Нитевые методы APTOS Все о процедуре до и после
Время идет, молодость уходит. Но, как ни крути, прощаться с ней совсем не хочется. К счастью, российский пластический хирург Марлен Суламанидзе придумал, как сохранить естественную красоту и свежесть внешнего вида на долгие годы. Он разработал специальные нити APTOS, которые используются для проведения одноименной методики лифтинга и омоложения лица и тела. Эта процедура популярна в более 50 странах мира. В материале подробно рассказываем все о нитевых методах APTOS, а также развенчиваем мифы и предрассудки, связанные с ними.
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Что такое нити APTOS?
Компания APTOS работает с 1996 года, внедряя новые разработки в области нитевого омоложения. Их методы вобрали в себя преимущества пластической хирургии и инъекционных косметических процедур. Такой подход по сохранению молодости менее травматичен, чем хирургическая подтяжка. Да и к тому же он дает естественный эффект и может надолго отсрочить необходимость пластической операции.
Сама процедура нитевого лифтинга занимает не более часа и проводится с применением местной анестезии. Побочные эффекты от нее сведены к минимуму. Результат виден сразу после окончания процедуры и становится особенно выраженным через две недели, после завершения реабилитационного периода. В зависимости от выбранных нитей и индивидуальных особенностей кожи, а также соблюдений всех рекомендаций лечащего врача, эффектом омоложения можно любоваться до пяти лет. Нити APTOS имеют микроскопические насечки, поэтому надежно удерживаются под кожей и не сдвигаются со временем.
Какие бывают нити APTOS?
APTOS предлагает нити двух типов: рассасывающиеся и нерассасывающиеся. Рассасывающиеся нити состоят из сополимера L-лактида с Ꜫ-капролактоном. Это линейка Nano, Excellence, Light Lift. Их используют для деликатной коррекции видимых изменений, мелких морщин и складок. Нерассасывающиеся нити из полипропилена (Surgical) — для коррекции выраженных изменений с более длительным результатом. Тип и технологию введения нитей определит врач во время предварительной консультации в зависимости от вашего возраста и степени выраженности проблемы.
Показания нитевого лифтинга
Кольца Венеры, морщины печали, второй подбородок — знакомые словосочетания? Забыть о них и больше никогда не вспоминать помогают нити APTOS. Основные проблемы, которые они решают: дряблая кожа, нечеткий овал лица, опущенные брови, морщины вокруг глаз, носогубные складки, признаки старения в области шеи и декольте, асимметрия лица при повреждении лицевого нерва. Но если вы обнаружили у себя неровность кожного рельефа, птоз щечно-скуловой области и брыли, не спешите расстраиваться. Нитевой лифтинг избавляет и от этих проблем. Что касается рук, живота, колен и бедер, нити APTOS и с них убирают дряблость, сохраняя свежий вид. Заметим, что такая процедура позволяет не только избавиться от признаков старения, но и скорректировать форму подбородка, носа, ушей, а также подтянуть и укрепить проблемные области тела, в том числе область груди.
Противопоказания нитевого лифтинга
Нитевой метод — это все-таки малоинвазивная процедура, поэтому она имеет ряд абсолютных и относительных противопоказаний. Если у вас острые воспалительные процессы или кожные заболевания в зоне вмешательства, ОРВИ, обостренное хроническое заболевание, вирусные гепатиты, проводить нитевое омоложение не следует. Также процедуру не будут делать в случае аутоиммунных и соматических заболеваний, артериальной гипертензии, ВИЧ-инфекции, нарушений свертываемости крови, склонности к образованию келоидных рубцов, поливалентной аллергии, онкологических заболеваний. Отказ в процедуре вы получите и при психических и нервных расстройствах, первой недели менструации, беременности и лактации, ранее введенных небиодеградируемых инъекционных материалах, имплантах. Перед процедурой в обязательном порядке лечащий врач проведет с вами консультацию, на которой не только укажет на показания и противопоказания, но и расскажет про реабилитационный период и возможные временные побочные эффекты.
