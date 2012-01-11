Все повязаны: Шапки, варежки, шарфы на катке The Village нашел на ярмарке в парке Горького теплые вещи для катания на коньках и сувениры и узнал, где и за сколько их можно купить в обычное время.
В этом году найти интересные вещи для катания на коньках стало гораздо проще: в одном только парке Горького появилось сразу три линейки зимней одежды и различных аксессуаров: шапки, варежки, носки, шарфы и даже свитеры. The Village узнал, кто и какие вещи производит для катков, сколько они стоят и из чего сделаны.
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Heart of Moscow
Что продают: носки, варежки, значки, набор открыток с фотографиями Николая Рахманова
Новый проект бренда Babúshkov вообще-то делает сувениры для туристов, но, помимо значков и открыток с фотографиями московских достопримечательностей, у них можно купить и теплые красивые вещи. Первоначально товары появились на предновогодней ярмарке в парке Горького, а теперь их можно найти на втором этаже в универмаге «Цветной», правда, уже дороже. В парк сувениры вернутся на время празднования Масленицы с 24 по 26 февраля.
Цены:
Носки и варежки — 650 рублей в парке Горького (820 рублей — в «Цветном»),
Значок 10х10 мм — 150 рублей (190 рублей),
Набор открыток — 400 рублей (500 рублей).
«МемАрт»
Что продают: свитеры, варежки, митенки, шапки, гетры, толстовки, безрукавки, значки, броши, блокноты, кружки.
У компании «МемАрт», прежде занимавшейся сувенирами для Политеха и Музея современного искусства, на катке самый большой ассортимент продукции. Там не только варежки и шапки, но и шарфы, свитеры, безрукавки, митенки, а также сувенирные значки, блокноты и броши. Дизайн придумали Анна Наумова, Кирилл Благодатских и Игорь Гурович из студии Zolotogroup, переосмыслив на новый лад классические образы советского времени. Так на свитерах и шапках появились конькобежцы и фигуристы.
Цены:
Значки — 50–100 рублей,
Блокнот — 450 рублей,
Брошь — 500 рублей,
Термокружка — 650 рублей,
Шарф, варежки, гетры — 900 рублей,
Шапка — 1 000 рублей,
Свитер — 2 500 рублей,
Толстовка — 1 800 рублей,
Дутый жилет — 2 200 рублей.
Ателье «Две птички»
Что продают: шапки
Ателье «Две птички» создали девушки Оля и Лада, чтобы шить интересную детскую одежду. Однако затем, оценив собственные силы, они решили для начала остановиться на шапках. Впрочем, взрослым головные уборы тоже понравились, поэтому со временем в линейке появились и большие размеры. Незадолго до ярмарки администрация парка Горького сама позвонила в ателье и предложила сотрудничество — так в продаже появились шапки под лейблом «Каток в парке Горького». В подарок парку «Две птички» также изготовили яркие помпоны, но они, к сожалению, не продаются.
Комментарии
да, конечно, я нисколько не против шапочек, но сначала идет что-то изнутри, и дополняется шапочкой. А не шапочка вкупе с еще тысячей гаджетов закрывает огромную моральную дыру в человеке.
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