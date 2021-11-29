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Внешний вид29 ноября 2021

Композитор Аня Technomother – о любимой одежде

Композитор Аня Technomother – о любимой одежде
АвторМария Гончарова
ФотографИлья Большаков

Для рубрики «Внешний вид» мы фотографируем красиво или странно одетых горожан в их любимых вещах и просим рассказать связанные с ними истории. В этот раз наша героиня — музыкант и композитор Аня Technomother.

Для рубрики «Внешний вид» мы фотографируем красиво или странно одетых горожан в их любимых вещах и просим рассказать связанные с ними истории. В этот раз наша героиня — музыкант и композитор Аня Technomother.

Мой гардероб — это коллекция, я ее собираю. Есть вещи, которые не вписываются в гардероб, тогда я их дарю или продаю. Стараюсь сделать так, чтобы все вещи «работали», но, конечно, немного лукавлю — есть и те, что лежат или висят годами и я их не ношу. Например, мамина замшевая куртка, которую я никак не могу вписать в гардероб, но при этом она мне дорога, потому что уносит в теплые детские воспоминания. Или джинсы Calvin Klein, которые больше десяти лет назад привезла из Нью-Йорка моя подружка, мы эти джинсы носили по очереди.

Мой стиль расслабленный и ненадуманный. Очень не люблю старательные комплекты. Никогда не надену шапку с лейблом ровно посередине и никогда не стану гладить джинсы. Иногда я одеваюсь и даже не смотрю на себя в зеркало, но в целом очень люблю одежду. Люблю ее выбирать, люблю за ней следить — в смысле, правильно стирать и аккуратно складывать, люблю носить, люблю то, как я себя чувствую в одежде. Наверное, это самое главное.

Когда я была маленькой, то любила рисовать и придумывать себе гардероб. Один раз мама сшила джинсовый комбинезон по моему заказу, он был такой странный, мама не особенно умела шить, ну и запрос у меня был нестандартный, выкройки из «Бурды» бы не подошли. Так вот, я его очень любила, он привлекал внимание и больше ни у кого не было такой вещи. Мне нравилось это ощущение в те времена ширпотреба, когда на рынке 100 разных палаток продавали одинаковые джемперы.

Мой стиль постоянно меняется и я все еще в поиске. Было время, когда я отказалась носить платья и юбки, ходила только в штанах и гриндерсах. Потом был период каблуков и капрошек зимой. Было время, когда я носила только черное и белое, сейчас у меня период цвета, панк-рока и материнства. Надоел этот бесконечный обезличенный лакшери нюд.

Сейчас я совсем не хожу в торговые центры, все покупаю онлайн, ну или заглядываю в секонды. Мне нравится процесс поиска «той самой» вещи. Например, я очень давно пыталась найти боди из коллаборации Maison Martin Margiela и H&M. Я его караулила на «Авито» около года и вот, наконец-то, удача, правда к съемке не успела забрать.

Меня может влюбить в себя вещь без громкого имени, но очень круто спроектированная. У меня есть черная футболка, обычная, но у нее нет боковых швов. Каждый раз ее надевая, я понимаю, что эту вещь сделали с любовью и вниманием к деталям. Еще люблю хорошие ткани, шелковые или кашемировые брюки — для меня проявление любви к своему телу. Однажды я нашла в секонде огромные мужские кашемировые брюки, купила за копейки и перешила их у портнихи, уверена, что буду носить их годами. Люблю вещи и фасоны «вне времени».

Кожаная куртка, секонд-хенд

Худи, H&M х Simon Rocha

Футболка, секонд-хенд

Юбка, Marks and Spenser

Балаклава, Zara

Носки, Uniqlo

Ботинки, секонд-хенд

Рюкзак, Rains

Вообще, с выбором одежды у меня обстоит дело так: я чаще всего знаю, чего я хочу, у меня в голове есть примерный список. Например, одно время мне не хватало косухи и я ее неожиданно нашла за три тысячи в секонд-хенде в Евпатории, где я часто бываю в гостях у бабушки. Там есть несколько крутых секондов, где всегда можно отыскать что-то интересное. Туда ходят всякие дяденьки и тетеньки, которым обычно не нравится то, что нужно мне, поэтому найти сокровища там получается достаточно часто. Например, там я купила все свои лучшие джинсы. Я обожаю футболки с концертных туров всяких звезд и мне нравится искать именно такие в секондах, чтобы они были с историей. Так мне подвернулась футболка с Джастином Бибером, которого я, правда, никогда не слушала и немного даже посмеивалась над ним, когда он был популярен, сейчас же он мне кажется классным, особенно после того, как стал лицом «Баленсиаги». Балаклаву купила на распродаже в «Заре», там намешаны все мои любимые цвета. Худи — любимка, коллаборации эйчика обычно быстро улетают, но мне везет. Юбку купила в инстаграме у девочки, которая ищет вещи в секондах Риги. Ботинки мама попросила купить в секонде, чтобы ходить в походы, но это настолько удобная обувь, что я решила оставить их себе и гуляю с ребенком.

