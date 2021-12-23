26 декабря, воскресенье
Москва
Россия
Войти
Россия
Промо
23 декабря 2021

С новой пользой: десять подарков от ИКЕА, которые точно пригодятся дома

С новой пользой: десять подарков от ИКЕА, которые точно пригодятся дома
АвторThe Village Нижний Новгород Specials

В предновогодней суматохе и бесконечных походах по магазинам в поисках подарков есть опасность накупить, на первый взгляд, необходимых вещей, которые потом придется прятать в дальний угол или передаривать знакомым.

The Village Нижний Новгород подготовил дайджест товаров с зимней распродажи ИКЕА, которые не только помогут создать праздничное настроение, но и будут полезны в повседневной жизни в течение всего года.

В предновогодней суматохе и бесконечных походах по магазинам в поисках подарков, есть опасность накупить, на первый взгляд, необходимых вещей, которые потом придется прятать в дальний угол или передаривать знакомым.

The Village Нижний Новгород подготовил дайджест товаров с зимней распродажи ИКЕА, которые не только помогут создать праздничное настроение, но и будут полезны в повседневной жизни в течение всего года.

Табурет KYRRE

999 ₽ 699

Отмечать Новый год в кругу семьи для многих — священная традиция, которая проходит через несколько поколений. Лучше заранее позаботиться о том, чтобы места хватило всем и не пришлось перед боем курантов лихорадочно искать стулья у соседей. А когда праздники закончатся, табурет можно использовать вместо прикроватного столика — и не ломать голову, куда поставить кашпо с любимым фикусом, когда подоконник уже превратился в домашние джунгли.

Гирлянда с батарейным питанием STRÅLA

799 ₽ 499 ₽

Давайте признаемся себе: все мы с самого детства падки на светящиеся огоньки и искрящуюся мишуру вокруг елки. Если декабрьские дедлайны застигли врасплох, а в доме ни намека на новогоднее настроение — пара гирлянд может сотворить чудеса и принести домой настоящий праздник, с которым можно не расставаться до самой весны.

Настольная лампа из нержавеющей стали RÅVAROR

2 999 ₽ 1 499 ₽

Полночь. За окном неспящего мегаполиса медленно падает снег. Шляпа-федора, помятый песочный плащ и спрятанный в столе револьвер — вечные спутники уставшего детектива. Правильное освещение создаст нужную атмосферу и не испортит зрение даже при чтении самого «темного» нуара. Лучше не прятаться с фонариком под одеялом, а выбрать лампу, которая крепится на любой поверхности и дает направленный мягкий свет.

Подставка для ноутбука BYLLAN

1199 ₽ 899 ₽

Когда в семье на удаленке работает несколько человек, при этом в коворкингах вам неуютно, а в кофейнях шумновато, приходится идти на уступки. С помощью подставки для ноутбука можно обустроить рабочее место в любом уголке комнаты или даже лежа на кровати. Шум ноутбука, конечно, проигрывает в сравнении с мурлыканьем кота на коленках, но отчет своими лапками он за вас не сделает.

Набор кухонной посуды KVÄLLSVARD

1 999 ₽ 999

Кухонная посуда, вроде кастрюль и сковородок, входит в категорию предметов, которые всегда почему-то жалко купить, а от старых избавиться сложно. Даже если вы только учитесь основам кухонной алхимии, в новой посуде и еда кажется вкуснее, и готовить проще (никакой магии — чистая физика: вода быстрее закипает, и к стенкам ничего не прилипает). А пока два волшебных слова — горшочек, вари!

Мягкая игрушка, тигр MULNA

699 ₽ 499 ₽

Хотя диджитальное погружение современного ребенка начинается с самых ранних лет, плюшевым другом все еще можно порадовать любого юного любителя Майнкрафта — или даже взрослого! Тигр, хоть животное и своенравное, любит погреться на солнышке и поиграть в свое удовольствие, поэтому задобрить символ наступающего года, особенно такой уютный, лишним точно не будет.

Коробка с крышкой PINGLA

199 ₽ 149 ₽ / 2 шт.

Если пока вы не готовы жить по принципам уборки Мари Кондо — избавиться от ненужных вещей раз и навсегда, а порядка хочется, то на помощь придут объемные и яркие коробки. В них можно спрятать как все инструменты для рукоделия и памятные безделушки, так и ванные принадлежности и весь отряд из пластмассовых солдатиков, на который постоянно боишься ненароком наступить.

