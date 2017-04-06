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Дизайн-хак6 апреля 2017

Удачная планировка: Что учесть при покупке или аренде жилья Какие факторы играют решающую роль для комфорта пространства

РедакторТаня Симакова

Советская строительная доктрина ставила во главу угла сам факт наличия квартиры как высшую меру благосостояния человека. Комфорт и логика внутреннего пространства были вторичны. Отсюда тесные темные коридоры, смежные комнаты, маленькие окна с узкими подоконниками, крошечные кухни, где, не вставая из-за стола, можно и чайник включить, и холодильник открыть.

За последние 20 лет планировочные решения подверглись колоссальным изменениям. Все больше зданий строятся по монолитной технологии, которая предоставляет проектировщикам гораздо больше свободы. Кроме того, приходится учитывать рыночные реалии: покупатели капризны, разборчивы и не готовы платить за лишние метры и планировочные недоразумения. Первый заместитель генерального директора компании «ДОНСТРОЙ» Ирина Прачева собрала для The Village важные признаки удачной планировки, которые нужно держать в уме при покупке или аренде своего нового жилья.

Преимущество широких квартир

Квартира должна быть широкая, а не глубокая. Дело не только в том, что широкие квартиры намного светлее. Комнаты-тоннели сложнее использовать функционально. Ширина комнаты или кухни должна быть не менее 3,2 метра, тогда ее легко меблировать. В спальне, например, легко помещается двуспальная кровать шириной 1,8–2 метра и две тумбы по 60 сантиметров.

Помимо этого, такая конфигурация квартиры позволяет комфортно разделить все пространство на основные зоны: приватную (со спальней, хозяйской ванной комнатой, детскими) и общую, где расположены кухня и гостиная.

Избегайте скошенных углов

Не нужно быть дизайнером, чтобы понимать: самая эргономичная форма помещения — квадрат или широкий прямоугольник. Поэтому не поддавайтесь соблазнам «креативных» планировок со скошенными углами. На бумаге они могут казаться эффектными, но на практике оказывается, что подбор мебели в кривое помещение превращается в настоящее испытание.

Кроме того, обязательно обращайте внимание на площадь, которую съедают коридоры, проходные холлы и иные закоулки непонятного предназначения. Чем их меньше, тем лучше: незачем платить за бесполезные пространства, которые, по сути, выполняют лишь транзитную функцию.

Важное исключение: холл на входе в квартиру. Здесь должна свободно помещаться вся семья (на случай дружного возвращения домой), да и гостям будет удобно не стоять в очереди на вход. В этой же зоне правильно оборудовать большой шкаф или мини-гардеробную для верхней одежды. А чтобы сразу освободить руки от сумок, хорошо поставить пуфики или банкетку, а заодно и столик для мелочей. В прихожей метры лишними не будут.

Кухня-столовая позволит сэкономить

Так называемый евроформат, то есть объединение кухни, столовой и гостиной в одно большое светлое и функциональное пространство — популярное планировочное решение, представленное сегодня в большинстве новостроек.

Особенно актуален такой формат для небольших квартир: «евродвушка» занимает на 20–30 % меньше площади, а значит, квартира стоит дешевле, не теряя при этом в комфорте. Помимо чисто рациональных факторов, есть и психологический момент: гораздо приятнее заниматься приготовлением ужина, общаясь с семьей или гостями, а не находясь в кухонной изоляции.

Такой формат позволяет использовать все разнообразие актуальных приемов дизайна: зонирование с помощью барной стойки, разного уровня пола, материалов отделки, цветовой гаммы или освещения. Приступая к оформлению такой квартиры, зайдите на сайт застройщика и посмотрите, как выглядит предлагаемая готовая отделка. По нашему опыту могу сказать, что при разработке дизайн-проектов проводится глубокий анализ запросов покупателей и дизайнерских приемов, так что вы сможете подсмотреть интересные рабочие идеи.

Чем больше окон, тем лучше

Чем больше окон в квартире, тем выше ее ценность. Окна не только увеличивают количество света и свежего воздуха в квартире, но и расширяют возможности по зонированию внутреннего пространства. Именно поэтому сегодня в арсенале девелоперов в большом количестве встречаются варианты, когда окна занимают максимум площади стен, перемежаясь лишь неширокими простенками.

В небольших квартирах, особенно в формате студий, количество окон может существенно изменить восприятие пространства. Длинный пенал с одним окном в торце никакой дизайнер не превратит в уютное жилье.

Гардеробная уместна независимо от метража квартиры

20 лет назад гардеробная в квартире воспринималась скорее как роскошь или причуда, а сегодня это обязательный элемент удобной планировки. Причем для небольшой квартиры элемент не менее важный, чем для огромных апартаментов. Гардеробная позволяет освободить жилое пространство от тяжелых шкафов, загромождающих интерьер и визуально съедающих площадь.

Поэтому даже в однокомнатной квартире мы советуем найти место под небольшую гардеробную при входе в квартиру или в спальне. В случае, когда вы можете выделить под нее площадь 2×3 метра, не стоит сомневаться: сработает она гораздо лучше, чем стандартный шкаф.

 Не жалейте места для ванной

Еще один обязательный атрибут современной квартиры — большая ванная комната. Чем она просторнее, тем больше функций может взять на себя. В идеале она становится еще одним личным пространством. Особенно хороши ванные комнаты с входом из спальни. Но это может быть рабочим вариантом лишь тогда, когда есть возможность предусмотреть в квартире гостевой санузел. Его, напротив, можно сделать небольшим и постараться разместить поближе к входной двери.

Фотографии: обложка, 1, 2 — Photographee.eu — stock.adobe.com, 3 — ake1150 — stock.adobe.com

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Комментарии

14 комментариев
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Kizmce

Нас двое, поэтому то, что нужно. 48 м, 15 м комнатка — спальня, 22 м кухня-гостиная и 8 м лоджия, которую, ближе к лету, в планах утеплить и сделать релакс-зону. Прихожей, правда, как таковой, вообще нет, но справа от входа сразу вход в большую гардеробную. Ещё из минусов с/у совместный, пока не придумали, как его приемлимо раздвоить) Вообще классный вариант, когда на двушку не хватает, а в однушке тесно.

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