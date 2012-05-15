Рюкзак

Просто большой удобный рюкзак, купленный после мучительных торгов с продавцом-арабом, который пытался мне доказать, что больше рюкзака, сделанного из ковра, мне не придётся увидеть нигде и это мой последний шанс. Уже по пути домой я начала подозревать, что что-то не так, а через десять минут стало очевидно, что от рюкзака пахнет то ли козлом, то ли бараном, из шерсти которого был сделан ковёр, я и по сей день чувствую слабый душок. Это ужасно, но компенсируется красотой узоров.

