Каждую неделю редакция просит одного из знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, в вещи каких марок он одет и где предпочитает покупать одежду. На этой неделе The Village сфотографировал владелицу магазина одежды Евгению Федоровскую в Старосадском переулке.

ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВСКАЯ

34 ГОДА, ОСНОВАТЕЛЬ

И СОВЛАДЕЛИЦА CLICK-BOUTIQUE.RU

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВЕЩЕЙ ПОКУПАЕТ В СОБСТВЕННОМ МАГАЗИНЕ. В МОСКВЕ ПРИОБРЕТАЕТ ВЕЩИ В БОЛЬШИХ МУЛЬТИБРЕНДАХ, ЗА ГРАНИЦЕЙ СТАРАЕТСЯ НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ШОПИНГ, ЧТОБЫ НЕ КУПИТЬ НЕНУЖНОЕ.

На Евгении: пуловер Tricot, майка American Vintage, юбка Sessun, куртка Les Petites, шарф Petit Bateau, сумка H&M, кеды Grey Goose, серьги Asos.

О ВЕЩАХ

Шарф Petit Bateau

Мне его подарила год назад подруга детства, которая давно живёт в Париже. Как настоящая парижанка, она привезла мне любимую французами с детства марку. Я тоже её фанат, потому что обожаю полоски.

Сумка H&M

Купила в Москве совсем недавно, это результат рекламной кампании Marni at H&M. То есть сама сумка не из этой коллекции, потому что я пришла в магазин в час дня, когда все полки были уже пустые. В H&M я покупаю базовые вещи, да и то только в Москве: за границей это делать бессмысленно.

Куртка Les Petites

Куртку купила в Париже, когда была там с подругой дизайнером Султанной Французовой. Таких вещей у меня никогда не было, и я очень долго сомневалась, но Султанна меня убедила её взять.

Юбка Sessun

Я фанат этой юбки. Она шёлковая и абсолютно универсальная, люблю сочетать её с кедами. Марка Sessun продаётся у нас в магазине, поэтому у меня есть несколько их платьев, аксессуаров, шерстяной кардиган. Вещи обычно выбираю из того, что заказываю для магазина, но бывает и так, что заказываю что-то не на продажу, а сразу для себя.

Пуловер Tricot

Это наша российская марка, кашемировый пуловер мне подарила дизайнер. Вещь базовая, но надеваю почему-то довольно редко.

Кеды Grey Goose

Кеды купила на суперсейле в «Цветном» за три тысячи рублей, причём перечёркнута была цена 15 тысяч. Все друзья сказали, что это типичная разводка и никогда в жизни кеды не могут стоить столько. Хотя я и за три колебалась покупать простые белые кеды.

О МАГАЗИНАХ

Естественно, мой собственный магазин — номер один в списке. Очень многое мне нравится в «Цветном», но покупаю там что-либо нечасто. У этого места хороший потенциал. Из того, что недавно открылось, нравится Podium Market: видно, что байеры приложили огромные усилия, чтобы найти действительно новые марки. Еще приятно бывать в «Кузнецком мосту 20». За границей меня накрывает шопинг-лихорадка: там больше выбор, есть то, чего у нас нет, появляется иллюзия, что вещи дешевле. И чаще всего 50 % купленных там вещей тебе вообще не нужны, и не важно, из Индии или из Америки их привезли. Подделок я не боюсь, потому что всегда смотрю на ценник и никогда не куплю то, что стоит в разы дешевле, чем должно.

Фото: Маша Демьянова