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Дом6 марта 2017

Готовая отделка в квартире: За и против Дизайнеры Анна и Михаил Кошелевы рассказали The Village, какие моменты учесть, принимая решение об отделке от застройщика

РедакторТаня Симакова

АННА И МИХАИЛ КОШЕЛЕВЫ

владельцы Happystation.ru

Казалось бы, строительная компания, построившая дом, имеет в отделке собственных квартир такое преимущество перед любой другой ремонтной компанией, что президентская гонка в Белоруссии на этом фоне выглядит интригующей.

Кругом одни преимущества: все квартиры однотипные, а значит, отделочные материалы можно закупать огромными партиями, практически не имея отходов. Осталась лишняя плитка — перенеси в соседнюю квартиру и делай дальше. Дверные проемы везде одинаковые — такой заказ будет подарком для любого производителя дверей, не нужно разрабатывать номенклатуру: завез одной доставкой сотню дверей, и можно получить минимальные цены. Рабочих хоть отбавляй: допустим, на первой квартире они не блеснут, но с каждой новой качество будет все лучше и лучше. А главное, наконец можно реализовать мечту любого прораба — разделить специалистов по задачам: одни только штукатурят, другие — только красят, третьи с утра до вечера монтируют сантехнику. В выигрыше все, а главное — будущие жильцы, которым из подготовки к переселению остается только раздобыть кота, чтобы запустить его в дом.

Мы уверены, что вам попадется добросовестный застройщик, который все сделает, как обещано, и сэкономит вам деньги, время и нервы. Но иногда что-то может пойти не так, поэтому мы расскажем вам о тех моментах, из-за которых квартира с отделкой может оказаться не самым удачным решением, и лучше все-таки ремонт сделать самостоятельно.

Отделочные материалы

Конечно, застройщиков можно подозревать в крайней степени экономности, хотя в последнее время появились те, кто отделывает квартиры качественно и приличными материалами. Лучше до заселения познакомиться с управляющей компанией и разузнать, что за строительные материалы использовались.

В процессе переезда может случиться всякое: допустим, занося кровать, грузчики повредили стену, тогда придется срочно искать точно такие же обои, чтобы заделать повреждение. Если бы эти обои покупали жильцы, вопросов бы не было. Но в случае с глобальной закупкой застройщик выбирает материалы не в строительных магазинах за углом; ремонт в многоквартирном доме делается не пару месяцев, и что-то может выйти из ассортимента. Не зная производителя и артикула, заменить одну паркетину или одну плитку не получится, придется менять все.

Водоснабжение

Если застройщик сэкономил на трубах, смесителях и гидроизоляции и они через пару лет потекут, затопив и вас, и соседей, он накажет сам себя. В остальном в разводке воды особых премудростей нет. Впрочем, есть пара нюансов, которые могут вам понравиться, и вы захотите их реализовать во что бы то ни стало.

Смесители скрытого монтажа. Мы в своих ремонтах недавно перешли на такие смесители в душевых, когда из стены торчат не два вентиля, душевая стойка и лейка, а изящная ручка снизу и лейка сверху. Они совсем не дороже привычного решения, но, на наш взгляд, эстетичнее, и ухаживать за ними проще. Такие системы можно наблюдать в каждом доме в США. Правда, у них есть один недостаток: вымыть пятку или набрать ведро воды с двухметровой высоты непросто. Для этих случаев добавляется душ на гибком подводе, который тоже красиво торчит из стены.

Гигиенические души должны быть оборудованы обратным клапаном, хотя до сих пор это редкость в наших домах. Чаще новоселы довольствуются в этом плане стандартами 1976 года.

Отопление

Батареи, как правило, не вызывают вопросов, а зря: наблюдать в комнате трубы, заботливо выкрашенные не в цвет обоев, а в цвет батарей, — неправильно. И ладно строительная компания (там за дизайн порой отвечают невероятно суровые мужики, чьи волосы пропитаны шпаклевкой, а кожа на лице задубела от брызг бетонконтакта), удивительно, что и молодые дизайнеры с дипломами Британки, которые с закрытыми глазами отличат обои нового сезона от прошлогодней коллекции, все они как будто не замечают батарей и труб. Иногда мы даже предлагаем нашим клиентам закрыть всю конструкцию диваном, потому что экран под батареи проблему уродливых труб не решает.

Электрика

В электрике кроется важный пункт, из-за которого можно отказываться от готовой отделки и сервисов типового ремонта под ключ. Самое главное, что они упускают, — расположение розеток и выключателей должно зависеть от планировки комнат. Переделать электрику равнозначно пожару, потому что провода проложены в стенах — их надо штробить, и прощайте, обои или краска, а если в стяжке, то прощай, напольное покрытие.

Вообще, по тому, как продумана электрика, можно судить о педантичности дизайнера. Зачем морочиться с выбором картин, если вы их не можете толком подсветить? Если вы не можете выключить свет, лежа в кровати, то чем это отличается от удобств, которые были доступны нашим бабушкам? В ванной нет подсветки рядом с зеркалом — привет, тени под бровями, носом и губами — ни щетину побрить, ни макияж сделать.

Конечно, это все можно решить и удлинителями, но это не поможет добавить верхний свет в только что сделанном ремонте. Выход из ситуации подскажет IKEA: над грильято (фальшпотолками в клеточку) у них смонтирован технический свет, который подсвечивает диваны, шкафы и картины на стенах, создавая тот самый уют, за который мы и любим главный шведский магазин. Если дело совсем безвыходное, придется взять на вооружение боковой свет торшеры и настольные лампы, которые можно включать разом у входа в комнату, не обходя каждый один за другим.

Мебель

Запланируйте сами или попросите вашего дизайнера наделать перегородок для встроенных шкафов. Встроенный шкаф всегда красивее отдельно стоящего корпусного, потому что он незаметен в интерьере. Да и шкаф не должен быть самой красивой вещью в доме. Встроенный шкаф дешевле, потому что половину работы по возведению шкафа выполняет строитель, а не мебельщик. Мебельщику остается сделать двери и полки. И если иметь толковых производителей, то симпатичный шкаф из МДФ выйдет дешевле корпусного из ДСП.

Отдельно стоит кухонная часть шкафов. В своих проектах (там, где это возможно) мы стараемся делать кладовки. Да, кладовки съедают часть пространства, но в них все продукты перед глазами, там уже расставлена и готова к использованию мелкая бытовая техника. В конце концов, как гардеробная удобнее шкафа, так и кладовка может сэкономить до трети стоимости кухни.

обложка: Photographee.eustock.adobe.com

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Комментарии

5 комментариев
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JPJana Petrova

Заехать и жить можно и без кухни, если совсем припрет: нужна только горячая вода и матрас. Ну и маленькая электрическая плитка, если обязательно надо готовить. Остальное можно сделать постепенно.

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