В этом году найти интересные вещи для катания на коньках стало гораздо проще: в одном только парке Горького появилось сразу три линейки зимней одежды и различных аксессуаров: шапки, варежки, носки, шарфы и даже свитеры. The Village узнал, кто и какие вещи производит для катков, сколько они стоят и из чего сделаны. Лёд тронулся: Зимние катки в Москве

Heart of Moscow

Что продают: носки, варежки, значки, набор открыток с фотографиями Николая Рахманова



Материал: варежки и носки — 100 % шерсть



Где купить: лавка Items на ярмарках в парке Горького, отдел Items в универмаге «Цветной».

Новый проект бренда Babúshkov вообще-то делает сувениры для туристов, но, помимо значков и открыток с фотографиями московских достопримечательностей, у них можно купить и теплые красивые вещи. Первоначально товары появились на предновогодней ярмарке в парке Горького, а теперь их можно найти на втором этаже в универмаге «Цветной», правда, уже дороже. В парк сувениры вернутся на время празднования Масленицы с 24 по 26 февраля.

Цены:

Носки и варежки — 650 рублей в парке Горького (820 рублей — в «Цветном»),

Значок 10х10 мм — 150 рублей (190 рублей),

Набор открыток — 400 рублей (500 рублей).

«МемАрт»

Что продают: свитеры, варежки, митенки, шапки, гетры, толстовки, безрукавки, значки, броши, блокноты, кружки.



Материал: одежда — 100 % шерсть, всё произведено в России.



Где купить: кафе «Мороз и солнце» в парке Горького, детский центр «Шардам»

У компании «МемАрт», прежде занимавшейся сувенирами для Политеха и Музея современного искусства, на катке самый большой ассортимент продукции. Там не только варежки и шапки, но и шарфы, свитеры, безрукавки, митенки, а также сувенирные значки, блокноты и броши. Дизайн придумали Анна Наумова, Кирилл Благодатских и Игорь Гурович из студии Zolotogroup, переосмыслив на новый лад классические образы советского времени. Так на свитерах и шапках появились конькобежцы и фигуристы.

Цены:

Значки — 50–100 рублей,

Блокнот — 450 рублей,

Брошь — 500 рублей,

Термокружка — 650 рублей,

Шарф, варежки, гетры — 900 рублей,

Шапка — 1 000 рублей,

Свитер — 2 500 рублей,

Толстовка — 1 800 рублей,

Дутый жилет — 2 200 рублей.

Ателье «Две птички»

Что продают: шапки



Материал: мериносовая шерсть Extrafine Superwash



Где купить: ярмарка в парке Горького, сеть магазинов «Республика», онлайн-магазин ателье «Две птички»

Ателье «Две птички» создали девушки Оля и Лада, чтобы шить интересную детскую одежду. Однако затем, оценив собственные силы, они решили для начала остановиться на шапках. Впрочем, взрослым головные уборы тоже понравились, поэтому со временем в линейке появились и большие размеры. Незадолго до ярмарки администрация парка Горького сама позвонила в ателье и предложила сотрудничество — так в продаже появились шапки под лейблом «Каток в парке Горького». В подарок парку «Две птички» также изготовили яркие помпоны, но они, к сожалению, не продаются.

Цены:

Шапки — 1 500 рублей (на шапку с коньками действует специальная цена 1 000 рублей, все деньги от продажи будут переданы в Отделение кардиохирургии больницы им. Филатова).