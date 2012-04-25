Внешний вид: Юра Макарычев, вокалист группы On-The-Go Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Каждую неделю редакция просит одного из знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, в вещи каких марок он одет, где купил их и где предпочитает покупать одежду. На этой неделе The Village сфотографировал музыканта Юру Макарычева в Нескучном саду.
ЮРА МАКАРЫЧЕВ
28 ЛЕТ, МУЗЫКАНТ
МНОГО ВЕЩЕЙ ПОКУПАЕТ В МОСКОВСКИХ МАСС-МАРКЕТАХ. ВО ВРЕМЯ ЗАГРАНИЧНЫХ ПОЕЗДОК И НА РАСПРОДАЖАХ ПОКУПАЕТ ТО,
ЧТО НЕ МОГ КУПИТЬ ЗА ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ.
На Юре: поло H&M, толстовка Adidas Originals, жилетка Zara, джинсы Topman, ботинки Red Wing, рюкзак Topman.
О ВЕЩАХ
Жилетка Zara Young
Приобрел в Италии на новогодних каникулах, когда был там с женой. В Zara покупаю нечасто, но захожу, если выбираюсь куда-то за границу, там бывает неплохой выбор.
Толстовка Adidas Originals
Подарок наших друзей из Adidas. Спортивной одежды у меня не очень много, есть кроссовки Adidas, New Balance. Ещё я иногда играю в баскетбол, для этих занятий тоже специальная одежда есть.
Поло H&M
Когда мой брат Шурик вернулся из армии, мы пошли ему за покупками, но почему-то это поло купили в итоге мне. Боевая вещь, прошла испытания Пикником «Афиши», что говорит о многом.
Джинсы Topman
Topman шьют джинсы как будто специально для меня. Какие-нибудь Edwin целая морока подобрать, а эти идеальные по форме. Есть ещё пара JNBY и разные интересные брюки, а вот эти джинсы практически единственные в гардеробе.
Рюкзак Topman
Бывалый рюкзак, держится уже второй год. Подобный не попадался даже за границей, поэтому купил его в Москве.
Ботинки Red Wing
Ботинки тоже купил в Италии. Точно такие же были в Fott, где мне всё всегда нравится и всё хочется купить. Но я дотерпел до новогодних распродаж и купил за границей.
О МАГАЗИНАХ
Я ни разу ничего не покупал в интернете: в этом отношении я последний трус. Мне нужно примерить, понять, надо покупать или нет. По ассортименту на первом месте Fott, где я периодически что-то беру. Есть, например, оттуда очень хорошие туфли Folk. В Adidas Origianls и Fred Perry есть хорошие базовые вещи. Когда я за границей, покупаю очень спонтанно. Я импульсивный покупатель: даже если что-то планирую приобрести, прихожу в магазин и ухожу с чем-то совсем другим. Я скорее транжира, чем экономный человек. Если есть деньги, не буду ждать никаких скидок и тут же куплю, что хочу.
Комментарии
Здесь главный вопрос не "что" надеть, а "как" суметь сочетать. Безусловно, вещи из масс-маркетов есть у каждого в шкафу, но зачастую они там так и остаются, уступая место люксовым брендам, которые многие, скажем прямо, просто не умеют носить. Так что, Юра, отличный гардероб!)
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