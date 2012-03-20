Каждую неделю редакция просит одного из знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, в вещи каких марок он одет, где купил их и где предпочитает покупать одежду. На этой неделе The Village сфотографировал студентку МАРХИ Алёну Старр у Морозовского сада.

 

АЛЁНА СТАРР

24 ГОДА, АРХИТЕКТОР

УЧИТСЯ В МАРХИ И РАБОТАЕТ АРХИТЕКТОРОМ В «МОСПРОЕКТЕ-4». ПО ГОРОДУ ПЕРЕДВИГАЕТСЯ НА МАШИНЕ, ПОЭТОМУ ЧАСТО НАДЕВАЕТ СЕЗОННУЮ ОДЕЖДУ РАНЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО ВРЕМЕНИ. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ В ГОРОДЕ: ЦУМ И «ЦВЕТНОЙ».

На Алёне: джинсы Kova & T, жакет Maison Martin Margiela, майка Zara, украшения Chanel и Tiffany, ботильоны Acne.

 

О ВЕЩАХ

 

Джинсы Kova & T

Купила в ЦУМе в прошлом году. Вообще я почти год не покупала одежду, сейчас уделяю магазинам не особенно много времени.

 

Жакет Maison Martin Margiela

Я езжу на машине, поэтому в нём не холодно даже сейчас. Жакет купила в ЦУМе, обычно надеваю его с джинсами и ботинками или с балетками. Martin Margiela люблю, у них очень приятные вещи. Из подобных марок ещё нравятся Ann Demeulemeester и Rick Owens.

 

Майка Zara

Базовые вещи вроде маек обычно покупаю по две-три сразу, так как часто в них хожу.

 

Украшения: кольцо и серьги Chanel, кольцо и подвеска Tiffany

Кольцо я купила в Париже, а серьги подарила мама. Она точно знает, какую бижутерию я люблю, и никогда не промахивается. Марка Chanel мне очень нравится, но до одежды я, кажется, ещё не доросла: она всё-таки больше для женщин постарше. Украшения очень люблю, особенно кольца и подвески на длинных цепочках.

 

Сумка Balenciaga

Купила летом в Париже. C сумками Balenciaga особая история. У меня их пять, и эта модель, на мой взгляд, лучшая. Таких у меня три, все разных цветов, есть летний вариант — бежевый, но тёмная сумка незаменима, такую же предыдущую я буквально заносила до дыр. Из вещей Balenciaga была как-то майка, но с ней не сложилось.

 

Ботильоны Acne

Ботильоны привезла из Нью-Йорка. Обувь на каблуке очень люблю, но на учёбу и работу так ходить не всегда удобно, поэтому предпочитаю танкетку: ноги не устают и за рулем комфортнее. Эти ботильоны — самые удобные из всех, какие у меня есть. Вообще к Acne отношусь с большой любовью, это одна из моих любимых марок, вся одежда мне подходит, хорошо сидит и составляет 35 % моего гардероба.

 

О МАГАЗИНАХ

В Москве вещи покупаю в основном в ЦУМе и в «Цветном», ну и в демократичных магазинах вроде Zara и Topshop, а остальную, большую часть — в Европе, в первую очередь это сумки, обувь и верхняя одежда. По работе я редко куда-то езжу, а все остальные поездки — путешествия пару раз в год, вот тогда и хожу по магазинам. Покупку вещей известных марок обычно планирую, остальное покупаю спонтанно и по настроению.

Фотографии: Мария Демьянова