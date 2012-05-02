Внешний вид: Ирина Инешина, продюсер Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Каждую неделю редакция просит одного из знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, в вещи каких марок он одет, где купил их и где предпочитает покупать одежду. На этой неделе The Village сфотографировал продюсера «Афиши» Ирину Инешину на улице Александра Солженицына.
ИРИНА ИНЕШИНА
25 ЛЕТ, ПРОДЮСЕР ИД «АФИША-РАМБЛЕР»
В МОСКВЕ ПОКУПАЕТ БАЗОВЫЕ ВЕЩИ И ОДЕЖДУ НА БОЛЬШИХ РАСПРОДАЖАХ. ЧАСТО ЕЗДИТ В ЕВРОПУ И США, ГДЕ ПОСЕЩАЕТ СЕМПЛ-СЕЙЛЫ АМЕРИКАНСКИХ МАРОК И ЕВРОПЕЙСКИЕ ВИНТАЖНЫЕ РАЗВАЛЫ.
На Ирине: платье Diane von Furstenberg, толстовка Fpar, лоферы Dolce Vita, очки H&M
О ВЕЩАХ
Обувь Dolce Vita
Лоферы куплены в нью-йоркском Century 21 за смешные для обуви из хорошей кожи 40 долларов. Приобрела их случайно, когда опаздывала на концерт в купленных накануне туфлях на огромной танкетке. Нужно было просто что-то переодеть.
В общем, мне было даже стыдно покупать лоферы за такую цену — обидно за какое-то животное с мягкой кожей, которому довелось ими стать.
Впрочем, для Century 21 такие цены не редкость. Это очень известная американская стоковая сеть, guilty pleasure нью-йоркских модников и мекка для миллионов туристов. В отличие от московских стоков там действительно делают ощутимые скидки и зачастую на вещи недавних коллекций. В Америке процесс стока новых коллекций происходит быстрее, так как бренды заинтересованы в популяризации моды и в постоянном обновлении гардеробов своих потребителей.
Толстовка Fpar
Толстовку подарил мой друг. Мы с ним работаем в конкурирующих изданиях, так что надпись соответствует. Кажется, Даня купил её в шоу-руме Belief, которым владеет Арсен Маркарян. Там есть масса маленьких марок, которые он выискивает и продает с горящими глазами. С этой произошло то же самое: марка называется Forty percents against rights, ей занимаются японские энтузиасты, пропогандирующие идею использования одежды как медиа.
Платье Diane von Furstenberg
Платье купила летом в Нью-Йорке во время закрытого семпл-сейла DVF. В Нью-Йорке это довольно частое событие, когда какая-то марка распродаёт свои семплы и делает большие скидки. Я гуляла по Нижнему Ист сайду и увидела большую очередь женщин, разряженных словно героини сериала «Секс в большом городе» и просто встала рядом. Какой-то редактор моды сказала,
Кроме этого, у меня есть ещё несколько платьев этой прекрасной и всем известной марки, в них сочетается простота, хороший крой и правильная женская ирония.
Очки H&M
Откуда они у меня, я не помню. Действительно удачные очки мне удавалось найти на блошиных рынках в Берлине, Киеве и Петербурге. Нужно не лениться искать. Неплохая подборка была когда-то на платформе Марк (и вокруг неё), но там в какой-то момент цены стали выше, а выбор хуже. Дошло до того, что продавец уверял меня, что очки ему подарил лично Валентино.
О МАГАЗИНАХ
В Москве покупаю в основном базовые вещи — скорее от того, что мало времени, нежели желания. Кроме этого, могу зайти в «Кузнецкий мост, 20», в All Saints находятся артефакты, бывает, заглядываю за обувью в «Цветной». Иногда на распродажах в ЦУМе или Podium бывают адекватные цены, в остальное время там просто сумасшествие.
В Москве пока нет такой культуры секондов, как, например, в Берлине, где собираются люди, у которых действительно хороший вкус. А здесь самое главное — забраться куда-нибудь подальше и найти по-настоящему странные и сумасшедшие вещи.
Фотографии: Дарья Хропачёва
Комментарии
вот смотрю я... да, толстовка не очень, ботичноки потерты... но я так рад, что женщины в России стали понимать, что обувь бывает не только на платформе (воспоминания о RFW), а грудь не обязательно показывать, даже если она есть...
восхищения этот комплект одежды не вызвал, но хотя бы не вызывает отторжения, но интерес. Нравится девушка
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