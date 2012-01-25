Каждую неделю редакция просит одного из знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, в вещи каких марок он одет, где купил их и где предпочитает покупать одежду. На этой неделе The Village сфотографировал на «Красном Октябре» модель Лию Серж.

ЛИЯ СЕРЖ﻿

МОДЕЛЬ

На Лие: винтажная шуба и платок, ботинки Harley Davidson, сумка Burberry.

О ВЕЩАХ

Сумка Burberry

Сумка — подарок на мой недавний день рождения. Я не то чтобы как-то сильно выделяю эту марку. Хотя, кроме сумки, у меня есть еще шарф Burberry. Но вряд ли в Москве я бы у них специально что-нибудь купила.

Шуба, винтаж

Шубу я привезла из Нью-Йорка в прошлом году. Купила на развале. К сожалению, она совсем не такая теплая, как может показаться, и чаще я хожу в ней осенью.

Платок

Нашла дома. Не уверена, но кажется, это платок моей бабушки. У меня их несколько, разных цветов.

Ботинки Harley Davidson

Тоже привезла из Нью-Йорка, когда там работала. В Москве хочется носить и туфли на каблуках, и вот такую удобную обувь, которую надел — и ни о чем не думаешь.

Кольцо

Это тоже подарок. Соберусь драться — оно мне поможет.

О МАГАЗИНАХ МОСКВЫ

Я предпочитаю не покупать вещи в Москве. Чаще покупаю за границей — в Париже или Нью-Йорке, когда бываю там по работе. Если купить вещь здесь, есть большая вероятность встретить человека в такой же. Это не значит, что в московские магазины я вообще не хожу, я люблю вещи. И, конечно, я как простой смертный тоже бываю и в Topshop, и в H&M. Вот в Zara недавно наткнулась на пальто, которое точь-в-точь как Celine. Ткань только другая. А вообще очень люблю рынки и барахолки, у меня много винтажных вещей. Только опять-таки все куплены не в Москве.

Фотографии: Юля Татарченко