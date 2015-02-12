Где купить мужское пальто: 9 вариантов от 6 до 29 тысяч рублей Твидовое пальто Harris Wharf, шерстяное Zara, демократичный вариант Asos — редактор рубрики «Стиль» выбрал девять моделей, которые можно найти в магазинах прямо сейчас
Одни тратят большую часть зарплаты на дорогие сумки и обувь, другие принципиально носят масс-маркет и не готовы инвестировать внушительные суммы в собственный гардероб. Очевидно, что ключевые предметы гардероба должны быть хорошего качества: такая вещь прослужит не один сезон и не окажется в мусорном ведре через пару недель. В то же время искать качественную обувь, одежду и аксессуары не обязательно среди люксовых марок. Зачастую идеальную по соотношению цены и качества вещь можно найти в масс-маркете или в среднем ценовом сегменте.
Каждую неделю мы рассказываем об одной сезонной вещи в трёх ценовых категориях. В новом выпуске — светлое пальто, которым с наступлением плюсовой температуры можно заменить наскучивший тёмный пуховик.
цена-качество
Где купить женское пальто:
9 вариантов
До 8 тысяч рублей
Stanley Adams — 6 тысяч рублей
Укороченное песочное пальто, как и многие другие вещи из осенне-зимних коллекций, оказалось на распродаже. Размеры заканчиваются стремительно, но если застать нужный удастся, советуем брать без лишних раздумий. Сносный состав позволяет носить пальто уже сейчас, а благодаря лаконичному крою оно легко впишется в повседневный гардероб.
Zara — 7 тысяч рублей
Шерстяное пальто Zara нейтрального серого оттенка подойдёт тем, кто придерживается классического стиля или уже смирился со строгим дресс-кодом на работе. В сочетании с пиджаком и брюками оно будет смотреться куда более уместно, нежели цветная парка или пуховик. Воротником-стойкой отъявленные минималисты могут заменить вечно теряющийся шарф.
Asos — 7 800 рублей
Серый бушлат в ёлочку собственной марки онлайн-гиганта тоже оказался на распродаже и скинул ровно половину от первоначальной стоимости. Учитывая легкомысленную длину, полупальто лучше приберечь до весны, а с наступлением уверенного плюса — носить с тёмными брюками и брогами.
До 14 500 рублей
Topman — 13 тысяч рублей
Несмотря на непростые времена и закрытие нескольких магазинов, Topshop по-прежнему держится на российском рынке и уходить никуда не собирается.
В мужской отдел к новому сезону прибыли лёгкие тренчи, плотные пиджаки и лаконичные пальто. Модель прямого кроя можно дополнить цветными чиносами (лучше избегать слишком ярких оттенков) и любимой парой кроссовок.
8 000–14 250 рублей
Распродажу в онлайн-аутлете Yoox можно застать круглый год, меняются лишь коллекции и размер скидок. В осенне-зимней линейке ещё остались тёплые куртки и бушлаты с приличным процентом шерсти в составе. Серое пальто станет хорошей альтернативой наскучившему чёрному или тёмно-синему, в котором вы отходили добрых полгода вечной мерзлоты.
Asos Reclaimed Vintage — 14 тысяч рублей
Одна из наиболее интересных линеек собственной марки Asos — Reclaimed Vintage. Это мужская и женская одежда и аксессуары из винтажных материалов в современном прочтении. Объёмное пальто приятной персиковой расцветки не будет выглядеть старомодно, даже если вы решите дополнить его шляпой-федорой и костюмными брюками в клетку.
От 15 тысяч рублей
Brian Dales — 15 200 рублей
Приталенное шерстяное пальто в мелкую клетку понравится фанатам английских детективов и Шерлока Холмса. Чтобы образ получился законченным, можно потратиться на широкополую шляпу и шёлковый платок, но и без этих аксессуаров пальто будет смотреться ничуть не хуже.
Theory — 26 300 рублей
Пальто Theory с длинным ворсом попало в эту подборку не только благодаря жизнерадостной расцветке (марсала — цвет года по версии Pantone), но и за счёт удачного кроя. Оно будет одинаково хорошо смотреться как с тёмными джинсами и кроссовками, так и с классическими брюками и ботинками.
Harris Wharf— 28 500 рублей
Ещё один вариант с распродажи — твидовое пальто британской марки Harris Wharf. Несмотря на стопроцентную шерсть в составе, модель достаточно лёгкая, так что носить его сейчас лучше с толстым свитером и кашемировым шарфом.
Адреса
Asos
East Dane
Yoox
Zara
Topman
пл. Киевского Вокзала, 2
+7 (495) 980–51–72