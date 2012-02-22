Каждую неделю редакция просит одного из знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, в вещи каких марок он одет, где купил их и где предпочитает покупать одежду. На этой неделе The Village сфотографировал бренд-менеджера Галю Михайловскую во дворе её дома.

ГАЛИНА МИХАЙЛОВСКАЯ

23 ГОДА, БРЕНД-МЕНЕДЖЕР, В БУДУЩЕМ ХОЧЕТ СТАТЬ КУРАТОРОМ ГАЛЕРЕИ.

На Гале: Шуба Paule Ka, сумка Hermès, ботинки Asos, шарф Н&М, шорты Topshop, рубашка Sandro, кардиган Н&М

О ВЕЩАХ

Шуба Paule Ka

Шубу я купила в ЦУМе на распродаже в прошлом году. Зима уже заканчивалась, и сначала я не решилась её взять, но потом все-таки купила и не пожалела. До этой шубы я вообще не носила мех, считала, что пока это не по возрасту. Однако в этой чувствую себя очень комфортно, особенно сейчас.

Сумка Hermès

Сумку мама привезла из Парижа. Даже не знаю, сколько она стоит, и боюсь спрашивать. Такие вещи мне обычно дарит мама, к счастью, у нас вкусы совпадают.

Ботинки Asos

Заказала в прошлом году на Asos.com. Оказались незаменимы как в –20, так и в слякоть. Танкетка спасает от холода и грязи. Да и стоили они всего 50 долларов.

Шарф Н&М

Как только начались холода, я сразу купила несколько таких шарфов разных цветов.

Шорты Topshop

Купила совсем недавно в Москве. В шорты влюбилась сразу из-за кремового цвета и мягкой кожи. Хожу в них и на работу, и на вечеринки.

Рубашка Sandro

Рубашка из Парижа, но я купила её в Москве, у Оли Дуниной, когда работала в Condé Nast. Оле рубашка не подошла, а мне оказалась в самый раз.

Кардиган Н&М

Купила в Барселоне. Очень хотела что-то купить, а денег оставалось немного. Остановилась на кардигане, выбрала его за кожаные вставки и уютную вязку.

О МАГАЗИНАХ

Я часто заказываю что-то на Asos.com, а в Москве вещи приобретаю в основном в бюджетных магазинах: Topshop, H&M и Zara. Что касается серьёзных вещей вроде курток, сумок и обуви, то их чаще покупаю за границей, особенно в Париже. Моя подруга живёт в Нью-Йорке, поэтому я постоянно заказываю ей American Apparel, Victoria's Secret и тому подобное. В Москве покупаю какие-то промежуточные, сезонные вещи: джинсы, свитеры. Иногда захожу в «Цветной», там мне нравятся Maje, Zadig & Voltaire, Reiss.