Насмешка над псевдофилософией и осознанная эстетика в вещах екатеринбургского бренда Oxytocin

Журналы Burda

С самого детства я увлекался модой — брал журналы Burda у бабушки и подолгу их рассматривал. В 17 лет отучился на стилиста, а потом проходил разные курсы по теме. В итоге меня пригласили на должность директора отдела моды в одном печатном издании. Далее я участвовал в съемках для журналов «Стольник» и Happy в качестве стилиста. На дизайнера я не учился, мое основное образование — реклама и PR, но я довольно долго работал в профессиональной среде, поэтому понимаю, из чего состоит весь процесс.

Первые эскизы

Идея создавать функциональные аксессуары родилась из банальной личной истории. Я отдыхал в клубе и не знал, куда деть сумку — на танцполе с ней неудобно, а оставлять без присмотра вещи совсем не хотелось. И вот уже на следующий день я начал рисовать эскизы. В апреле 2019 года я поехал в Санкт-Петербург, чтобы найти отличного мастера по коже и обсудить с ним все детали пошива. Так родился бренд. Команду Oxytocin можно посчитать на пальцах одной руки — я, мастер по коже Андрей, и мой друг.