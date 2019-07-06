«Трагический контент»: Мерч от «Таких дел» и Barking Store В коллекции — свитшоты, футболки, тканевые сумки и стикерпак
Издание «Такие дела» представило первый собственный мерч, который разработало вместе с приютом Barking Store.
В коллекцию вошли розовые и черные свитшоты, футболки и тканевые сумки. На вещах написаны фразы «Невыносимо», «Такие дела» и «Трагический контент». В издании отметили, что идеи для принтов им подсказала работа в редакции: «„Трагический контент“ — это то, что можно сказать почти про любой наш материал».
Также «Такие дела» подготовили стикерпак по мотивам своего толерантного словаря «Мы так не говорим».
Вещи можно купить на сайте издания с доставкой по всей России, а также забрать прямо из редакции или книжного магазина «Маршак». Все вырученные деньги пойдут на развитие проекта.
Источник: «Афиша Daily»
Читайте также:
В чем идти на фестиваль, если обещают плохую погоду Дождевики, резиновые сапоги и аксессуары, которые можно быстро купить
Автоматические пункты приема кроссовок от сникер-химчистки Sole Fresh
Постаматы установили в трех точках Москвы