопоглощения (NRC, или «альфа»). Если их нет — не нужно рисковать.

Яйца! Да вы шутите?

Можно понять, как на фоне всеобщего дефицита в СССР распространился миф о том, что картонные лотки из-под яиц — отличное средство для отражения и поглощения звуков. Но то, что он жив до сих пор, просто поразительно. Может, дело во внешнем сходстве с акустическим поролоном, действительно эффективным звукопоглотителем? Еще в конце 80-х тесты Riverbank Acoustical Laboratories показали, что акустические свойства лотков уступают даже бархатной шторе. Ковры, кстати, тоже — никакие звукоизоляторы.

Звукоизоляция пространство не съедает

Все так, если речь идет о монтаже профилей, и не так — если для решения задачи используются акустические панели. За счет их объемной структуры помещение будет казаться только просторнее. Что касается интерьера, то и тут индустрия не стоит на месте: вспомните хотя бы звукопоглощающие панели-«облака» — многие дизайнеры включают их в свои проекты не за функционал, а за эффектный вид.

Не ищите универсальных решений

Их и в жизни-то не бывает, чего уж говорить о звукоизоляции. Если от соседей снизу спасет упругая акустическая подложка под ламинат или паркет (пробка, стекловолокно), то от соседей сверху прикроет подшивной потолок на виброподвесах и с шумопоглощающим наполнением из минеральной ваты. Для каждой поверхности и задачи есть свои решения, недаром инженеры-акустики едят свой хлеб.

Как именно опустится потолок

Звукоизоляция потолка съест не меньше десяти сантиметров. Совмещать ее с вентиляцией нельзя, как нельзя встраивать в герметичный слой потолочные светильники, делать в нем ниши для карнизов и прочее. Все, что вы задумали спрятать наверху (трубы, коммуникации, динамики), закладывается ниже звукоизоляционного слоя. Посчитайте, не опустится ли вам в итоге потолок на голову.

Если высота потолка не позволяет отнять эти 10–20 сантиметров, можно закрыть его акустическим звукопоглощающим полотном. От соседского шума эта мера поможет не сильно, но в комнате все равно станет тише, так как из общего звукового фона уйдет отраженный шум. Это примерно минус девять децибел — станет ощутимо тише.

Вторая дверь — спасение

На что мы смотрим, приобретая входную дверь? На толщину и тип стали. И производители это понимают, всячески удешевляя конструкцию. В частности, из полотна убирается качественная звукоизоляция. В лучшем случае там останется начинка из ячеистого полимера, но и с ней каждый шаг поднимающихся по лестнице соседей будет слышен в вашей гостиной. Выход здесь один — устанавливать рядом вторую дверь с глухим полотном. А в идеале — организовать тамбур перед квартирой.

Убирать коридор нельзя

Если тишина для вас — требование безусловное, а домочадцы на редкость горласты, семь раз подумайте, прежде чем решиться на снос перегородок и организацию открытого пространства. Особенно в этом смысле важен бесполезный коридор: он как раз и выполняет роль тамбура, отсекающего шумы.

Правильные межкомнатные двери

Лучшая дверь для звукоизоляции — глухая распашная с порогом и притвором по периметру. А самые «тихие» экземпляры ищите в коллекциях для отелей. Внешне они обычные, зато имеют повышенный индекс звукоизоляции. Впрочем, и эти характеристики могут оказаться бесполезными, если коробку посадить на монтажную пену. Есть нюанс: чем плотнее закрывается дверь, тем тише будет в комнате и тем хуже будет работать вентиляция. Для таких случаев и придумали выдвижной порог, который прячется прямо в двери.

Не надо клеить перфопанели

Перфорированные панели, приклеенные на стену, теряют свои акустические свойства. Принцип их действия именно в том, чтобы между стеной и перфорацией было воздушное пространство 3–10 сантиметров, в идеале — с шумопоглощающими матами.

А что с розетками?

Одна из частых ошибок при звукоизоляции стены — розетка, пропускающая звуки. Изолированная поверхность должна быть абсолютно герметична. Самый тихий вариант — накладная розетка.

Посчитаем камеры в окнах

Наивный обыватель полагает, что чем больше камер в стеклопакете, тем меньше шума с улицы. Это не так: количество камер не играет особой роли в звукоизоляции. Зато ее можно значительно улучшить, если использовать стекла разной толщины — это связано с резонансными частотами. Так, однокамерный пакет с формулой 4–10–4 имеет индекс изоляции воздушного шума 33 децибела, а 4–10–6 — уже 36 децибел. Кроме того, более тихими считаются стеклопакеты, в которых разные расстояния между стеклами.

Не надо клеить тяжелое на тонкое

Сэндвич-панели ЗИПС, которые можно клеить прямо на стенку, не мучаясь со сбором облицовки, довольно тяжелые. Правда, многие квартирные хозяева узнают об этой особенности, когда отвалится часть гипсокартонной перегородки. Поэтому, прежде чем что-то клеить, уточните, какая основа должна быть для изоляционного материала.

Перестараться с изоляцией

Принцип «чем больше, тем лучше» здесь не работает. Нередки случаи, когда человек, увлекшись шумопоглощением, в результате получил глухой ящик, в котором звук глушится так, будто слова обрываются прямо во рту, не успев вылететь.

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