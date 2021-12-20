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20 декабря 2021

8 вещей, которые мы будем носить этой зимой

8 вещей, которые мы будем носить этой зимой
АвторThe Village Нижний Новгород Specials

Каждый год первые холода наводят некоторую панику — как одеваться, если еще вчера было плюс два, а сегодня уже минус 18? В чем будет комфортно, тепло и удобно? Хорошо, что японский бренд UNIQLO все придумал за нас — там инновационные материалы, классные технологии, сохраняющие тепло, ну и лаконичный стильный дизайн, благодаря которому легко создавать многослойные образы и не быть похожим на капусту. Предлагаем вашему вниманию 8 вещей, которые точно нужно носить этой зимой и чувствовать себя прекрасно.

Каждый год первые холода наводят некоторую панику — как одеваться, если еще вчера было плюс два, а сегодня уже минус 18? В чем будет комфортно, тепло и удобно? Хорошо, что японский бренд Uniqlo все придумал за нас — там инновационные материалы, классные технологии, сохраняющие тепло, ну и лаконичный стильный дизайн, благодаря которому легко создавать многослойные образы и не быть похожим на капусту. Предлагаем вашему вниманию 8 вещей, которые точно нужно носить этой зимой и чувствовать себя прекрасно.

01

Ультралегкая пуховая куртка

6 999 рублей

Классика жанра, в таких пуховиках ходят многие, но это не значит, что они теряют свою актуальность, наоборот, это лучший выбор для зимней прогулки – объемный, но при этом теплый, его можно регулировать под любую фигуру, для этого у куртки есть специальные резинки. Водоотталкивающее покрытие и пух премиум-класса, при этом если пуховик свернуть в специальный мешочек, то он займет совсем мало места и уместится даже в небольшой сумке. Весит мало – профита много, идеальная куртка, если вы летите из тепла в холод или наоборот.

02

Носки

2 пары, 799 рублей

Носки от UNIQLO носят кажется все, они не только яркие и красивые, но и отлично сберегают тепло в холодную погоду, ведь выполнены из теплосберегающего материала HEATTECH, ну а еще комплект таких носков – отличный небольшой подарок на Новый год, лишним никогда не будет. Тем более сразу две пары!

03

Водолазка из флиса

999 рублей

Легкая, но при этом теплая водолазка из флиса, которая станет удобным вторым слоем — под рубашку, свитер и жилетку, при этом она аккуратно смотрится и сама по себе. С такой привлекательной ценой можно накупить разных цветов на все случаи жизни.

04

Пижама из фланели

2 999 рублей

Фланелевая пижама в клетку, наверное, самая удобная и комфортная униформа для дома. В такой хорошо проснуться 1 января и провести все новогодние каникулы дома за поеданием оливье и просмотром «Один дома». Небольшой лайфхак — верх от пижамы можно носить и просто как рубашку.

05

Ультралегкая пуховая куртка

5 999 рублей

Без надежного пуховика зимой никуда – не перестанем мы повторять эту мантру! У этой модели обновленный трехмерный дизайн, конструкция предусматривает единое полотно сразу для спины, боковых сторон куртки и рукавов, а также особенную легкость движений в плечах. Такую куртку можно носить не просто так, а, например, в комплекте с пальто – получится не только тепло, но и стильно, а зимой это дорогого стоит!

06

Куртка из флиса

1 999 рублей

В такой куртке из пушистого флиса по-настоящему тепло, если научно, то «длинные волокна материала обеспечивают защиту от потери тепла», есть подкладка в карманах из мягкого материала, чтобы согревать руки, а на манжетах — специальные резинки, предотвращающие попадание холодного воздуха. Цветов уйма! Такие флисовые куртки есть и в мужской, и в женской, и в детской коллекции, а значит, можно организовать фэмили-лук и ловить комплименты.

07

Набор гигиенических масок AIRism

599 рублей

Новая реальность — без гигиенических масок нам никуда, и хороший лаконичный вариант — это многоразовые маски AIRism. В них легче дышать, они блокируют до 90% УФ-лучей и защищают лицо от воздействий окружающей среды. К тому же, это очень экологичный вариант — можно купить один набор и использовать его целый год, не забывайте только регулярно их стирать.

08

Шапка

999 рублей

Если вы не поддались повальной моде на балаклавы и все еще выбираете классику — то позвольте себе поэкспериментировать хотя бы с цветом, у UNIQLO большая подборка цветных шапок, которые при этом сочетаются со всей верхней одеждой. Ну, и в наши морозы выражение Суворова про «держи голову в холоде» — совсем неактуально, шапку носить обязательно!

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