Внешний вид: Алёна Старр, архитектор Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Каждую неделю редакция просит одного из знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, в вещи каких марок он одет, где купил их и где предпочитает покупать одежду. На этой неделе The Village сфотографировал студентку МАРХИ Алёну Старр у Морозовского сада.
АЛЁНА СТАРР
24 ГОДА, АРХИТЕКТОР
УЧИТСЯ В МАРХИ И РАБОТАЕТ АРХИТЕКТОРОМ В «МОСПРОЕКТЕ-4». ПО ГОРОДУ ПЕРЕДВИГАЕТСЯ НА МАШИНЕ, ПОЭТОМУ ЧАСТО НАДЕВАЕТ СЕЗОННУЮ ОДЕЖДУ РАНЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО ВРЕМЕНИ. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ В ГОРОДЕ: ЦУМ И «ЦВЕТНОЙ».
На Алёне: джинсы Kova & T, жакет Maison Martin Margiela, майка Zara, украшения Chanel и Tiffany, ботильоны Acne.
О ВЕЩАХ
Джинсы Kova & T
Купила в ЦУМе в прошлом году. Вообще я почти год не покупала одежду, сейчас уделяю магазинам не особенно много времени.
Жакет Maison Martin Margiela
Я езжу на машине, поэтому в нём не холодно даже сейчас. Жакет купила в ЦУМе, обычно надеваю его с джинсами и ботинками или с балетками. Martin Margiela люблю, у них очень приятные вещи. Из подобных марок ещё нравятся Ann Demeulemeester и Rick Owens.
Майка Zara
Базовые вещи вроде маек обычно покупаю по две-три сразу, так как часто в них хожу.
Украшения: кольцо и серьги Chanel, кольцо и подвеска Tiffany
Кольцо я купила в Париже, а серьги подарила мама. Она точно знает, какую бижутерию я люблю, и никогда не промахивается. Марка Chanel мне очень нравится, но до одежды я, кажется, ещё не доросла: она всё-таки больше для женщин постарше. Украшения очень люблю, особенно кольца и подвески на длинных цепочках.
Сумка Balenciaga
Купила летом в Париже. C сумками Balenciaga особая история. У меня их пять, и эта модель, на мой взгляд, лучшая. Таких у меня три, все разных цветов, есть летний вариант — бежевый, но тёмная сумка незаменима, такую же предыдущую я буквально заносила до дыр. Из вещей Balenciaga была как-то майка, но с ней не сложилось.
Ботильоны Acne
Ботильоны привезла из Нью-Йорка. Обувь на каблуке очень люблю, но на учёбу и работу так ходить не всегда удобно, поэтому предпочитаю танкетку: ноги не устают и за рулем комфортнее. Эти ботильоны — самые удобные из всех, какие у меня есть. Вообще к Acne отношусь с большой любовью, это одна из моих любимых марок, вся одежда мне подходит, хорошо сидит и составляет 35 % моего гардероба.
О МАГАЗИНАХ
В Москве вещи покупаю в основном в ЦУМе и в «Цветном», ну и в демократичных магазинах вроде Zara и Topshop, а остальную, большую часть — в Европе, в первую очередь это сумки, обувь и верхняя одежда. По работе я редко куда-то езжу, а все остальные поездки — путешествия пару раз в год, вот тогда и хожу по магазинам. Покупку вещей известных марок обычно планирую, остальное покупаю спонтанно и по настроению.
Комментарии
по поводу зависти -да нет, не всегда, но Надя выразила самую распространеную причину отрицания, зависть..............по поводу лука - все очень по московски, черное черное черное, серочерное, черное. Скукотень!
Тэги
Прочее