Реабилитация после нитей APTOS
Реабилитационный период в среднем занимает от одной до двух недель. За это время в местах установки нитей могут возникнуть отеки, небольшие синяки и болевые ощущения. Но не пугайтесь, это естественные проявления процесса восстановления после инвазивного вмешательства. А если вдруг вас начали беспокоить воспалительные реакции и крупные гематомы, тогда следует незамедлительно обратиться к врачу.
Чтобы реабилитация прошла как можно спокойнее, нужно строго следовать рекомендациям по уходу за кожей. Это избавит от неприятных ощущений и снизит вероятность возникновения осложнений. Также воздержитесь на пару дней от приема горячей и острой пищи. В течение первых трех недель постарайтесь не заниматься физической активностью. На два месяца откажитесь от массажа и физиотерапевтических процедур. По возможности избегайте активной мимики в первые две недели. Не посещайте баню, сауну, старайтесь меньше находиться на солнце и не принимайте горячий душ на протяжении первого месяца. И не употребляйте алкоголь две недели после процедуры.
Для наблюдения за процессом восстановления специалисты рекомендуют приходить к ним на седьмой, четырнадцатый день после процедуры, а также через три и шесть месяцев. Но, как правило, уже к концу третьей недели завершается процесс заживления, мягкие ткани приобретают естественный вид, и вы можете отметить значительный эффект улучшения качества вашей кожи.
Стоимость процедуры
Стоимость услуги нитей APTOS всегда рассчитывается в индивидуальном порядке. На первичном приеме врач проведет с вами консультацию, сделает осмотр и оценку состояния кожи, определит зоны коррекции и планируемый объем работ, конечно же, с вашими пожеланиями. И вот только после этого уже сформирует конечную стоимость. Также на финальную стоимость может повлиять количество и разновидность применяемых нитей — рассасывающиеся или нерассасывающиеся. Постановка нитей APTOS осуществляется строго в соответствии с индивидуальными анатомическими особенностями строения лица и тела: структуры кожного покрова, расположения мышц и нервных окончаний.
Мифы и предрассудки
Многие думают, что нити будут ограничивать мимику. Спешим вам сообщить, это первый миф. Продукция APTOS не содержит ботулотоксин или другие вещества, влияющие на подвижность мускулатуры. Поэтому технология введения нитей исключает даже минимальную вероятность ограничения активности лицевых мышц, конечно же, за исключением периода реабилитации.
Кто-то считает, что по истечении времени нити нужно будет извлечь. Но, как мы уже говорили, у APTOS есть две основные разновидности нитей: рассасывающиеся и нерассасывающиеся. Первые, исходя из названия, полностью рассасываются и самостоятельно выводятся из организма уже через год после процедуры, однако эффект лифтинга сохраняется до трех лет. С нерассасывающимися нитями дело обстоит немного иначе, но даже они не требуют извлечения после окончания действия. Исключения составляют индивидуальные просьбы пациентов. Такие нити рассчитаны на более длительный срок — до пяти лет.
Еще один миф, который препятствует вашему омоложению, ярко выраженные контуры нитей под кожей. На самом деле, при правильном введении установка нитей производится под кожу на глубину до 5 мм, что исключает вероятность проявления их рельефности. Если нити все-таки видно, значит вам неправильно ввели материал.
А как же болевые ощущения? Нити относятся к малотравматичным методам и считаются относительно безболезненной процедурой. Однако, даже небольшой прокол требует обезболивания. Поэтому для вашего комфорта врачи применяют местную анестезию, которая предполагает введение раствора анестетика в область прокола и по контуру введения нитей. Сама имплантация нитей боли не вызывает. Допустимы лишь легкие неприятные ощущения в начале процедуры и после прекращения анестезии. Решившись на процедуру, можно быть полностью уверенным, что метод омоложения, разработанный компанией APTOS, безопасен и эффективен.
Фото: обложка – blog.sololaki.ru; 1 – zen.yandex.ru; 2 – bcmm.ru; 3 – karameljka.ru; 4,7 – davanusala.lv; 5 – medinnova.ru; 6 – skinlogic.co.za; 8 –medinnova.ru ; 9 – fox-fort.ru; 10 – pulse.mail.ru; 11 – headinsider.net; 12 – attuale.ru.
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