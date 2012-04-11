Каждую неделю редакция просит одного из знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, в вещи каких марок он одет, где купил их и где предпочитает покупать одежду. На этой неделе The Village сфотографировал главного редактора российского GQ Михаила Идова у издательского дома Conde Nast Russia на улице Большая Дмитровка.

МИХАИЛ ИДОВ

35 ЛЕТ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР РОССИЙСКОГО GQ

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ЖИЛ И РАБОТАЛ В НЬЮ-ЙОРКЕ, В ЭТОМ ГОДУ ПЕРЕЕХАЛ В МОСКВУ. МАНЕРУ ОДЕВАТЬСЯ В РОССИИ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА СРАВНИВАЕТ СО СБОРАМИ В ПУТЕШЕСТВИЕ. ЛЮБИТ ВИНТАЖ И ЗНАЕТ НЕСКОЛЬКО МЕСТ, ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ПРАВИЛЬНЫЙ ТВИДОВЫЙ ПИДЖАК.

На Михаиле: майка Rag & Bone, толстовка American Vintage, винтажный пиджак, джинсы Uniqlo, куртка Barbour, ботинки Timberland, безымянная кепка.

О ВЕЩАХ

Обувь Timberland

Ботинки уже пострадали от соли. Самое смешное, что купил я их в Москве в один из предыдущих визитов, года 3-4 назад. Я тогда приехал в ноябре в нормальных ботинках, но, когда увидел, что творится на улицах, сразу купил себе эти в магазине на Тверской. В Штатах я их вообще практически не носил и снова надел уже здесь.

Джинсы Uniqlo

Самые элементарные джинсы Uniqlo. Довольно долго я баловался джинсами Earnest Sewn, Stone Island, пока не обнаружил, что Uniqlo делают джинсы, которые сидят на мне гораздо лучше. Покупаю их на один сезон и выбрасываю.

Винтажный пиджак конца 60-х гг.

Твидовый винтажный пиджак из маленького магазинчика в Ист-Виллидже. Магазин называется Rue St. Denis, и держит его один экзальтированный француз. Вообще, процентов сорок того, в чем я хожу, — винтажные вещи, особенно много пиджаков.

Куртка Barbour

Куплена года три назад в Нью-Йорке. Я сторонник эссенциализма в марках, то есть если ты покупаешь Barbour, то стоит купить именно куртку — то, что они делают лучше всего. Они хороши именно тем, что в ближайшие лет тридцать у меня не возникнет необходимости в другой куртке.

Кепка

Кепка безымянная, ей уже лет пять. Я часто хожу в так называемых pageboy caps, но, когда приехал сюда, и тут было минус 26, я не выдержал и впервые в жизни купил меховую шапку. Образ, на который я ориентировался, — Майкл Кейн, играющий советского шпиона. В результате нашёл эту шапку, и она спасла меня. Когда температура падает ниже минус 20, соображения практичности перевешивают вообще всё.

О МАГАЗИНАХ

Москва — город, который толком не придумал, куда девать снег, лёд и грязь, а поскольку это проблема XIX века, то и решение тоже из XIX века: воск, калоши и прочее. В Москве о выходе на улицу не получается думать как о выходе в город, представлять это надо как путешествие за город или экспедицию. Поэтому пиджак прячут за брезентовой курткой, туфли — за калошами или просто начинают выбирать вещи из арсенала хайкеров.

Вообще-то я большой поклонник вещей, которые старыми и грязными смотрятся лучше, чем новыми и чистыми. Любимый винтажный магазин — Clementine в городке Эндиc на севере Нью-Йорка, неподалёку от него у меня дача. Хозяин этого магазина — байер Ralph Lauren. У меня просто пугающее количество вещей оттуда, причём очень дешёвых. Но с обувью не так, её я покупаю только новую. Очень люблю сумки Filson, они даже новые выглядят очень винтажно.

В Москве есть прекрасный магазин Fott. Я очень рад, что у них висят все эти марки, которые мне очень нравятся, но мне проще поехать в Нью-Йорк и купить это там. В шопинг-туры не езжу, но, например, в Париже или Лондоне копаюсь в винтаже. В интернете иногда заказываю что-то на Yoox.com, там очень легко вернуть, если что-то не подошло. Сюда пока не заказывал ничего, но один раз что-то доставляли моей жене. Вроде бы всё было хорошо.

Фото: Маша Демьянова