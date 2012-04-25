Каждую неделю редакция просит одного из знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, в вещи каких марок он одет, где купил их и где предпочитает покупать одежду. На этой неделе The Village сфотографировал музыканта Юру Макарычева в Нескучном саду.

 

ЮРА МАКАРЫЧЕВ

28 ЛЕТ, МУЗЫКАНТ

МНОГО ВЕЩЕЙ ПОКУПАЕТ В МОСКОВСКИХ МАСС-МАРКЕТАХ. ВО ВРЕМЯ ЗАГРАНИЧНЫХ ПОЕЗДОК И НА РАСПРОДАЖАХ ПОКУПАЕТ ТО,
ЧТО НЕ МОГ КУПИТЬ ЗА ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ.


На Юре: поло H&M, толстовка Adidas Originals, жилетка Zara, джинсы Topman, ботинки Red Wing, рюкзак Topman.

 

О ВЕЩАХ

 

Жилетка Zara Young

Приобрел в Италии на новогодних каникулах, когда был там с женой. В Zara покупаю нечасто, но захожу, если выбираюсь куда-то за границу, там бывает неплохой выбор.

 

Толстовка Adidas Originals

Подарок наших друзей из Adidas. Спортивной одежды у меня не очень много, есть кроссовки Adidas, New Balance. Ещё я иногда играю в баскетбол, для этих занятий тоже специальная одежда есть.

 

Поло H&M

Когда мой брат Шурик вернулся из армии, мы пошли ему за покупками, но почему-то это поло купили в итоге мне. Боевая вещь, прошла испытания Пикником «Афиши», что говорит о многом. 

 

Джинсы Topman

Topman шьют джинсы как будто специально для меня. Какие-нибудь Edwin целая морока подобрать, а эти идеальные по форме. Есть ещё пара JNBY и разные интересные брюки, а вот эти джинсы практически единственные в гардеробе.

 

Рюкзак Topman

Бывалый рюкзак, держится уже второй год. Подобный не попадался даже за границей, поэтому купил его в Москве.

 

Ботинки Red Wing

Ботинки тоже купил в Италии. Точно такие же были в Fott, где мне всё всегда нравится и всё хочется купить. Но я дотерпел до новогодних распродаж и купил за границей.


 

О МАГАЗИНАХ

Я ни разу ничего не покупал в интернете: в этом отношении я последний трус. Мне нужно примерить, понять, надо покупать или нет. По ассортименту на первом месте Fott, где я периодически что-то беру. Есть, например, оттуда очень хорошие туфли Folk. В Adidas Origianls и Fred Perry есть хорошие базовые вещи. Когда я за границей, покупаю очень спонтанно. Я импульсивный покупатель: даже если что-то планирую приобрести, прихожу в магазин и ухожу с чем-то совсем другим. Я скорее транжира, чем экономный человек. Если есть деньги, не буду ждать никаких скидок и тут же куплю, что хочу.

 

Фотографии: Дарья Хропачёва