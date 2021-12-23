С новой пользой: десять подарков от ИКЕА, которые точно пригодятся дома

В предновогодней суматохе и бесконечных походах по магазинам в поисках подарков есть опасность накупить, на первый взгляд, необходимых вещей, которые потом придется прятать в дальний угол или передаривать знакомым.

The Village Нижний Новгород подготовил дайджест товаров с зимней распродажи ИКЕА, которые не только помогут создать праздничное настроение, но и будут полезны в повседневной жизни в течение всего года.

В предновогодней суматохе и бесконечных походах по магазинам в поисках подарков, есть опасность накупить, на первый взгляд, необходимых вещей, которые потом придется прятать в дальний угол или передаривать знакомым.

The Village Нижний Новгород подготовил дайджест товаров с зимней распродажи ИКЕА, которые не только помогут создать праздничное настроение, но и будут полезны в повседневной жизни в течение всего года.