С новой пользой: десять подарков от ИКЕА, которые точно пригодятся дома
В предновогодней суматохе и бесконечных походах по магазинам в поисках подарков есть опасность накупить, на первый взгляд, необходимых вещей, которые потом придется прятать в дальний угол или передаривать знакомым.
The Village Нижний Новгород подготовил дайджест товаров с зимней распродажи ИКЕА, которые не только помогут создать праздничное настроение, но и будут полезны в повседневной жизни в течение всего года.
В предновогодней суматохе и бесконечных походах по магазинам в поисках подарков, есть опасность накупить, на первый взгляд, необходимых вещей, которые потом придется прятать в дальний угол или передаривать знакомым.
The Village Нижний Новгород подготовил дайджест товаров с зимней распродажи ИКЕА, которые не только помогут создать праздничное настроение, но и будут полезны в повседневной жизни в течение всего года.
Табурет KYRRE
999 ₽ 699 ₽
Отмечать Новый год в кругу семьи для многих — священная традиция, которая проходит через несколько поколений. Лучше заранее позаботиться о том, чтобы места хватило всем и не пришлось перед боем курантов лихорадочно искать стулья у соседей. А когда праздники закончатся, табурет можно использовать вместо прикроватного столика — и не ломать голову, куда поставить кашпо с любимым фикусом, когда подоконник уже превратился в домашние джунгли.
Гирлянда с батарейным питанием STRÅLA
799 ₽ 499 ₽
Давайте признаемся себе: все мы с самого детства падки на светящиеся огоньки и искрящуюся мишуру вокруг елки. Если декабрьские дедлайны застигли врасплох, а в доме ни намека на новогоднее настроение — пара гирлянд может сотворить чудеса и принести домой настоящий праздник, с которым можно не расставаться до самой весны.
Настольная лампа из нержавеющей стали RÅVAROR
2 999 ₽ 1 499 ₽
Полночь. За окном неспящего мегаполиса медленно падает снег. Шляпа-федора, помятый песочный плащ и спрятанный в столе револьвер — вечные спутники уставшего детектива. Правильное освещение создаст нужную атмосферу и не испортит зрение даже при чтении самого «темного» нуара. Лучше не прятаться с фонариком под одеялом, а выбрать лампу, которая крепится на любой поверхности и дает направленный мягкий свет.
Подставка для ноутбука BYLLAN
1199 ₽ 899 ₽
Когда в семье на удаленке работает несколько человек, при этом в коворкингах вам неуютно, а в кофейнях шумновато, приходится идти на уступки. С помощью подставки для ноутбука можно обустроить рабочее место в любом уголке комнаты или даже лежа на кровати. Шум ноутбука, конечно, проигрывает в сравнении с мурлыканьем кота на коленках, но отчет своими лапками он за вас не сделает.
Набор кухонной посуды KVÄLLSVARD
1 999 ₽ 999 ₽
Кухонная посуда, вроде кастрюль и сковородок, входит в категорию предметов, которые всегда почему-то жалко купить, а от старых избавиться сложно. Даже если вы только учитесь основам кухонной алхимии, в новой посуде и еда кажется вкуснее, и готовить проще (никакой магии — чистая физика: вода быстрее закипает, и к стенкам ничего не прилипает). А пока два волшебных слова — горшочек, вари!
Мягкая игрушка, тигр MULNA
699 ₽ 499 ₽
Хотя диджитальное погружение современного ребенка начинается с самых ранних лет, плюшевым другом все еще можно порадовать любого юного любителя Майнкрафта — или даже взрослого! Тигр, хоть животное и своенравное, любит погреться на солнышке и поиграть в свое удовольствие, поэтому задобрить символ наступающего года, особенно такой уютный, лишним точно не будет.
Коробка с крышкой PINGLA
199 ₽ 149 ₽ / 2 шт.
Если пока вы не готовы жить по принципам уборки Мари Кондо — избавиться от ненужных вещей раз и навсегда, а порядка хочется, то на помощь придут объемные и яркие коробки. В них можно спрятать как все инструменты для рукоделия и памятные безделушки, так и ванные принадлежности и весь отряд из пластмассовых солдатиков, на который постоянно боишься ненароком наступить.
Письменный стол INGATORP
9 999 ₽ 7 999 ₽
Иногда бывает полезно заново изобретать велосипед: взять проверенный годами дизайн и добавить к нему современную эргономичность. Легким движением руки компактный стол-книжка превращается в рабочий, где поместится все: техника, органайзеры для хранения и канцелярия, а портящие эстетику провода будут спрятаны под столешницей.
Рама для фото YLLEVAD
149 ₽ 89 ₽
Хотя возможности облачных хранилищ для наших фото на смартфонах безграничны, некоторые счастливые моменты хочется сохранить в материальной форме. Можно создать свой конструктор из воспоминаний или мудборд для вдохновения — и никаких лишних гвоздей! Соцсети без дела тоже не останутся: сами себя селфи не разместят — не пропадать же добру?
Плед, бежевый/коричневый INGELÖV
2 799 ₽ 1 999 ₽
Если для вас зима, в первую очередь, не про задорные саночные гонки и поединки снежками, а время красных носов и заледеневших дорожек, то всегда можно остаться дома, закутавшись в плед и попивая какао за просмотром любимой семейной комедии. Не забываем, световой день уже начал увеличиваться, а там и до пикников на летней полянке совсем недолго.
Еще больше выгодных предложений и полезных решений для вашего дома вы можете найти на сайте ИКЕА. Предложения распродажи действуют только для членов клуба IKEA Family. Оформить карту вы можете на сайте или в магазине ИКЕА.
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