Каждую неделю редакция просит одного из знакомых москвичей сфотографироваться и рассказать, в вещи каких марок он одет, где купил их и где предпочитает покупать одежду. На этой неделе The Village сфотографировал Константина Самойлова в редакции OpenSpace на «Красном Октябре».

КОНСТАНТИН САМОЙЛОВ

РАБОТАЛ МЕНЕДЖЕРОМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В PODIUM, «KУЗНЕЦКОМ МОСТУ 20», НА «CТРЕЛКЕ». БОЛЬШЕ ВСЕГО ЛЮБИТ НОВУЮ МУЗЫКУ, САЙТ GUERRILLA И СВОИХ КОЛЛЕГ ПО W → O → S. ﻿ОДЕЖДУ ПОКУПАЕТ ИМПУЛЬСИВНО И РЕДКО: НА СЕЙЛАХ, В СЕКОНДАХ, МНОГОЕ ДОСТАЕТСЯ ОТ ДРУЗЕЙ И ИЗ ДЕДОВСКИХ АРХИВОВ.﻿

На Косте: Кеды Nike, брюки Henrik Vibskov, рубашка Adam Kimmel, свитер Tommy Hilfiger, куртка Alpha

О ВЕЩАХ

Кеды Nike Air

Мне их подарили, хожу в них уже два года.

Штаны Henrik Vibskov

Они тоже древние, я купил их давным-давно в «Кузнецком Мосту 20».

Рубашка Adam Kimmel и свитер Tommy Hilfiger

Это подарки мамы. Рубашку мама подарила на этот Новый год, а в свитере хожу где-то полгода.

Куртка Alpha

Купил её в интернет-магазине совсем недавно, когда только начались холода. Даже помню, сколько стоит, — семь тысяч рублей.

О МАГАЗИНАХ

Одежду я покупаю очень редко, обычно мне дарят что-нибудь друзья, или я хожу в секонды. Мне нравится ходить в «Кузнецкий Мост 20»: там работают очень приятные люди, и одежда классная. Летом я часто закупаюсь в магазинах рабочей и медицинской одежды, потому что там много минималистских хороших вещей. На Новый год был в Риме и на мегараспродаже купил два свитера Barbour, а теперь они появились и в «КМ20». Ещё хороший магазин «Цветной».

Вообще что касается шопинга, то я очень импульсивный: нужны носки — иду покупать носки, стало холодно — иду за курткой. За границей покупаю почти случайно. Так как в своё время очень много работал с одеждой, я видеть её больше не могу. То есть никаких походов по магазинам ради удовольствия, конечно, нет. Последняя серьёзная покупка была совсем недавно: я стал больше ездить, и до недавнего времени у меня не было дорожной сумки. И вот я купил огромную дорожную сумку Filson в «КМ20», стоит она дорого, но из серии «внукам передашь» — очень простая и красивая вещь.

В интернете я ничего не покупаю, а только слушаю басни моих друзей, которые скупают Мaison Мartin Мargiela времён Маржелы, Rochas времён Тейскенса и Helmut Lang. А если и заказываю что-то, то не заполняю никаких анкет, не оставляю номер кредитки, а просто звоню и говорю: «Привезите мне то-то — я оплачу наличными».