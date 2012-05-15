Внешний вид: Оля Корсун, видеопродюсер Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
По традиции раз в неделю редакция просит одного из знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, в вещи каких марок он одет и где обычно предпочитает покупать одежду. На этой неделе The Village сфотографировал Олю Корсун во дворе её дома в Потаповском переулке.
ОЛЯ КОРСУН
22 ГОДА, ВИДЕОПРОДЮСЕР САЙТА W → O → S
ПОКУПАЕТ ОДЕЖДУ НА РЫНКАХ И В СЕКОНД-ХЕНДАХ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ. СЧИТАЕТ, ЧТО НИ К ЧЕМУ ПОКУПАТЬ НОВУЮ ОДЕЖДУ, КОГДА МОЖНО ДАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ ЧЬИМ-ТО СТАРЫМ ВЕЩАМ.
На Оле: все вещи — секонд-хенд
О ВЕЩАХ
Свитер
Свитер сиротки я нашла на «Лесной» в Киеве. На удивление он был новым и пахнущим свежестью, висел на вешалке под потолком отдельно от куч треша. Лейбл гласит Bijenkorf Collection, что оказалось названием большого универмага в Амстердаме, в котором, видимо, он был куплен, но ни разу не надет по неизвестным причинам.
Цепь
Я не фанат аксессуаров, тем более крупных. Но эта цепь абсолютно моя, купила её, несмотря на дороговизну и бескомпромиссность. Это находка в одном из бесчисленных павильонов блошиного рынка на окраине Парижа. Продавец утверждала, что это винтаж из 70-х, бижутерия, которую делали специально для кутюрных показов. Мне кажется, продавщица — врунишка, но цепь от этого не становится менее милой моему сердцу.
Юбка
Эта юбка — «универсальный солдат», её миссия — помогать мне to be dressed to kill. Куплена в Берлине в секонде за какие-то символические деньги, что для качественной кожаной юбки большая редкость. Самое удобное — глубокие карманы и то, что на неё можно проливать алкоголь на вечеринках, не задумываясь о последствиях.
Кеды
Это мои любимчики. Куплены в Париже, тоже в секонде. Там был какой-то огромный выбор этих кедов, различающихся еле уловимыми деталями: шириной подошвы, оттенком, формой носа. Я выбирала минут сорок, потом мне стало просто стыдно, и я купила вот эти. С тех пор не снимаю и уверена в том, что это лучшая пара нежно персиковых тапок в городе.
Рюкзак
Просто большой удобный рюкзак, купленный после мучительных торгов с продавцом-арабом, который пытался мне доказать, что больше рюкзака, сделанного из ковра, мне не придётся увидеть нигде и это мой последний шанс. Уже по пути домой я начала подозревать, что что-то не так, а через десять минут стало очевидно, что от рюкзака пахнет то ли козлом, то ли бараном, из шерсти которого был сделан ковёр, я и по сей день чувствую слабый душок. Это ужасно, но компенсируется красотой узоров.
О МАГАЗИНАХ МОСКВЫ
В Москве одежду я не покупаю почти никогда, потому что не вижу в этом необходимости, разве что куплю носки или шапку в морозы. Закупаюсь в поездках, целенаправленно и маниакально, доходит до казусов с разорительством и случаями, когда денег остаётся ровно на билет «Аэроэкспресса», но бороться с приступами сил и желания нет. Думаю, что покупать дорогую одежду довольно глупо в мире, где столько прекрасных секондов, рынков и тому подобного и есть возможность не множить горы мусора и не поддерживать эпидемию перепотребления.
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