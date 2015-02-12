Одни тратят большую часть зарплаты на дорогие сумки и обувь, другие принципиально носят масс-маркет и не готовы инвестировать внушительные суммы в собственный гардероб. Очевидно, что ключевые предметы гардероба должны быть хорошего качества: такая вещь прослужит не один сезон и не окажется в мусорном ведре через пару недель. В то же время искать качественную обувь, одежду и аксессуары не обязательно среди люксовых марок. Зачастую идеальную по соотношению цены и качества вещь можно найти в масс-маркете или в среднем ценовом сегменте. Каждую неделю мы рассказываем об одной сезонной вещи в трёх ценовых категориях. В новом выпуске — светлое пальто, которым с наступлением плюсовой температуры можно заменить наскучивший тёмный пуховик. цена-качество Где купить женское пальто:

9 вариантов

До 8 тысяч рублей

Stanley Adams — 6 тысяч рублей

Укороченное песочное пальто, как и многие другие вещи из осенне-зимних коллекций, оказалось на распродаже. Размеры заканчиваются стремительно, но если застать нужный удастся, советуем брать без лишних раздумий. Сносный состав позволяет носить пальто уже сейчас, а благодаря лаконичному крою оно легко впишется в повседневный гардероб.

Zara — 7 тысяч рублей

Шерстяное пальто Zara нейтрального серого оттенка подойдёт тем, кто придерживается классического стиля или уже смирился со строгим дресс-кодом на работе. В сочетании с пиджаком и брюками оно будет смотреться куда более уместно, нежели цветная парка или пуховик. Воротником-стойкой отъявленные минималисты могут заменить вечно теряющийся шарф.

Asos — 7 800 рублей

Серый бушлат в ёлочку собственной марки онлайн-гиганта тоже оказался на распродаже и скинул ровно половину от первоначальной стоимости. Учитывая легкомысленную длину, полупальто лучше приберечь до весны, а с наступлением уверенного плюса — носить с тёмными брюками и брогами.

До 14 500 рублей

Topman — 13 тысяч рублей

Несмотря на непростые времена и закрытие нескольких магазинов, Topshop по-прежнему держится на российском рынке и уходить никуда не собирается.

В мужской отдел к новому сезону прибыли лёгкие тренчи, плотные пиджаки и лаконичные пальто. Модель прямого кроя можно дополнить цветными чиносами (лучше избегать слишком ярких оттенков) и любимой парой кроссовок.

8 000–14 250 рублей

Распродажу в онлайн-аутлете Yoox можно застать круглый год, меняются лишь коллекции и размер скидок. В осенне-зимней линейке ещё остались тёплые куртки и бушлаты с приличным процентом шерсти в составе. Серое пальто станет хорошей альтернативой наскучившему чёрному или тёмно-синему, в котором вы отходили добрых полгода вечной мерзлоты.

Asos Reclaimed Vintage — 14 тысяч рублей

Одна из наиболее интересных линеек собственной марки Asos — Reclaimed Vintage. Это мужская и женская одежда и аксессуары из винтажных материалов в современном прочтении. Объёмное пальто приятной персиковой расцветки не будет выглядеть старомодно, даже если вы решите дополнить его шляпой-федорой и костюмными брюками в клетку.

От 15 тысяч рублей

Brian Dales — 15 200 рублей

Приталенное шерстяное пальто в мелкую клетку понравится фанатам английских детективов и Шерлока Холмса. Чтобы образ получился законченным, можно потратиться на широкополую шляпу и шёлковый платок, но и без этих аксессуаров пальто будет смотреться ничуть не хуже.

Theory — 26 300 рублей

Пальто Theory с длинным ворсом попало в эту подборку не только благодаря жизнерадостной расцветке (марсала — цвет года по версии Pantone), но и за счёт удачного кроя. Оно будет одинаково хорошо смотреться как с тёмными джинсами и кроссовками, так и с классическими брюками и ботинками.

Harris Wharf— 28 500 рублей

Ещё один вариант с распродажи — твидовое пальто британской марки Harris Wharf. Несмотря на стопроцентную шерсть в составе, модель достаточно лёгкая, так что носить его сейчас лучше с толстым свитером и кашемировым шарфом.

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