За последние несколько лет в России появилось много молодых и успешных локальных марок от анархистов вроде ННХ до добротного коммерчески выверенного мидл-маркета I Am и Osome 2 Some. Кроссовки, рюкзаки, бижутерия и украшения, верхняя одежда или футболки с принтами — одни стараются занять определённую нишу, другие делают всё и сразу. При этом бьюти-сфера по-прежнему остаётся практически незанятой.

В новом выпуске The Village рассказывает о Honey Bunny, едва появившейся московской бьюти-марке, выросшей из косметического онлайн-магазина Bling-Blings.

Основатели Константин Осинцев и Мария Тимошенко Дата основания 2015 Что гели для душа, средства для умывания, шампуни

и кондиционеры Сколько 600–750 рублей

Константин Осинцев и Мария Тимошенко, запустившие в 2010 году сайт Bling-Blings с бальзамами Eos, расчёсками Tangle Teezer, пастами Marvis и лаками Zoya, начали задумываться о создании собственной косметической марки уже давно. В какой-то момент стало понятно, что заниматься исключительно продажами больше неинтересно, а накопленный опыт и знания позволяют попробовать себя в создании собственной линейки бьюти-продуктов.

Константин Осинцев С 2010-го мы занимаемся Bling-Blings. В прошлом году стало понятно, что мы упёрлись в потолок. В рамках магазина мы уже сделали всё, что хотели. Чтобы развиваться дальше, нужно было переходить на новый уровень. Так решение о производстве косметики родилось в ходе рассуждений о будущем магазина. Несмотря на то что 2014 год был довольно насыщенным и непростым, фоновым режимом в голове постоянно крутилась мысль: «Что бы ещё сделать?» Весной прошлого года идея полностью созрела, и почти сразу мы начали действовать.

По словам Константина, от начала первых работ до появления готовой продукции прошло около семи месяцев. Первым делом пришлось столкнуться с повсеместным несоблюдением сроков. В России практически полностью отсутствует материально-производственная инфраструктура: почти всё закупается за границей. Сырьё для косметики было заказано из Европы и США, поэтому приходилось ждать два-три месяца, пока оно приплывёт и растаможится. Завод, который производит флаконы для косметики, в России чуть ли не единственный на всю страну, поэтому ещё три месяца ушло на ожидание своей очереди. Формулы бьюти-средств были разработаны в московской лаборатории, которая имеет большой опыт в работе с косметической и медицинской продукцией. Производство находится недалеко от Москвы, в Дмитрове. По словам Константина, именно за счёт местного производства удалось добиться невысокой стоимости продукции.

Разработкой бренда и координацией занимается Константин. Женская часть команды в лице Марии тестирует образцы продуктов и формирует замечания к ним. Примером хорошего качества основатели считают такие марки, как итальянская Davines, американские Malin+Goetz и Clark's Botanicals, шведская Sachajuan. По мнению Константина, продукты Honey Bunny ничуть им не уступают. При этом основатели отмечают, что никаким образом не копировали чьи-либо рецепты или концепцию.

Сейчас в линейке марки представлено несколько базовых продуктов на каждый день: шампуни и кондиционеры для разных типов волос, увлажняющий и питающий кожу гель для душа с протеином и витамином B5 и мягкое средство для умывания с фруктовыми кислотами. По словам Константина, марка не старается приукрашивать действительность или утаивать информацию. Все средства содержат как синтетические, так и органические компоненты, о чём можно прочесть на сайте. При этом косметика подходит для российского климата с резкими перепадами температуры, но отлично сочетается с продуктами других марок.

Изначально в коллекции было запланировано 15 наименований. В ближайшие несколько месяцев линейка пополнится кремами для тела и рук, маской для волос и жидким мылом для рук. До конца 2015 года появятся и остальные бьюти-средства. Сейчас гели для душа, шампуни и бальзамы можно купить только в магазинах и на сайте Bling-Blings, но компания готова к сотрудничеству с новыми площадками.