Дождевик, Uterqüe

Поло, H&M

Футболка, кепка, секонд-хенд

Джинсы, Topshop

Кеды, Converse

Этот синий дождевик — одна из самых дорогих моих вещей, у меня случилась любовь с ярко-синим цветом и я решила сделать себе такой подарок. Чувствую себя богачкой, когда в нем хожу. Зеленая футболка из секонд-хенда, она самосшитая, когда я ее покупала, то зацепилась за цвет, она сочетается с неочевидными вещами. Драные джинсы нашла в секонде, мне хотелось в образ добавить панка. Кепку тоже купила в секонде в Евпатории и удивительно, что она была хорошей и не мятой, а то обычно они все деформированные.

Кимоно, винтаж

Юбка, Topshop

Футболка, секонд-хенд

Ботинки, Dr. Martens

Винтажное шелковое кимоно я купила в инстаграме у девочки, которая живет в Грузии и ищет винтаж там, все это достаточно дороговато, но я не смогла устоять перед розовым кимоно. Мечтаю теперь поехать в Грузию и отправиться по ее стопам на поиски прекрасных вещей. Розовые мартенсы купила на «Авито» за 2 тысячи рублей.

Пиджак, секонд-хенд

Сумка, спортивный топ, желтый свитер, H&M

Розовый свитер, секонд-хенд

Бейсболка, секонд-хенд

Каффы, AliExpress

Брюки, Nike

Носки, Calzedonia

Биркенштоки, секонд-хенд

Пиджак найден в секонде в Евпатории, я давно хотела что-то подобное с мужского плеча, но мне был очень важен состав, а тут кашемир и шерсть, идеального качества, новый с бирками и всего за 300 рублей. Розовый свитер тоже нашла в секонде, в юности у меня был похожий хлопковый с косами и я его обожала, очень хотела подобный, нашелся вот такой бледно-розовый, немного выстиранный, он был супер-длинный и я решила его обрезать и подвязать, но из-за того, что я немного криворучка, у него теперь торчат нитки, но мне и так нравится. Каффы, как сказал бы стилист Гоша Карцев, «ссака с алиэкспресса», мне в один момент надоел весь этот нюд и я стала добавлять больше цвета в свой образ, поэтому у меня сейчас много всего яркого. Желтый свитер очень мягкий и я часто ношу его как шарф. Брюки — Nike Golf, то есть, это брюки специально для гольфистов и они идеальной длины, обычно мне приходится брюки подшивать, а тут все как надо изначально. Я их купила, когда была беременна, и они были мне малы, но у них очень крутое качество, что я не смогла устоять, потом решила их продать через наш местный секонд «Сандали тети Вали», но их никто не взял, а я похудела и вернула их обратно, теперь никому не отдам. Свои биркенштоки я нашла лет пять назад в секонде, тогда они были еще не так популярны, но я в вещах очень ценю качество, поэтому, как только взяла их в руки, сразу поняла, какие они крутые. Шерстяные носки сто лет назад купила в Calzedonia и это какие-то идеальные носки, мы вечно боремся с моим мужем, кто их будет носить.

Велосипедки, H&M

Футболка, Гоша Карцев х You wanna

Рубашка, Marks&Spenser

Куртка, шапка, секонд-хенд

Очки, Max Mara

Жемчужные бусы, подарок бабушки

Сумка, Suma project

Ботинки, Dr. Martens

Футболку мне подарил Гоша Карцев, я как-то писала музыку для его коллекции, а принт, кстати, придумал художник из Нижнего Новгорода, что приятно. Мартенсы нашла на «Авито», мне там везет! Жемчужные бусики мне подарила бабушка, у них сломался замок и я их пересобрала с ярким бисером. У рубашки двойной ряд пуговиц и каждый раз, чтобы застегнуться, нужно пройти целый квест, поэтому чаще всего ношу ее нараспашку. Сумка-мешок из парашютной ткани, туда влезает все. Очки Max Mara купила за 700 рублей на «Авито» у какой-то бабулечки, которая продавала свою коллекцию, в подарок она прислала мне салфетку для протирания очков Yves Saint Laurent, приятно!

