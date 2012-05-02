Каждую неделю редакция просит одного из знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, в вещи каких марок он одет, где купил их и где предпочитает покупать одежду. На этой неделе The Village сфотографировал продюсера «Афиши» Ирину Инешину на улице Александра Солженицына.

 

ИРИНА ИНЕШИНА

25 ЛЕТ, ПРОДЮСЕР ИД «АФИША-РАМБЛЕР»

В МОСКВЕ ПОКУПАЕТ БАЗОВЫЕ ВЕЩИ И ОДЕЖДУ НА БОЛЬШИХ РАСПРОДАЖАХ. ЧАСТО ЕЗДИТ В ЕВРОПУ И США, ГДЕ ПОСЕЩАЕТ СЕМПЛ-СЕЙЛЫ АМЕРИКАНСКИХ МАРОК И ЕВРОПЕЙСКИЕ ВИНТАЖНЫЕ РАЗВАЛЫ.  

На Ирине: платье Diane von Furstenberg, толстовка Fpar, лоферы Dolce Vita, очки H&M

 

О ВЕЩАХ

 

Обувь Dolce Vita 

Лоферы куплены в нью-йоркском Century 21 за смешные для обуви из хорошей кожи 40 долларов. Приобрела их случайно, когда опаздывала на концерт в купленных накануне туфлях на огромной танкетке. Нужно было просто что-то переодеть.

В общем, мне было даже стыдно покупать лоферы за такую цену  обидно за какое-то животное с мягкой кожей, которому довелось ими стать.

Впрочем, для Century 21 такие цены не редкость. Это очень известная американская стоковая сеть, guilty pleasure нью-йоркских модников и мекка для миллионов туристов. В отличие от московских стоков там действительно делают ощутимые скидки и зачастую на вещи недавних коллекций. В Америке процесс стока новых коллекций происходит быстрее, так как бренды заинтересованы в популяризации моды и в постоянном обновлении гардеробов своих потребителей.

 

Толстовка Fpar 

Толстовку подарил мой друг. Мы с ним работаем в конкурирующих изданиях, так что надпись соответствует. Кажется, Даня купил её в шоу-руме Belief, которым владеет Арсен Маркарян. Там есть масса маленьких марок, которые он выискивает и продает с горящими глазами. С этой произошло то же самое: марка называется Forty percents against rights, ей занимаются японские энтузиасты, пропогандирующие идею использования одежды как медиа.

 

Платье Diane von Furstenberg

Платье купила летом в Нью-Йорке во время закрытого семпл-сейла DVF. В Нью-Йорке это довольно частое событие, когда какая-то марка распродаёт свои семплы и делает большие скидки. Я гуляла по Нижнему Ист сайду и увидела большую очередь женщин, разряженных словно героини сериала «Секс в большом городе» и просто встала рядом. Какой-то редактор моды сказала,
что я с ними, и я попала внутрь. Смешно, что в ангаре, отведённом под раздевалку не было никаких кабинок, все эти роскошные женщины толкались в одной комнате и скидывали свои наряды кто куда. Не уверена, что все из них отыскали, то в чем пришли изначально, но гардероб обновили наверняка.

Кроме этого, у меня есть ещё несколько платьев этой прекрасной и всем известной марки, в них сочетается простота, хороший крой и правильная женская ирония. 

 

Очки H&M

Откуда они у меня, я не помню. Действительно удачные очки мне удавалось найти на блошиных рынках в Берлине, Киеве и Петербурге. Нужно не лениться искать. Неплохая подборка была когда-то на платформе Марк (и вокруг неё), но там в какой-то момент цены стали выше, а выбор хуже. Дошло до того, что продавец уверял меня, что очки ему подарил лично Валентино.

 

О МАГАЗИНАХ 

В Москве покупаю в основном базовые вещи — скорее от того, что мало времени, нежели желания. Кроме этого, могу зайти в «Кузнецкий мост, 20», в All Saints находятся артефакты, бывает, заглядываю за обувью в «Цветной». Иногда на распродажах в ЦУМе или Podium бывают адекватные цены, в остальное время там просто сумасшествие.

В Москве пока нет такой культуры секондов, как, например, в Берлине, где собираются люди, у которых действительно хороший вкус. А здесь самое главное — забраться куда-нибудь подальше и найти по-настоящему странные и сумасшедшие вещи.

 

Фотографии: Дарья Хропачёва