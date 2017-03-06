Казалось бы, строительная компания, построившая дом, имеет в отделке собственных квартир такое преимущество перед любой другой ремонтной компанией, что президентская гонка в Белоруссии на этом фоне выглядит интригующей.

Кругом одни преимущества: все квартиры однотипные, а значит, отделочные материалы можно закупать огромными партиями, практически не имея отходов. Осталась лишняя плитка — перенеси в соседнюю квартиру и делай дальше. Дверные проемы везде одинаковые — такой заказ будет подарком для любого производителя дверей, не нужно разрабатывать номенклатуру: завез одной доставкой сотню дверей, и можно получить минимальные цены. Рабочих хоть отбавляй: допустим, на первой квартире они не блеснут, но с каждой новой качество будет все лучше и лучше. А главное, наконец можно реализовать мечту любого прораба — разделить специалистов по задачам: одни только штукатурят, другие — только красят, третьи с утра до вечера монтируют сантехнику. В выигрыше все, а главное — будущие жильцы, которым из подготовки к переселению остается только раздобыть кота, чтобы запустить его в дом.

Мы уверены, что вам попадется добросовестный застройщик, который все сделает, как обещано, и сэкономит вам деньги, время и нервы. Но иногда что-то может пойти не так, поэтому мы расскажем вам о тех моментах, из-за которых квартира с отделкой может оказаться не самым удачным решением, и лучше все-таки ремонт сделать самостоятельно.