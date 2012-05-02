Обувь Dolce Vita



Лоферы куплены в нью-йоркском Century 21 за смешные для обуви из хорошей кожи 40 долларов. Приобрела их случайно, когда опаздывала на концерт в купленных накануне туфлях на огромной танкетке. Нужно было просто что-то переодеть.

В общем, мне было даже стыдно покупать лоферы за такую цену — обидно за какое-то животное с мягкой кожей, которому довелось ими стать.

Впрочем, для Century 21 такие цены не редкость. Это очень известная американская стоковая сеть, guilty pleasure нью-йоркских модников и мекка для миллионов туристов. В отличие от московских стоков там действительно делают ощутимые скидки и зачастую на вещи недавних коллекций. В Америке процесс стока новых коллекций происходит быстрее, так как бренды заинтересованы в популяризации моды и в постоянном обновлении гардеробов своих потребителей.