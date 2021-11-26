Нитевые методы APTOS

Что такое нити APTOS?

Компания APTOS работает с 1996 года, внедряя новые разработки в области нитевого омоложения. Их методы вобрали в себя преимущества пластической хирургии и инъекционных косметических процедур. Такой подход по сохранению молодости менее травматичен, чем хирургическая подтяжка. Да и к тому же он дает естественный эффект и может надолго отсрочить необходимость пластической операции.

Сама процедура нитевого лифтинга занимает не более часа и проводится с применением местной анестезии. Побочные эффекты от нее сведены к минимуму. Результат виден сразу после окончания процедуры и становится особенно выраженным через две недели, после завершения реабилитационного периода. В зависимости от выбранных нитей и индивидуальных особенностей кожи, а также соблюдений всех рекомендаций лечащего врача, эффектом омоложения можно любоваться до пяти лет. Нити APTOS имеют микроскопические насечки, поэтому надежно удерживаются под кожей и не сдвигаются со временем.