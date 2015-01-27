Одни тратят большую часть зарплаты на дорогие сумки и обувь, другие принципиально носят масс-маркет и не готовы инвестировать внушительные суммы в собственный гардероб. Очевидно, что ключевые предметы гардероба должны быть хорошего качества: такая вещь прослужит не один сезон и не окажется в мусорном ведре через пару недель. В то же время искать качественную обувь, одежду и аксессуары не обязательно среди люксовых марок. Зачастую идеальную по соотношению цены и качества вещь можно найти в масс-маркете или в среднем ценовом сегменте. Каждую неделю мы рассказываем об одной сезонной вещи в трёх ценовых категориях. В новом выпуске — маленькое чёрное платье, уместное в любой ситуации. цена-качество Где купить мужскую водолазку:

9 вариантов

До 4 тысяч рублей

New Look — 2 130 рублей

Интерпретация платья Уэнсди из «Семейки Аддамс» понравится и тем, кто уже давно окончил школу. Главное преимущество мини с белым воротничком — носить его можно и с лёгким песочным тренчем и аккуратными лодочками, и с бомбером и парой кроссовок.

H&M— 2 299 рублей

Лаконичное платье с крупным узлом на талии в лучших традициях скандинавского минимализма выглядит значительно дороже, чем стоит. В таком не стыдно отправиться на официальное мероприятие, но и в качестве повседневного варианта платье тоже будет уместно. Например, если сочетать его с брогами и пальто контрастного оттенка.

Trends Brands — 3 999 рублей

Ультракороткое платье с пышной мини-юбкой и контрастными вставками способно превратить в звезду вечеринки даже самую скромную его обладательницу. Так что, если не планируете производить столь ошеломляющее впечатление, накиньте поверх тренч и замените массивные каблуки на скромные kitten-heels.

До 5 тысяч рублей

Urban Outfitters — 4 300 рублей

Бархатное платье из винтажной линейки онлайн-магазина вполне подойдёт на каждый день. В холодное время когда его можно носить с объёмным кардиганом крупной вязки или плотным бомбером, а с наступлением лета — с джинсовкой и парой лоферов.

Asos — 4 250 рублей

Аккуратное платье с асимметричным подолом подойдёт тем, кто старается соблюдать рабочий дресс-код (но при этом не слишком усердствует). Советуем комбинировать платье с парой босоножек на устойчивом каблуке или яркими лодочками.

Nnedre — 4 490 рублей

Молодая российская марка NNedre, о которой мы недавно рассказывали, делает простые и функциональные вещи вроде этого чёрного-платья водолазки из плотного хлопка. В отличие от моделей из шифона и тонкого полиэстера такое лучше всего подойдёт для холодного времени когда — здесь и длинный рукав, и высокий ворот. Платье будет отлично смотреться с парой замшевых ботфортов на плоской подошве.

От 8 тысяч рублей

Topshop — 8 тысяч рублей

От основной коллекции Topshop линейка Boutique отличается не только ценами, но и использованием натуральных материалов и небанальным дизайном. Удлинённая шёлковая рубашка понравится тем, кто не любит слишком обтягивающие и нарядные платья, но и переходить на джинсы с футболками тоже не собирается.

Jonathan Saunders — 15 тысяч рублей

Ассортимент онлайн-магазина The Outlet продолжает пополняться. Сейчас, к примеру, на сайте можно найти короткое чёрное платье с контрастной вставкой шотландского дизайнера Jonathan Saunders за вполне разумные деньги (особенно если сравнивать с первоначальной стоимостью). Такая модель лучше всего подойдёт для тёплого времени года, но и в межсезонье платье можно носить с аккуратными ботильонами и длинным плащом или лёгким пальто.

American Retro — 22 тысячи рублей

Французская марка с обманчивым названием American Retro сделала ставку на традиционные силуэты 70-х, которые вновь на пике, и не прогадала. Универсальное чёрное платье было бы скучным, если бы и не бахрома на рукавах и груди — при ходьбе нити красиво развеваются и привлекают всё внимание к его владелице.

Адреса

Asos Asos.com Nasty Gal Nastygal.com The Outlet Theoutlet.ru