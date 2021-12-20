8 вещей, которые мы будем носить этой зимой

Каждый год первые холода наводят некоторую панику — как одеваться, если еще вчера было плюс два, а сегодня уже минус 18? В чем будет комфортно, тепло и удобно? Хорошо, что японский бренд UNIQLO все придумал за нас — там инновационные материалы, классные технологии, сохраняющие тепло, ну и лаконичный стильный дизайн, благодаря которому легко создавать многослойные образы и не быть похожим на капусту. Предлагаем вашему вниманию 8 вещей, которые точно нужно носить этой зимой и чувствовать себя прекрасно.

Каждый год первые холода наводят некоторую панику — как одеваться, если еще вчера было плюс два, а сегодня уже минус 18? В чем будет комфортно, тепло и удобно? Хорошо, что японский бренд Uniqlo все придумал за нас — там инновационные материалы, классные технологии, сохраняющие тепло, ну и лаконичный стильный дизайн, благодаря которому легко создавать многослойные образы и не быть похожим на капусту. Предлагаем вашему вниманию 8 вещей, которые точно нужно носить этой зимой и чувствовать себя прекрасно.