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Новости6 июля 2019

«Трагический контент»: Мерч от «Таких дел» и Barking Store В коллекции — свитшоты, футболки, тканевые сумки и стикерпак

РедакторАлена Дергачева

Издание «Такие дела» представило первый собственный мерч, который разработало вместе с приютом Barking Store.

В коллекцию вошли розовые и черные свитшоты, футболки и тканевые сумки. На вещах написаны фразы «Невыносимо», «Такие дела» и «Трагический контент». В издании отметили, что идеи для принтов им подсказала работа в редакции: «„Трагический контент“ — это то, что можно сказать почти про любой наш материал».

Также «Такие дела» подготовили стикерпак по мотивам своего толерантного словаря «Мы так не говорим».

Вещи можно купить на сайте издания с доставкой по всей России, а также забрать прямо из редакции или книжного магазина «Маршак». Все вырученные деньги пойдут на развитие проекта.

Источник: «Афиша Daily»

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