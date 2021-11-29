Композитор Аня Technomother – о любимой одежде

Мой гардероб — это коллекция, я ее собираю. Есть вещи, которые не вписываются в гардероб, тогда я их дарю или продаю. Стараюсь сделать так, чтобы все вещи «работали», но, конечно, немного лукавлю — есть и те, что лежат или висят годами и я их не ношу. Например, мамина замшевая куртка, которую я никак не могу вписать в гардероб, но при этом она мне дорога, потому что уносит в теплые детские воспоминания. Или джинсы Calvin Klein, которые больше десяти лет назад привезла из Нью-Йорка моя подружка, мы эти джинсы носили по очереди.

Мой стиль расслабленный и ненадуманный. Очень не люблю старательные комплекты. Никогда не надену шапку с лейблом ровно посередине и никогда не стану гладить джинсы. Иногда я одеваюсь и даже не смотрю на себя в зеркало, но в целом очень люблю одежду. Люблю ее выбирать, люблю за ней следить — в смысле, правильно стирать и аккуратно складывать, люблю носить, люблю то, как я себя чувствую в одежде. Наверное, это самое главное.

Когда я была маленькой, то любила рисовать и придумывать себе гардероб. Один раз мама сшила джинсовый комбинезон по моему заказу, он был такой странный, мама не особенно умела шить, ну и запрос у меня был нестандартный, выкройки из «Бурды» бы не подошли. Так вот, я его очень любила, он привлекал внимание и больше ни у кого не было такой вещи. Мне нравилось это ощущение в те времена ширпотреба, когда на рынке 100 разных палаток продавали одинаковые джемперы.

Мой стиль постоянно меняется и я все еще в поиске. Было время, когда я отказалась носить платья и юбки, ходила только в штанах и гриндерсах. Потом был период каблуков и капрошек зимой. Было время, когда я носила только черное и белое, сейчас у меня период цвета, панк-рока и материнства. Надоел этот бесконечный обезличенный лакшери нюд.

Сейчас я совсем не хожу в торговые центры, все покупаю онлайн, ну или заглядываю в секонды. Мне нравится процесс поиска «той самой» вещи. Например, я очень давно пыталась найти боди из коллаборации Maison Martin Margiela и H&M. Я его караулила на «Авито» около года и вот, наконец-то, удача, правда к съемке не успела забрать.

Меня может влюбить в себя вещь без громкого имени, но очень круто спроектированная. У меня есть черная футболка, обычная, но у нее нет боковых швов. Каждый раз ее надевая, я понимаю, что эту вещь сделали с любовью и вниманием к деталям. Еще люблю хорошие ткани, шелковые или кашемировые брюки — для меня проявление любви к своему телу. Однажды я нашла в секонде огромные мужские кашемировые брюки, купила за копейки и перешила их у портнихи, уверена, что буду носить их годами. Люблю вещи и фасоны «вне времени».