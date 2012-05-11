Каждую неделю редакция просит одного из знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, в вещи каких марок он одет, где купил их и где предпочитает покупать одежду. На этой неделе The Village сфотографировал визажиста Сергея Наумова в Камергерском переулке.

СЕРГЕЙ НАУМОВ

21 ГОД, ВИЗАЖИСТ

РАБОТАЕТ С РОССИЙСКИМИ ДИЗАЙНЕРАМИ И ЧАСТО ПОЛУЧАЕТ В ПОДАРОК ИХ ВЕЩИ.

На Сергее: майка H&M, куртка Hiro Sawatari, джинсы Levi's, кеды Converse, часы Nixon

О ВЕЩАХ

Майка H&M

В H&M самые прекрасные майки: простые и серые. У James Perse, например, тоже хорошие, но мне и H&M пока хватает. Бывает, покупаю что-то и в Zara: они ведь всё равно крадут идеи у известных дизайнеров.

Куртка Hiro Sawatari

Подарок моего друга, дизайнера Бессариона. Он делал совместную коллекцию с Хиро Саватари, она продаётся в Aizel.

Кеды Converse

Купил в Sneakerhead. Всю жизнь носил белые, но к лету решил купить красные. Кроме этой пары, есть ещё полдюжины белых — высоких и коротких.

Джинсы Levi's

Люблю марку за то, что стирать джинсы можно бесконечно, при этом они не выглядят так, как будто ты их донашиваешь за старшим братом. Когда на джинсах появляются дырочки, я не перестаю их носить, просто режу ещё кухонным ножом.

Часы Nixon

Куплены в «КМ 20», который занимает следующее за «Цветным» место в моём списке любимых магазинов. А часы — единственная вещь из всего, что на мне сейчас надето, которую я купил на свои деньги.

О МАГАЗИНАХ

Вещи покупаю очень редко, даже не помню, когда в последний раз что-то покупал, потому что большая часть моего гардероба — подарки. Как раньше моделям за границей дарили одежду за показы, так и мне часто дарят что-то за работу. Последнее моё увлечение — марка Bohema. Хотя вещи у них женские, у меня есть отличная рубашка и пальто, которые женскими никак не назовёшь.

Обычно в магазины забегаю с друзьями, если им надо что-то купить. Не люблю большие пространства, шоу-румы как-то приятнее. Очень люблю российских дизайнеров, потому что много с ними встречаюсь по работе и уже знаю, кто на что способен.

Недавно у меня украли сумку, и теперь я мечтаю о кожаном рюкзаке Givenchy. Хотя ждать, что его мне кто-то подарит, увы, не приходится! В интернете не покупаю: не могу долго ждать вещь. С удовольствием смотрю аксессуары в винтажных магазинах — попадаются классные, но я их не покупаю, потому что не люблю секонд-хенд.

Фотографии: Дарья Хропачёва