Брюки, футболка, секонд-хенд

Лонгслив, Nike

Шапка, H&M x Lee

Кулон, сумка, AliExpress

Босоножки, Dr. Martens

Босоножки я, опять же, нашла на «Авито» и разнашивать их приходилось через боль и слезы, даже летом я ходила в носках и мне все равно все натирало. Люблю коллаборации H&M и часто успеваю что-то прикупить редкое. Кулон и сумку нашла на «Алике», я не сильно много там всего покупаю, но иногда что-то акцентное там можно отыскать.

Джинсы, H&M

Юбка, жилетка, секонд-хенд

Кофта, Marks&Spenser

Сумка, сшила сама

Ботинки, гараж-сейл

Очки, Zara

Все вещи из этого лука найдены в секонде, я вообще часто покупаю там одежду, при поиске меня привлекает крой, ткань, цвет и имя, иногда хочется купить какой-то классный бренд, если его находишь, но нужно, чтобы вещь вам все-таки шла. Так, я обожаю Acne и отыскала джинсы в секонде, но это были какие-то скинни, которые я в жизни носить не буду и не взяла, конечно, хотя это один из моих любимых брендов. Итальянские ботинки с мехом пони нашла на барахолке возле «Салюта» шесть лет назад, тогда они мне показались какими-то дорогими, и я их не купила. Мы тогда начали дружить с моим будущим мужем, и он мне неожиданно их подарил. Это, кстати, один из его любимых луков, Вася — художник и может оценить образ по сочетанию цветов, здесь ему все нравится.

Брюки, блузка, секонд-хенд

Ботинки, Dr. Martens

Косынка, Esprit

Это мой образ принцессы Пупырки — я ненавижу гладить, а эта розовая блузка, даже если сжать ее в комок, сама расправится и будет выглядеть классно. Шелковые брюки легчайшие и превосходного качества, я нашла их в весовом секонде и из-за того, что они почти ничего не весили, вышли рублей на 40. Я люблю наблюдать за людьми, поэтому часто ношу очки, чтобы чувствовать себя невидимкой и изучать все исподтишка.

Платье, Cyrille Gassiline

Пиджак, юбка, туфли, платок, сумка, секонд-хенд

Колготки, Calzedonia

Шляпа, подарок подруги

Я раньше очень любила Кирилла Гасилина, который известен еще своими пуховиками-одеялами, очень жаль, что бренд закрылся, но, на самом деле, в последнее время он и испортился, вещи были совсем не того качества. Этому платью много лет, я его купила еще тогда, когда оверсайз был не очень популярен и мне говорили что-то типа «ну ты как монашка», а сейчас этим никого не удивишь. В детстве мне мама часто покупала одежду немного больше, и я меня это парило, мол, почему я хожу в чем-то не по размеру. Когда я стала постарше, то, конечно, покупала себе все размер в размер, было модно все маленькое — все эти коротенькие курточки, так под них совершенно нельзя было ничего надеть теплого, и тогда меня осенило, что можно покупать большего размера, как в детстве, и все будет ок. В общем, я очень рада, что та мода на все узкое закончилась. Пиджак купила у девочки, которая ищет одежду в секондах Риги, она любит японскую эстетику, натуральные ткани, баварские платья, у нее всегда можно найти что-то интересное. Колготки покупала для съемки, но в итоге оставила себе, они такие крутые и больше я такие не видела. Туфли нашла в сешке, но сейчас я, конечно, очень редко хожу на каблуках, только на выступлениях, хотя были времена, когда на каблуках я и зимой ходила, в короткой юбке, в капроновых колготках — стоишь, мерзнешь на остановке, ждешь трамвай, чтобы в консерваторию поехать. Платок купила в Чебоксарах, у нас там есть очень популярная сетка «Улицы Лондона», там можно найти все.

Брюки, черный свитер, секонд-хенд

Ботинки, Dr. Martens

Топ, H&M

Леопардовый свитер, And other stories

Очки, Ray Ban

Ремень, Calvin Klein

Бусы, сделала сама

Обожаю все мягкое, натуральное, уютное — тут замшевые брюки, кашемировый и мохеровый свитера. Еще сто лет назад купила себе на последние деньги очки Ray Ban и очень их любила, а мой муж Вася взял их поносить и тут же потерял, вот подарил такие же.

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