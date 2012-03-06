Каждую неделю редакция просит одного из знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, в вещи каких марок он одет, где купил их и где предпочитает покупать одежду. На этой неделе The Village сфотографировал дизайнера интерьеров Ольгу Колесник в сквере у её дома.

ОЛЬГА КОЛЕСНИК

28 ЛЕТ, ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ

ЗАНИМАЕТСЯ ДИЗАЙНОМ ИНТЕРЬЕРОВ И АРХИТЕКТУРОЙ,

ШОПИНГ СРАВНИВАЕТ С АЗАРТНОЙ ИГРОЙ,НЕ ЛЮБИТ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ,

А ПОКУПКИ ЧАЩЕ ВСЕГО ДЕЛАЕТ ЗА ГРАНИЦЕЙ ИЛИ НА МАРКЕТАХ ДРУЗЕЙ.

На Ольге: шуба из рыси, ботильоны Ash, перчатки H&M, cвитер Benetton, клатч неизвестной балийской марки

О ВЕЩАХ

Шуба из рыси

Шубу купила этим летом на Майорке. Не очень понятно, откуда там вообще меха, но при нынешней московской погоде это незаменимая вещь.

Ботильоны Ash

Ботильоны купила в Trends Brands у моей подруги Насти Сартан, хотя обычно в наших интернет-магазинах ничего не покупаю. Они оказались очень удобными из-за танкетки, а вообще я дорогую обувь зимой в Москве не ношу.

Перчатки Н&М

Одна пара стоит триста рублей, я купила их в начале сезона, а теперь понимаю, что надо было, конечно, брать сразу десять пар.

Свитер Benetton

Буквально на днях зашла в этот магазин за шапкой, но ничего не нашла и купила этот вязаный свитер.

Украшения

Украшение на шею нашла на «Мелочевке» и купила чуть ли не за 50 рублей. Наверное, они самодельные. А серьги куплены во время одной из последних поездок в Азию.

Клатч

Все, кто бывал на Бали, знают, что это за клатчи. У всех такие есть, да и не по одному. В прошлом году была история, когда точно такие же стала продавать за кругленькую сумму одна известная российская марка.

О МАГАЗИНАХ

Шопинг для меня — это охота, азартная игра. Просто прийти в магазин и сразу купить правильную вещь как-то не получается, и вообще это скучно. А вот найти одну-единственную жемчужину в горах хлама — по-настоящему доставляет удовольствие. Да и любишь эту вещь в миллион раз сильнее. Поэтому мои места — это парижские барахолки, итальянские аутлеты, бангкокские мегамоллы, сайгонские рынки. Иногда eBay. В магазины хожу за вдохновением и парфюмами. Обувь уже много лет за редким исключением покупаю в Dad. Иногда в кураже заносит в UK Style, там всегда очень бодрая подборка. Но любимым местом в Москве остаётся LeForm, а сейчас, когда они открыли интерьерный отдел, есть повод забежать туда лишний раз по работе.