Каждую неделю редакция просит одного из знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, в вещи каких марок он одет, где купил их и где обычно предпочитает покупать одежду. Видеодизайнера Игоря Шмелёва мы сфотографировали на аллее недалеко от улицы 1905 года.

ИГОРЬ ШМЕЛЁВ

29 ЛЕТ, ВИДЕОДИЗАЙНЕР FIRMA®FILMS

СНИМАЕТ КЛИПЫ ИЗВЕСТНЫМ И НЕИЗВЕСТНЫМ МУЗЫКАНТАМ, РАБОТАЕТ НАД СЦЕНАРИЕМ СВОЕГО ФИЛЬМА. ОДЕЖДУ ЛЮБИТ ЗА ФУТУРИСТИЧНОСТЬ И РЕТРО-ФУТУРИСТИЧНОСТЬ. УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО У НЕГО НЕИССЯКАЕМАЯ ЛЮБОВЬ К РОБОТАМ.

На Игоре: куртка Local Streetwear, толстовка Alternative Earth, штаны Adidas Originals, кроссовки Nike.

О ВЕЩАХ

Куртка-толстовка Local Streetwear

Эту куртку я купил во время недавней поездки во Вьетнам в магазине местных дизайнеров уличной одежды.

Толстовка

Толстовку привезла моя девушка из Бруклина, её сделали молодые дизайнеры Alternative Earth.

Штаны Adidas Originals, подарок

Штаны из коллекции Джереми Скотта для Adidas подарили в Москве.

Кроссовки Nike

Кроссовки светятся в темноте. Я купил их в Майами. Они из лимитированной коллекции, выпущенной специально к Хэллоуину-2011. Все пары к тому моменту уже раскупили, но мне как-то удалось найти последнюю в магазине, который специализируется на редких кроссовках.

Жилетка

Самая обычная чёрная жилетка noname куплена в спортивном магазине во Вьетнаме, потому что было очень холодно и надо было срочно утеплиться.

О МАГАЗИНАХ

К онлайн-покупкам я пока не привык, чаще всего приобретаю вещи в обычных магазинах. Очень люблю носить старые и поношенные вещи друзей, если удаётся выпросить или выторговать что-то у них. Например, друг Лёша Киселёв много чего мне отдаёт. Покупаю всё очень спонтанно, никогда никуда специально не хожу, не люблю это. Если путешествую по Европе или Америке, то захожу в секонды и спортивные магазины. Мне нравятся такие местные дизайнерские магазины, где вещи не очень дорогие, но интересные. Из московских подборкой марок и общей концепцией выделяется «Цветной» — совсем недавно купил там пиджак. Иногда покупаю что-то в Leform, но очень редко.