Издание «Такие дела» представило первый собственный мерч, который разработало вместе с приютом Barking Store.

В коллекцию вошли розовые и черные свитшоты, футболки и тканевые сумки. На вещах написаны фразы «Невыносимо», «Такие дела» и «Трагический контент». В издании отметили, что идеи для принтов им подсказала работа в редакции: «„Трагический контент“ — это то, что можно сказать почти про любой наш материал».

Также «Такие дела» подготовили стикерпак по мотивам своего толерантного словаря «Мы так не говорим».