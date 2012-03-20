Ботильоны Acne

Ботильоны привезла из Нью-Йорка. Обувь на каблуке очень люблю, но на учёбу и работу так ходить не всегда удобно, поэтому предпочитаю танкетку: ноги не устают и за рулем комфортнее. Эти ботильоны — самые удобные из всех, какие у меня есть. Вообще к Acne отношусь с большой любовью, это одна из моих любимых марок, вся одежда мне подходит, хорошо сидит и составляет 35 % моего гардероба.