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Молодая марка17 июля 2019

Насмешка над псевдофилософией и осознанная эстетика в вещах екатеринбургского бренда Oxytocin Как уральский дизайнер сочетает БДСМ и разумное потребление в своей коллекции сумок

Насмешка над псевдофилософией и осознанная эстетика в вещах екатеринбургского бренда Oxytocin
РедакторTanya Shamanina

Стилист из Екатеринбурга Дима Раш основал бренд авторских кожаных сумок Oxytocin. Молодая марка уже успела выпустить полноценную коллекцию — дебютная линейка вдохновлена сюжетами из БДСМ-практик.

В новом выпуске рубрики «Молодая марка» The Village рассказывает о проекте Oxytocin, осознанном потреблении в вещах бренда и о любви к моде, начавшейся с Burda.

Текст

Татьяна Шаманина

Oxytocin

Основатель

Дима Раш

дата основания

2019

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Журналы Burda

С самого детства я увлекался модой — брал журналы Burda у бабушки и подолгу их рассматривал. В 17 лет отучился на стилиста, а потом проходил разные курсы по теме. В итоге меня пригласили на должность директора отдела моды в одном печатном издании. Далее я участвовал в съемках для журналов «Стольник» и Happy в качестве стилиста. На дизайнера я не учился, мое основное образование — реклама и PR, но я довольно долго работал в профессиональной среде, поэтому понимаю, из чего состоит весь процесс.

Первые эскизы

Идея создавать функциональные аксессуары родилась из банальной личной истории. Я отдыхал в клубе и не знал, куда деть сумку — на танцполе с ней неудобно, а оставлять без присмотра вещи совсем не хотелось. И вот уже на следующий день я начал рисовать эскизы. В апреле 2019 года я поехал в Санкт-Петербург, чтобы найти отличного мастера по коже и обсудить с ним все детали пошива. Так родился бренд. Команду Oxytocin можно посчитать на пальцах одной руки — я, мастер по коже Андрей, и мой друг.

История про комфорт и свободу

Два года назад в университете я готовил доклад по психологии и термин Oxytocin врезался мне в память. Этот гормон отвечает за те прекрасные чувства в начале отношений — бренду близка эта атмосфера.

Миссия Oxytocin — рассказать о комфорте и свободе выбора, никакого детерминизма. Ты можешь носить любое изделие, как тебе захочется — как полноценное изделие, как клатч или просто в качестве пояса. Идея проста — каждый элемент многофункционален. Носить наши сумки может каждый, Oxytocin не имеет каких-то привязок к гендеру, возрасту или стилю жизни.

Высмеивание псевдофилософии и БДСМ

При создании первой коллекции меня вдохновляли БДСМ-сюжеты. Связывания, натуральный блеск кожи, ее запах — для меня это максимально эстетично. В БДСМ одним из важных факторов является доверие, а где доверие, там и комфорт — окситоцин неразрывно связан с этими ощущениями. В коллекции не найти размышлений о мировых судьбах и глобальных вопросах. Мы, скорее, высмеиваем те псевдофилософские бренды, где обесцениваются реальные проблемы и смыслы, а их продажи носков и футболок поднимаются.

В будущем хотелось бы сделать коллаборацию с российским брендом Жени Малыгиной Pirosmani. Мне близки дизайн ее коллекций, силуэты и текстуры. Из зарубежных марок в мечтах — Alexander McQueen и Mugler.

Другой взгляд на осознанное потребление

Обычно локальные марки начинают с футболок или худи, а уже потом решаются на аксессуары. Молодому бренду трудно и затратно создавать сумки, но я сознательно выбрал этот путь. Все изделия отшиваются в Санкт-Петербурге, там же мы выбираем материалы и фурнитуру. В производстве используем натуральную кожу из Турции и Италии.

Несмотря на все трудности, мы удерживаем адекватную стоимость, которую можно обосновать. Ручной труд и натуральные материалы — основные факторы, формирующие ценник. Всегда проще создать оптовую партию, которая обеспечит низкую себестоимость, но это не наша история. Мы выступаем за осознанное потребление — чем выше качество сумки, тем дольше она прослужит. В моем гардеробе есть кожаная сумка прабабушки, самому аксессуару уже почти 50 лет, а он как новый. Вот и доказательство — вещи могут прожить не одну жизнь.

фотографии: Oxytocin

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