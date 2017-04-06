Квартира должна быть широкая, а не глубокая. Дело не только в том, что широкие квартиры намного светлее. Комнаты-тоннели сложнее использовать функционально. Ширина комнаты или кухни должна быть не менее 3,2 метра, тогда ее легко меблировать. В спальне, например, легко помещается двуспальная кровать шириной 1,8–2 метра и две тумбы по 60 сантиметров.

Помимо этого, такая конфигурация квартиры позволяет комфортно разделить все пространство на основные зоны: приватную (со спальней, хозяйской ванной комнатой, детскими) и общую, где расположены кухня и гостиная.

Избегайте скошенных углов

Не нужно быть дизайнером, чтобы понимать: самая эргономичная форма помещения — квадрат или широкий прямоугольник. Поэтому не поддавайтесь соблазнам «креативных» планировок со скошенными углами. На бумаге они могут казаться эффектными, но на практике оказывается, что подбор мебели в кривое помещение превращается в настоящее испытание.

Кроме того, обязательно обращайте внимание на площадь, которую съедают коридоры, проходные холлы и иные закоулки непонятного предназначения. Чем их меньше, тем лучше: незачем платить за бесполезные пространства, которые, по сути, выполняют лишь транзитную функцию.

Важное исключение: холл на входе в квартиру. Здесь должна свободно помещаться вся семья (на случай дружного возвращения домой), да и гостям будет удобно не стоять в очереди на вход. В этой же зоне правильно оборудовать большой шкаф или мини-гардеробную для верхней одежды. А чтобы сразу освободить руки от сумок, хорошо поставить пуфики или банкетку, а заодно и столик для мелочей. В прихожей метры лишними не будут.

Кухня-столовая позволит сэкономить

Так называемый евроформат, то есть объединение кухни, столовой и гостиной в одно большое светлое и функциональное пространство — популярное планировочное решение, представленное сегодня в большинстве новостроек.

Особенно актуален такой формат для небольших квартир: «евродвушка» занимает на 20–30 % меньше площади, а значит, квартира стоит дешевле, не теряя при этом в комфорте. Помимо чисто рациональных факторов, есть и психологический момент: гораздо приятнее заниматься приготовлением ужина, общаясь с семьей или гостями, а не находясь в кухонной изоляции.

Такой формат позволяет использовать все разнообразие актуальных приемов дизайна: зонирование с помощью барной стойки, разного уровня пола, материалов отделки, цветовой гаммы или освещения. Приступая к оформлению такой квартиры, зайдите на сайт застройщика и посмотрите, как выглядит предлагаемая готовая отделка. По нашему опыту могу сказать, что при разработке дизайн-проектов проводится глубокий анализ запросов покупателей и дизайнерских приемов, так что вы сможете подсмотреть интересные рабочие идеи.

Чем больше окон, тем лучше

Чем больше окон в квартире, тем выше ее ценность. Окна не только увеличивают количество света и свежего воздуха в квартире, но и расширяют возможности по зонированию внутреннего пространства. Именно поэтому сегодня в арсенале девелоперов в большом количестве встречаются варианты, когда окна занимают максимум площади стен, перемежаясь лишь неширокими простенками.

В небольших квартирах, особенно в формате студий, количество окон может существенно изменить восприятие пространства. Длинный пенал с одним окном в торце никакой дизайнер не превратит в уютное жилье.

Гардеробная уместна независимо от метража квартиры

20 лет назад гардеробная в квартире воспринималась скорее как роскошь или причуда, а сегодня это обязательный элемент удобной планировки. Причем для небольшой квартиры элемент не менее важный, чем для огромных апартаментов. Гардеробная позволяет освободить жилое пространство от тяжелых шкафов, загромождающих интерьер и визуально съедающих площадь.

Поэтому даже в однокомнатной квартире мы советуем найти место под небольшую гардеробную при входе в квартиру или в спальне. В случае, когда вы можете выделить под нее площадь 2×3 метра, не стоит сомневаться: сработает она гораздо лучше, чем стандартный шкаф.

Не жалейте места для ванной

Еще один обязательный атрибут современной квартиры — большая ванная комната. Чем она просторнее, тем больше функций может взять на себя. В идеале она становится еще одним личным пространством. Особенно хороши ванные комнаты с входом из спальни. Но это может быть рабочим вариантом лишь тогда, когда есть возможность предусмотреть в квартире гостевой санузел. Его, напротив, можно сделать небольшим и постараться разместить поближе к входной двери.

Фотографии: обложка, 1, 2 — Photographee.eu — stock.adobe.com, 3 — ake1150 — stock.adobe.com