Письменный стол INGATORP

9 999 ₽ 7 999 ₽

Иногда бывает полезно заново изобретать велосипед: взять проверенный годами дизайн и добавить к нему современную эргономичность. Легким движением руки компактный стол-книжка превращается в рабочий, где поместится все: техника, органайзеры для хранения и канцелярия, а портящие эстетику провода будут спрятаны под столешницей.

Рама для фото YLLEVAD

149 ₽ 89 ₽

Хотя возможности облачных хранилищ для наших фото на смартфонах безграничны, некоторые счастливые моменты хочется сохранить в материальной форме. Можно создать свой конструктор из воспоминаний или мудборд для вдохновения — и никаких лишних гвоздей! Соцсети без дела тоже не останутся: сами себя селфи не разместят — не пропадать же добру?

Плед, бежевый/коричневый INGELÖV

2 799 ₽ 1 999 ₽

Если для вас зима, в первую очередь, не про задорные саночные гонки и поединки снежками, а время красных носов и заледеневших дорожек, то всегда можно остаться дома, закутавшись в плед и попивая какао за просмотром любимой семейной комедии. Не забываем, световой день уже начал увеличиваться, а там и до пикников на летней полянке совсем недолго.

Еще больше выгодных предложений и полезных решений для вашего дома вы можете найти на сайте ИКЕА. Предложения распродажи действуют только для членов клуба IKEA Family. Оформить карту вы можете на сайте или в магазине ИКЕА.

Оформить карту

Материал подготовлен
при поддержке

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Места

Бренды

Новое и лучшее

Памяти Дмитрия Зимина — главного просветителя и мецената независимой журналистики в России

Почему анонимность в интернете — это миф

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве

Фанаты клубов, которые всегда проигрывают

Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус

Первая полоса

Памяти Дмитрия Зимина — главного просветителя и мецената независимой журналистики в России

Рассказываем о главных проектах бизнесмена и ученого

Памяти Дмитрия Зимина — главного просветителя и мецената независимой журналистики в России
Рассказываем о главных проектах бизнесмена и ученого

Почему анонимность в интернете — это миф
Почему анонимность в интернете — это миф И как работает «пробив» пользователей
Почему анонимность в интернете — это миф

Почему анонимность в интернете — это миф
И как работает «пробив» пользователей

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве ВЭУ, кафе «Снежок» и концерт Антохи МС
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
ВЭУ, кафе «Снежок» и концерт Антохи МС

Фанаты клубов, которые всегда проигрывают
Фанаты клубов, которые всегда проигрывают
Фанаты клубов, которые всегда проигрывают

Фанаты клубов, которые всегда проигрывают

Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус
Промо
Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус
Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус
Промо

Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус

Где есть и пить в Петербурге на каникулах
Где есть и пить в Петербурге на каникулах Новые рестораны, дегустационные сеты, доставка новогодней еды и гастрономические подарки
Где есть и пить в Петербурге на каникулах

Где есть и пить в Петербурге на каникулах
Новые рестораны, дегустационные сеты, доставка новогодней еды и гастрономические подарки

Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»
Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»
Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»

Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
Спецпроект
The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
Спецпроект

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам

12 новых детских книг
12 новых детских книг Рассказываем, что читать в праздники
12 новых детских книг

12 новых детских книг
Рассказываем, что читать в праздники

Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Спецпроект
Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться: Сможете ли вы сберечь себя, бюджет и нервы
Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Спецпроект

Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Сможете ли вы сберечь себя, бюджет и нервы

Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина
Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина
Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина

Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина

«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист
«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист Света Матвеева рассказывает, как все это пережить
«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист

«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист
Света Матвеева рассказывает, как все это пережить

Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет
Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет Для тех, кто не хочет готовить 31 декабря
Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет

Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет
Для тех, кто не хочет готовить 31 декабря

Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»
Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»
Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»

Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании
Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании Для новогодней и любой другой вечеринки
Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании

Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании
Для новогодней и любой другой вечеринки

Жемчужные бусы и живая щука: Как одеться на ВЭУ
Жемчужные бусы и живая щука: Как одеться на ВЭУ Вы Морозко или бард?
Жемчужные бусы и живая щука: Как одеться на ВЭУ

Жемчужные бусы и живая щука: Как одеться на ВЭУ
Вы Морозко или бард?

Невидимые враги: Чем мы дышим дома
Спецпроект
Невидимые враги: Чем мы дышим дома И почему очищение и контроль влажности воздуха актуальны круглый год
Невидимые враги: Чем мы дышим дома
Спецпроект

Невидимые враги: Чем мы дышим дома
И почему очищение и контроль влажности воздуха актуальны круглый год

В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника
В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника
В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника

В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника

Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году
Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году
Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году

Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году

Подпишитесь на рассылку